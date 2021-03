I et større intervju med nyhetsbyrået AFP forteller Sofia Albuquerck og Mayla Rezende (19) om hvordan det har vært å være født i feil kropp i Brasil. Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Tvillinger skiftet kjønn samtidig

De eneggede tvillingene Mayla Rezende og Sofia Albuquerck (19) utførte kjønnskorrigerende operasjoner på samme tid.

Av Håvar Bremer

19-åringene vokse opp i en liten by sør i Brasil, og forteller i et intervju med nyhetsbyrået AFP at alltid har gjort ting sammen. Denne operasjonen var ikke noe unntak.

– Vi har aldri identifisert oss som gutter.

Vold og drap

Inngrepene ble utført på et av de få sykehusene som gjør dette i Brasil.

Landet er beryktet for et fiendtlig syn på transpersoner, og 175 personer med den orienteringen ble drept i fjor, ifølge National Association of Transvestites and Transsexuals (Antra).

Mayla og Sofia har opplevd mobbing og trakassering hele livet, forteller de.

– Jeg har alltid elsket kroppen min, men ikke mitt kjønnsorgan, sier Mayla, som studerer medisin i Argentina.

– Jeg har bedt til Gud om å bli jente, sier hun.

Da hun så seg selv etter operasjonen gråt hun av glede.

Mobbing

En uke etter operasjonen stilte de til intervju. Mayla er hun til venstre i bildet. Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Søsteren Sofia, som studerer til å bli sivilingeniør, fremstår mer reservert i intervjuet med AFP. Men de er veldig sammensveiset. De avslutter hverandres setninger og forteller om hvordan de har hjulpet hverandre gjennom mobbing, seksuell trakassering og vold i oppveksten.

Foreldrene har vært støttende hele tiden, forteller de. Og det var bestefar som betalte for operasjonen.

Dr Jose Martins (t.v.) og hans team avbildet mens de utfører inngrepet på en av jentene. Foto: AFP

Kirurgen Jose Carlos Martins ved Transgender Center Brasil utførte inngrepene. Han sier til AFP at dette er det første rapporterte tilfellet der tvillinger som er født gutter utfører en kjønnskorrigerende operasjon sammen.

Det tok fem timer og de hadde operasjonene på hver sin dag.

Moren angrer

Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

– Foreldrene våre har aldri vært redd for hva vi er, de var redd for hvordan folk skulle behandle oss, sier de.

For moren Mara Lucia da Silva var det en lettelse da det ble klart at de var transpersoner.

– Jeg kan ikke engang huske at jeg har tenkt på dem som gutter. I mitt hjerte har jeg alltid visst at de var jenter og at de led. Jeg er sint på meg selv for at jeg aldri ga dem en dukke eller kjole, for at jeg ikke gjorde dem lykkelige som jenter, sier 43-åringen.

Hun får støtte fra døtrene. De sier moren har vært en «klippe».

– Da noen sa noe stygt til oss, fortalte vi det til mamma med en gang, og hun ga oss en stor klem. Hun var som en løve som alltid beskyttet oss.