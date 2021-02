HENTER VED: Rufina Moya henter ved for å kunne holde varmen under strømbruddet i Texas. Foto: LM Otero / AP NTB

Strømkrisen i Texas: − Minutter unna full krasj

Over 1,5 millioner personer er inne i sitt fjerde døgn uten strøm i Texas. Men det kunne vært langt verre, skal man tro politiker Marc Veasey.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg vil at folk skal vite at vi var minutter unna full krasj, sier han til CNN.

Veasey er demokrat i Representantenes hus, hvor han representerer Fort Worth og Dallas.

Det ville vært fullstendig katastrofe, og det er ERCOT, strømleverandøren til rundt 90 prosent av Texas, frykter mest.

– Å leve uten strøm under disse forholdene er forferdelig, men det katastrofe utfallet jeg snakker om er dersom vi lar systemet krasje. Da ville vi ikke snakket om når vi kan få strømmen tilbake, da ville vi snakket om å bygge opp systemet. Det ville ikke vært mulig å gjøre på noen dager. Da kan folk bli uten strøm i lange perioder, har ERCOT-sjef Bill Magness uttalt til CBS.

Til Reuters sier han at det ville tatt måneder å fikse det, dersom hele systemet hadde kollapset.

De siste dagene har det som i USA omtales som en vinterstorm herjet i Texas. I Norge vil det nok blitt omtalt som nokså vanlige vinterdager. Det har riktignok vært målt 22 minusgrader, men for det meste har det vært noen grader under null, sol og lite vind i deler av delstaten.

Minusgrader er riktignok sjelden kost i Texas, og det førte til at etterspørselen til strøm gikk i taket. For å håndtere etterspørselen og for å hindre at systemene brøt sammen, valgte strømleverandøren å ha kontrollerte strømbrudd, som skulle være under én time.

STRØMLØSE: 1,7 millioner er fortsatt uten strøm i Texas. Foto: Bronte Wittpenn / Austin American-Statesman / AP / NTB

Onsdag kveld lokal tid var fortsatt 1,7 millioner uten strøm for tredje dager på rad, og godt inne i det fjerde døgnet. Riktignok en halvering fra tirsdag kveld.

Ifølge Reuters gjør minusgradene det vanskelig å forutse når alle får strømmen tilbake.

I tillegg står rundt 12 millioner uten eller delvis uten drikkevann i hjemmene sine, melder Reuters.

Flere sykehus i området Austin er også påvirket av vannmangelen.

St. David’s South Austin Medical Center skal ha mistet vanntrykket fra byen onsdag og det skal ha skapt en rekke problemer.

«Vann forsyner sykehusets varmeanlegg, som et resultat av dette mister det også varme», sa administrerende direktør for St. David’s helsevesen, David Huffstutler i en uttalelse, melder Texas tribune.

Sykehuset jobber nå med å flytte pasienter til andre sykehus med kapasitet som følge av problemet.

– Dette er på mange måter en katastrofe i en katastrofe, sier den folkevalgte tjenestekvinnen i Harris County, Lina Hidalgo, til Reuters.

I Texas er det registrert over 2,5 millioner smittetilfeller av coronaviruset, og nærmere 42.000 dødsfall er relatert til pandemien.

KALDT: En mann forsøker å holde varmen i kulden ved et område for hjemløse i Austin, Texas. Foto: Austin American-Statesman

Nå hagler kritikken

Guvernør Greg Abbott krever at ledelsen i delstatseide ERCOT må gå, samtidig som han sier de vil etterforske årsaken. Selv får han sin del av skylden.

– Guvernør Abbott har ansvaret. Han er den øverste lederen, sier landbrukssjefen i delstaten Sid Miller.

Også han er kritisk til ERCOT, der mange av styremedlemmene ikke engang bor i Texas.

– En av dem bor i Tyskland. Hvordan kan du styre strømtilførselen når du ikke engang er her. Kom igjen. Noens hoder må rulle.

Ifølge Reuters har kulden kostet minst 25 menneskeliv de siste dagene i USA, og de strømløse i Texas begynner å miste tålmodigheten.

– Noen gjør ikke jobben sin. Vi burde ikke hatt dette problemet i flere dager. De sier at dette ikke har skjedd før, dra litt nord og se hvordan de løser det. Løs det, få det gjort, sier Texas-innbygger Larry Rios.

Olje- og gassproduksjonen i delstaten, som står for mer enn 40 prosent av USAs gasseksport, er stengt for femte dag på rad. Det har ført til at guvernør Greg Abbott har innført forbud mot eksport av gass frem til lørdag.