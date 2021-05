Minst 20 skutt i masseskyting i Miami

Opp til 25 personer er skutt og to er bekreftet døde i en masseskyting ved et konsertlokale i Miami i Florida.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Vi oppdaterer saken.

Store styrker rykket ut til en masseskyting i millionbyen Miami i Florida i USA natt til søndag lokal tid.

Miami Herald skriver at at to personer er drept og opp til 25 personer er såret i skytingen. En av de sårede skal være kritisk skadet.

Også den lokale kanalen WPLG Local 10 News melder at opp mot 25 personer er skutt og to personer er drept.

– Jeg er på stedet til nok en målrettet og feig våpenhandling med over 20 ofre som ble skutt og der to dessverre er døde, skriver direktør Alfredo Ramirez i Miami Dade-politiet på Twitter.

Han legger til:

– Dette er kaldblodige mordere som vilkårlig skjøt inn i en mengde, og vi vil søke rettferdighet. Mine dypeste kondolanser til ofrenes familier.

Masseskytingen skal ha funnet sted utenfor billiardklubben El Mula Banquet Hall, som ligger i tilknytning til Country Club Shopping Center i Miami-bydelen Hialeah, meldte ABC News-journalisten Parker Brenton på Twitter.

Ifølge Brenton ble de sårede fraktet til flere forskjellige sykehus i nærheten, noen i private biler, mens andre ble kjørt av brannvesenet.

Tre menn skal ha skutt inn i folkemengde

Politiet i Miami Dade sier at lokalet var leid ut til en konsert. Da konserten var over, stanset en hvit firehjulstrekker utenfor og tre menn hoppet ut og begynte å skyte inn i menneskemengden.

Skytingen fant sted like over midnatt lokal tid. De tre gjerningspersonene skal ha skutt med automatgevær og håndvåpen mot personer som var utenfor lokalet.

– Denne typen vold med våpen må ta slutt. Hver helg skjer det samme. Dette er målrettet, det er helt klart ikke tilfeldig, sier Ramirez i Miami Dade-politiet.

På frifot

Politiet har ifølge Miami Herald foreløpig ikke noen beskrivelse av gjerningspersonene, som nå er på frifot. De har bedt publikum om hjelp.

Avisen skriver at dette den andre store masseskytingen i Miami denne helgen. Natt til lørdag ble en person drept og seks personer såret i en skyteepisode i bydelen Wynwood.

Ifølge Gun Violence Archive – som definerer en masseskyting som en skyting der minst fire personer enten er skutt eller drept – har det vært 236 masseskytinger i USA så langt dette året.

Her fant skytingen natt til søndag sted: