NATO øver på missil-angrep fra Russland under Arktisk Råd-møtet

REYKJAVIK (VG) Samtidig som utenriksministrene fra Russland, Norge, USA og fem andre land rundt Arktis diskuterer fremtidig samarbeid, seiler en stor NATO-flåte nordover i Norskehavet for å øve på forsvar mot missiler fra nettopp Russland.

Møtet i Arktisk Råd på Island som pågår nå, viser tydelig hvordan NATO-landene og Russland står hardt mot hverandre, samtidig som de samme landene søker etter områder hvor de kan samarbeide tettere.

Onsdag ettermiddag har USAs utenriksminister Antony Blinken og hans norske kollega Ine Eriksen Søreide (H) hatt en alvorlig prat om det forverrede sikkerhetspolitiske klimaet i nordområdene.

– Det er viktig å oppdatere hverandre på den utviklingen vi ser i våre nærområder. Vi ser at ordbruken fra Russland er blitt hardere mot alliert aktivitet i nord, og mot forsvarsavtalen mellom Norge og USA, sier Eriksen Søreide til VG i Reykjavik.

– Det er en ubegrunnet ordbruk, og samarbeidet vårt med NATO og USA er både velkjent for Russland og har vært helt sentralt i norsk sikkerhetspolitikk siden 1949, legger hun til.

MØTTES PÅ ISLAND: Utenriksministrene Ine Eriksen Søreide og Antony Blinken møttes i Reykjavik onsdag, i forberedelsen til Arktisk Råd-møtet. Foto: Saul Loeb / POOL AFP

Russland tar ledertrøya

Torsdag overtar Russland formannskapet i Arktisk Råd, som er arenaen hvor de åtte utenriksministrene møtes på Island: Russland, USA, Canada, Island, Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Men på vei til Reykjavik har Russlands utenriksminister Sergej Lavrov kommet med harde utfall mot flere av landene. Han har varslet kritikk mot Norge for forsvarsavtalen, for et amerikansk ubåtbesøk i Tromsø, og for å trekke NATO inn i Arktis, som han mener betyr økt militarisering.

– De sier at de ønsker stabilitet og forutsigbarhet. Hvis det betyr forutsigbare sanksjoner, er det ikke det vi trenger, sa Lavrov mandag, som svar på Blinkens uttalelser om å teste Russlands vilje til et mer forutsigbart forhold til Russland.

Teste missilforsvar

Dette er noe av det politiske bakteppet når NATO nå setter i gang sin store øvelse «Formidable Shield 21», som strekker seg fra øyene utenfor Skottland og opp mot Andøya.

Et uttrykt formål er å teste og demonstrere NATOs evne til å forsvare seg mot missiler med supersonisk hastighet. Den norske fregatten «Fridtjof Nansen» deltar i øvelsen.

– At vi deltar i slike øvelser er en kjent konsekvens av vårt NATO-medlemskap. Men i motsetning til russerne er vi helt åpne om vår militære aktivitet, sier Eriksen Søreide.

– Vi ser ingen militær trussel mot Norge fra Russland. Men vi ser at de utvikler nye våpensystemer. Da er det naturlig at NATO trener på et scenario hvor slike våpen kan brukes. Det er jobben til NATO. Vi tror ikke at det skal skje. men vi må være forberedt, legger hun til.

Økt militær aktivitet

– Men har ikke Russland rett i at det er stadig mer militær aktivitet fra NATO-landene og USA i nord?

– USA, men også Storbritannia og Nederland, trener mer i nord. Det er et svar på Norges utfordring til NATO om mer tilstedeværelse i nord, helt siden 2008, sier hun.

Eriksen Søreide minner samtidig om hvordan Russland har utviklet seg som militærmakt de siste årene:

– Vi må ikke glemme at dette er svar på at Russland har økt sin militære aktivitet i nord betydelig, og har utviklet nye militære kapasiteter. Det er ikke illegitimt. Men det er kombinasjonen av det og et samfunn der rommet for kritikk og opposisjon blir snevrere, og at Russland begår folkerettsbrudd som annekteringen av Krim og forsøk på giftdrap. Det er viktig å ha med hele bildet - samtidig som vi har et godt samarbeid der vi har felles interesser, sier utenriksministeren.

Konstruktivt

I Arktisk Råd skal medlemslandene ikke diskutere sikkerhetspolitikk, men jobbe med utfordringer innenfor klima og miljø, bærekraft og økonomisk utvikling for folk som bor i nordområdene.

– Min opplevelse er at Russland bruker Arktisk Råd konstruktivt. Dette er områder hvor vi kan finne godt samarbeid. Det er mitt inntrykk at Russland ha lagt mye energi i forberedelsen til sitt formannskap, sier Eriksen Søreide.

– Søker Blinken råd fra Norge før han snakker med Russland?

– Vi bruker mye tid mer amerikanerne for å sette dem inn i vår måte å balansere mellom avskrekking og beroligelse. Så forteller vi også om det gode samarbeidet vi har med Russland på viktige områder, ikke minst fiskeriforvaltningen som skaper verdier for 10 milliarder kroner for hver av partene, hvert år. Vi er naboer og ønsker å samarbeide, men så sier vi også tydelig hvor vi sikkerhetspolitisk hører hjemme, sier utenriksministeren.

Stille om olje-forslag

I sine første dager som USAs president i januar, innførte Joe Biden et midlertidig stans i leting etter olje og gass i Arktis med virkning for Alaska - og sa at han ønsket at de andre arktiske statene skulle gjøre det samme i sine nordområder.

Det forslaget har ikke USA gjentatt i Arktisk Råd-samarbeidet.

– Det var i stor grad et innenrikspolitisk utspill, med sterk uenighet internt i USA. Jeg tror også de har fått en del tilbakemeldinger fra land i Arktis at dette er ikke forumet for å diskutere slike spørsmål. USA har ikke tatt det opp med oss. Det var heller ikke tema i dages møte med Blinken, sier den norske utenriksministeren.

– Lavrov har varslet at han ønsker at forsvarssjefene i Arktisk Råd-landene skal møtes, og at det er en test på viljen til samarbeid i Arktisk Råd. Er det en god ide?

– Nei det er ikke en god ide, og jeg opplever heller ikke at får støtte blant de arktiske kollegene som jeg har møtt i dag. Mye av verdien i Arktisk Råd er at sikkerhetspolitikken ikke er en del av diskusjonene, sier Eriksen Søreide til VG.