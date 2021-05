FEILPRODUKSJON: Et defekt silikonimplantat som er fjernet ved en klinikk i Nice i desember 2011. Foto: Eric Gaillard / REUTERS

2700 kvinner får erstatning etter brystimplantat-dom

Etter ti år i rettssystemet har en fransk ankedomstol slått fast at over 2700 kvinner har krav på erstatning i kjølvannet av PIP-skandalen.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Torsdag kom en dom som kan få konsekvenser for flere tusen europeiske kvinner. En fransk ankedomstol fant at ofrene er kvalifisert til erstatning og opprettholdt en tysk dom som fant at selskapet som garanterte sikkerheten ved implantatene (TUV Rheinland) hadde handlet uaktsomt.

FENGSLET: PIP-grunnlegger Jean-Claude Mas avbildet i januar 2001. Han ble fengslet i 2013. Foto: ERIC ESTRADE / AFP

I 2009 ble det kjent at det franske selskapet Poly Implant Prothèse (PIP) hadde benyttet en type industri-silikongelé som ikke var beregnet til medisinske formål, samtidig som det kom fram at flere implantater hadde revnet.

All omsetning og bruk av implantatene ble stanset, og selskapet ble slått konkurs i 2010.

Da var det anslått at opptil 400.000 kvinner verden over hadde fått implantatene fra de kom i produksjon i 2001, melder BBC.

Også brukt i Norge

I 2012 skrev VG at fire norske klinikker hadde operert inn PIP-implantater på mellom 200 og 230 pasienter før bruken ble stoppet.

I den pågående franske rettssaken, som har vart i ti år, representerer advokat Olivier Aumaître rundt 2700 pasienter, deriblant 540 britiske kvinner, som hevder å ha fått helseproblemer på grunn av implantatene.

– Vi gleder oss over dette utfallet som setter et endelig punktum for tvilen rundt TUVs ansvar. Etter ti år med venting og tøff kamp, må det tyske firmaet som autoriserte bruken kompensere ofrene, sier advokaten ifølge Reuters.

FJERNET: Ett av de defekte silikonimplantatene som ble operert ut av en pasient blir vist fram på en klinikk i Nice i 2011. Foto: ERIC GAILLARD / REUTERS

En talsperson for TUV Rheinland har avslått å kommentere saken umiddelbart til Reuters. De ønsker å få dommen oversatt og gjennomgått før de kommenterer saken.

Dommen kan få konsekvenser for titusener av ofre fra flere land, men størrelsen på erstatningene og når disse skal utbetales, er ennå ikke fastsatt, ifølge PIP Implant World Victims Association (PIPA).

PIPA opplyser at de ber om erstatninger i størrelsesordenen på titusener av euro per offer. Det er ventet en første avgjørelse angående summer i september.

DEFEKT: Et PIP-implantat avbildet i januar 2012 i Marseille. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Grunnleggeren av PIP, Jean-Claude Mas, ble fengslet for fire år og fikk en bot på 75.000 euro i 2013. Han døde i april 2019 – 79 år gammel.

PIP var tidligere verdens tredje største produsent av silikonimplantater.