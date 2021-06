KATASTROFE: 96 mennesker mistet livet da det brøt ut trengsel under FA-cupsemifinalen mellom Liverpool og Nottingham Forest 15. april 1989. Foto: David Giles / PA Wire

Over 600 får kompensasjon etter Hillsborough-skandalen

Britisk politi har gått med på å betale kompensasjon etter å ha forsøkt å legge skylden for Hillsborough-katastrofen på ofrene selv.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Ifølge britiske medier som Guardian og BBC er to politidistrikter enige om et forlik med over 600 personer som får kompensasjon etter en tåkeleggingskampanje fra politiet som forsøkte å legge skylden for katastrofen på Hillsborough i 1989 på ofrene.

96 mennesker omkom i trengselen som oppsto på Hillsborough i Sheffield før og under FA-cupsemifinalen mellom Liverpool og Nottingham Forest 15. april.

TRENGSEL: Det brøt ut masseflukt på stadion. Foto: PA / PA Wire

I 2016 ble det fastslått at ofrene døde som følge av en straffbar handling og var uten skyld.

Den nye avtalen ble klar i april, men det var forbud mot å omtale saken før rettssaken var avsluttet.

les også 29 år siden Hillsborough: Bruce Grobbelaars grusomme minner

Ifølge BBC ble de tidligere politisjefene Donald Denton, Alan Foster og advokat Peter Metcalf i mai frikjent for å ha forhindret etterforskningen. Etter dette ble nyheten om forliket kjent.

De tre var blant seks personer som ble siktet i 2017.

FRIKJENT: Donald Denton, Alan Foster og Peter Metcalf fotografert i forbindelse med rettssaken i april 2021. Foto: PA / PA Wire

Politiet i South Yorkshire og West Midlands har inngått forliket med de etterlatte og overlevende etter fotballtragedien. Ifølge Guardian for «trauma og psykisk skade på grunn av politikampanjen».

Kravene om kompensasjon ble fremsatt allerede i 2015, under den rettslige undersøkelsen av hvordan tragedien skjedde.

les også Seks personer siktet etter Hillsborough-tragedien

South Yorkshire-politiet hevdet etter katastrofen at det var Liverpool-supportere som var fulle og oppførte seg dårlig som var skyld i ulykken, men gjennomgangen fant at den skyldes grov uaktsomhet fra South Yorkshire-politisjefen som hadde ansvaret for kampen, David Duckenfield.

TRAGEDIE: Flere fikk behandling på gressmatten. Foto: John Giles / PA Wire

Politiet gikk i 1989 med på et forlik på 19,8 millioner pund til pårørende og skadede.

Advokatene i denne nye saken som krevde erstatning for psykisk belastning beskrev politikampanjen i etterkant som «En av de største og mest skamfulle tåkeleggingsforsøkene fra politiet noensinne.»

– Forliket markerer slutten på en kamp for rettferdighet for ofrene og deres familie som mangler sidestykke, sier en talsperson for advokatgruppen som forsvarer ofrene, Sauders Law.