NY URO: I flere dager har det vært uro i gatene i Nord-Irland. Nå kastes det brannbomber mot politiet.

Politiet: Verste uro i Nord-Irland på mange år - kaster brannbomber på politiet

Opptøyene i Nord-Irland eskalerer, og politiet sier de mistenker paramilitære grupper er involvert. Nå kastes det brannbomber mot politiet, og en buss ble påtent og angrepet.

Av Andreas Løf

Publisert:

Over 50 politifolk er skadet og ti mennesker er arrestert som følge av opptøyer i en rekke nordirske byer de siste ti dagene. Onsdag ble en buss påtent, en journalist angrepet og flere politifolk ble rammet av brannbomber.

Torsdag fortsetter uroen med nye brannbomber mot politiet, melder AFP.

Politiet har undersøkt hvorvidt uroen kan knyttes til de paramilitære probritiske gruppene UVF og UDA. Førstnevnte drepte over 540 mennesker i løpet av årene med væpnet strid, terror og hevn i Nord-Irland, men la ned våpnene i 2009.

Assisterende sjefkonstabel Jonathan Roberts hos den nordirske politietaten uttrykte sin bekymring etter urolighetene natt til torsdag, som nå altså ser ut til å fortsette.

– Opptøyene vi så i går er de verste vi har sett i Belfast og Nord-Irland for øvrig på mange år, sa han ifølge BBC.

– Vi var veldig heldige som unngikk at noen ble alvorlig skadet eller drept på grunn av det store antallet brannbomber som ble kastet, sier han.

Knyttet til brexit

Han uttrykte også bekymring for at våpen kunne blitt tatt med til gatene, selv om det foreløpig ikke har skjedd.

– Gitt Nord-Irlands historie, er det noe vi alltid har i bakhodet.

Uroen knyttes til gnisninger mellom lojalistiske grupperinger, altså grupperinger som er tilhengere av at Nord-Irland fortsatt skal være en del av Storbritannia, og ulike grupperinger som ønsker et forent Irland.

Brexit og tollgrensa i Irskesjøen har fyrt opp under konflikten. I tillegg knyttes de siste dagenes vold til at påtalemyndigheten ikke ut påtale mot de som deltok i begravelsen til et tidligere IRA-medlem i juni 2020.

2000 mennesker deltok i begravelsen, som fant sted mens strenge coronarestriksjoner fortsatt var i kraft.

Konflikten i Nord-Irland * Over 3.500 mennesker ble drept i konflikten som kalles «The Troubles», og pågikk fra 1968–1998. * Hovedmotsetningen i konflikten gikk mellom de i hovedsak katolske nasjonalistene som ønsket at Nord-Irland skulle bli del av et forent Irland, og protestantiske unionister som ville beholde tilhørigheten til Storbritannia. * Langfredagsavtalen, inngått i 1998, legger grunnlaget for fredsprosessen og selvstyret. * Brexit-avstemningen har ført til bekymring for at uroen i regionen nok en gang kan blusse opp igjen, fordi det da vil bli en grense mellom Nord-Irland og Irland, siden Irland er EU-medlem. (Kilde: NTB) Vis mer

Ned i 12 års alder

Gjenger med folk ned i 12 års alder har deltatt i volden, som også har funnet sted i hovedstaden Belfast, Carrickfergus, Ballymena og Newtownabbey, skriver BBC.

Det var onsdag den eskalerte til konflikt over den såkalte «fredsveggen» vest i Belfast, som deler protestantiske lojalist-samfunn og katolske nasjonalist-samfunn som vil se et forent Irland.

En port i muren ble brutt opp og i løpet av flere timer med uro ble flere politifolk skadet og en pressefotograf ble angrepet.

Uroen skjer 23 år etter fredsavtalen som ble slutten på borgerkrigen i Nord-Irland, også kjent som «The Troubles». Over 3500 mennesker ble drept i den 30 år lange konflikten.

Statsminister Boris Johnson har rykket ut og manet til ro i Nord-Irland.

– Jeg er dypt bekymret over voldsscenene i Nord-Irland, spesielt angrepene mot politiet som beskytter offentligheten og virksomheter, angrep mot en buss og angrepet mot en journalist. Måten å løse konflikten på er gjennom dialog, ikke vold og kriminalitet, skriver han på Twitter.

Også Det hvite hus har rykket ut og manet til ro, skriver The Guardian.

– Vi er bekymret for volden i Nord-Irland, sier pressesekretær Jen Psaki, og legger til at Biden gir sin støtte til arbeidet for fred i landet.