GA STAFETTPINNEN VIDERE: Barack Obama og Joe Biden hilser på Donald Trump under sistnevntes innsettelsesseremoni i Washington D.C. 29. januar 2017. Til høyre den demokratiske senatoren Chuch Schumer. Foto: PAUL J. RICHARDS / AFP

Obama med råd til Trump: På tide å erkjenne nederlaget

Donald Trump fortsetter angrepene på det amerikanske valgsystemet. Barack Obama mener den sittende presidenten burde ha erkjent nederlaget allerede i dagene etter valget.

USAs tidligere president er aktuell med nye memoarer i «Et lovet land», og stilte derfor søndag opp til intervju i CBS-programmet «60 Minutes».

Her ble han spurt om han har et råd til sittende president Donald Trump, som foreløpig ikke har gratulert sin motkandidat Joe Biden med seieren eller erkjent valgnederlaget.

– Vel, en president er en offentlig tjenestemann. De har kontoret midlertidig, det er sånn det er bygget opp. Og når tiden din er ute er det jobben din å sette landet først og å tenke utover ditt eget ego og dine egne interesser og skuffelser, svarer Obama og fortsetter:

– Mitt råd til president Trump er at, dersom du nå så sent i løpet vil huskes som en som satte landet først, så er det på tide at du gjør det samme.

Slik reagerte daværende president George W. Bush da Barack Obama vant presidentvalget i 2008:

– Så du mener det er på tide at han erkjenner tapet? spør reporteren.

– Absolutt. Jeg mener at tiden antagelig var inne dagen etter valget, eller i alle fall to dager etter valget, sier Obama, og legger til at han mener tallene tydelig viser at Joe Biden vinner klart, og at ingenting vil endre resultatet nå.

Dropper deler av søksmål

Trump og hans kampanjeapparat er i full gang med en juridisk kamp for å utfordre valgresultatet i flere delstater, men gjennomslagene har foreløpig vært få. Trump-leiren har ikke vist frem beviser på det de hevder er omfattende og systematisk valgjuks.

Søndag varslet imidlertid Trump på Twitter at de har «store søksmål» på vent, som snart vil bli levert inn:

– Våre store søksmål som viser at valget i 2020 ble gjennomført i strid med grunnloven, og de uhørte tingene som ble gjort for å endre utfallet, vil snart bli levert inn, skriver han.

Tidligere på dagen skrev Trump at Joe Biden «bare vant i øynene på Fake News-mediene», og at han ikke vil erkjenne noe som helst. Twitter har utstyrt meldingen med en advarsel om at innholdet i den bestrides.

Trump-kampanjen har samtidig bestemt seg for å droppe store deler av sin juridiske kamp mot gjennomføringen av presidentvalget i den viktige vippestaten Pennsylvania, skriver Washington Post.

De har søndag levert inn en justert versjon av søksmålet, der blant annet anklager om at observatører ikke fikk være til stede under stemmeopptellingen er blitt fjernet. Trump og hans personlige advokat Rudy Giuliani har tidligere sagt at mer enn 600.000 stemmer i Philadelphia og Pittsburgh burde erklæres ugyldige på grunn av dette.

I det nye søksmålet skriver Trump-kampanjen at demokratene fikk urettferdige fordeler i enkelte fylker, fordi velgere skal ha fått lov til å fikse feil på sine egne stemmesedler. Ifølge lokale myndigheter skal dette gjelde et svært lavt antall stemmesedler, og valgresultatet vil ikke kunne bli påvirket.

Joe Biden er blitt utropt som vinner i delstaten av amerikanske medier, og de 20 valgmennene han fikk med seg herfra ble avgjørende for valgseieren.

– Innrømmer aldri tap

I intervjuet med CBS sier Obama at han er bekymret over at andre folkevalgte republikanere støtter presidenten i hans anklager om valgfusk.

– Dette er enda et skritt på veien mot å undergrave ikke bare den påtroppende Biden-administrasjonen, men demokratiet i seg selv. Det er et farlig spor. Vi ville aldri ha akseptert om et av våre egne barn oppførte seg slik om de tapte, ville vi vel? sier den tidligere presidenten og legger til:

– Presidenten liker ikke å tape, og han innrømmer aldri tap.

Fordi Trump-leiren ikke har anerkjent valgresultatet, har overgangsarbeidet mellom de to administrasjonene blitt forsinket. USAs smittevernekspert Anthony Fauci kritiserte i helgen dette, da han sa at han håpet Biden-administrasjonen snart ville få tillatrekse til å delta på møter med corona-beredskapsgruppen ved Det hvite hus:

– Jeg har vært gjennom flere overganger etter å ha jobbet for seks presidenter de siste 36 årene. Det er veldig tydelig det er viktig å få til en myk overgang mellom presidenten. Selvfølgelig ville det vært best om vi kunne vært i samarbeid med dem som skal ta over.

