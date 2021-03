forrige







fullskjerm neste MOTSTAND: Det er demonstrasjon mot smitteverntiltak på Eidsvolls plass ved Stortinget i Oslo.

Demonstrasjoner i flere titalls land

OSLO/STOCKHOLM (VG) I Oslo, Stockholm og i et titalls andre land er det i dag samlet hundrevis av demonstranter mot coronatiltakene til myndighetene.

I Oslo er det nå samlet flere hundre personer på Eidsvolls plass foran Stortinget. Tilhørerne står tett i tett uten munnbind. Fra scenen får de høre taler med raseri mot myndighetenes coronatiltak, skepsis mot vaksiner og andre ting, som forakt for mediene.

Initiativtagerne til lørdagens arrangement i Oslo skriver på Facebook at de er en del av en verdensomspennende demonstrasjon mot tiltakene. På arrangementets side listes det opp markeringer i over 40 land.

Foto: Odin Jæger

«Røde luer – Frihet fremfor frykt» står som arrangør av arrangementet, hvor 199 har trykket at de skal delta. Det brukes svært sterke ord om myndighetenes tiltak på arrangørens ulike facebooksider: Blant annet hevdes det at «Vi har opplevd overgrep mot vår kroppslige/personlige autonomi gjennom maskepåbud».

– Denne gruppen har holdt markeringer i mange helger nå, og de har varslet at de vil holde på en stund fremover. Det har ikke vært store utfordringer knyttet til dette, og de har møtt opp i et antall som ikke har gjort det problematisk å overholde smittevernreglene, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til VG.

PROTEST: Over 300 mennesker er samlet i protest i Stockholm lørdag. Et par mennesker skal være arrestert. Foto: Trygve Skogseth, VG

Flere arrestert i Stockholm

Politiet anslår at rundt 300–400 personer er samlet på Norrmalmstorg midt i Stockholm sentrum. Rundt er det bannere om alt fra vaksinemotstand til ulike former for politiker- og medieforakt.

Folk bryter ut i spontane appeller, hvor blant annet en person snakket om at det er fint å se så mange folk uten munnbind, sier VGs frilansjournalist i Stockholm.

Det er rundt ti politibiler til stede, og politiet har begynt å føre unna enkelte demonstranter. Et par mennesker er hittil arrestert.

Pepperspray i Tyskland

I Tyskland er det også mange mennesker som har samlet seg for å protestere. Politiet brukte pepperspray mot demonstrantene som prøvde å komme forbi sperrelinjen deres i den tyske byen Kassel.

Ifølge politiet hadde flere tusen mennesker møtt opp til demonstrasjonen lørdag, som ikke var godkjent på forhånd, i sentrum av byen. De skal også ha ignorert politiets anvisninger.

Politiet brukte pepperspray og batonger mot demonstranter som prøvde å bryte politiets sperrelinje. Flere skal være arrestert.

SAMMENSTØT: Det har vært kraftige sammenstøt mellom politi og demonstranter i den tyske byen Kassel. Foto: ARMANDO BABANI / AFP

Gruppen med demonstranter skal i hovedsak være tilhengere av den såkalte Querdenken- bevegelsen, som består av koronafornektere, høyreekstreme aktivister og vaksinemotstandere.

Motdemonstranter skal etter hvert også ha møtt opp for å vise avstand til Querdenken.