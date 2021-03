Vaksinekappløpet

Det tar bare noen få sekunder.

Sykepleieren i New Mexico-reservatet skrubber først overarmen til Tyra Chinana ren. Hun tar av hetten på sprøyten og skyver den inn i vevet til 16-åringen.

De blanke dråpene forlater kanylen.

Ett år etter pandemiens utbrudd er Chinanas liv i ferd med å totalforvandles.

Hun ler av lettelse etter det fryktede stikket, tar hendene til ansiktet og setter seg inn farens Dodge Ram 2500.

– Jeg savner å være ute i verden, sier hun.

Chinana er bare én av flere titalls mindreårige som denne formiddagen blir vaksinert på den støvete parkeringsplassen i urfolksreservatet Jemez.

Jemez ligger ved den sørlige foten til Rocky Mountains – den enorme fjellkjeden som strekker seg nordover gjennom flere stater – 1700 meter over havet hvor fjellformasjoner i hvitt, svakt grønt og sprakende rustrødt skyter i været.

De amerikanske urfolksreservatene ble først spesielt hardt rammet av pandemien. Nå slår de kraftig tilbake mot viruset – med å ligge helt i tet med vaksineringen.

– I mars måned har vi ikke identifisert noen nye smittetilfeller, sier Steven Mora, reservatets folkehelsekoordinator.

Foran ham passerer bil etter bil gjennom de enkle plastteltene. Rutene rulles ned, T-skjorter rulles opp, og helsepersonell setter doser. Totalt 115 i løpet av et par timer.

Foto: Thomas Nilsson / VG

– Det siste smittetilfellet ble oppdaget i slutten av februar, det var et asymptomatisk tilfelle. Vi snitter på mellom 800 og 1100 overvåkningstester hver måned, forteller Mora.

I Pueblo of Jemez med rundt 5000 medlemmer har 70 prosent nå fått sin første dose. Over 50 prosent i reservatet er fullvaksinert.

I flere uker har vaksinen vært tilgjengelig for hele befolkningen ned til 16-åringer.

De er i ferd med å gå tom for folk i reservatet som vil eller kan la seg vaksinere.

I forrige uke besluttet de derfor å tilby sine tildelte vaksiner til andre reservater, til dem som bor spredt lenger opp i dalen – og i praksis alle som vil ha.

Mens utrullingen i Norge og Europa har haltet siden starten, har over en fjerdel av befolkningen i USA nå fått den første dosen.

Det korte svaret på hvorfor det er slik, er USAs massive tilgang på doser fra vaksineprodusentene Pfizer og Moderna.

Mens EU gikk mer forsiktig frem og blant annet satset på AstraZeneca, valgte Trump-administrasjonen å bli aggressive forretningspartnere med vaksineprodusentene.

Flere delstater har nå åpnet vaksineringen opp for hele den voksne befolkningen, ned til 16-åringer, og 34 delstater sier de vil gjøre det samme før midten av april.

Men der det har gått raskest i hele USA, er i New Mexico. Dette er hjemstaten til Jemez-reservatet.

Av 2,1 millioner innbyggere her har snart 40 prosent fått sin første dose. Oppunder 25 prosent er fullvaksinert. Totalt er det satt godt over én million skudd i New Mexico de siste månedene.

– Vi har vært veldig heldige med å ha en sentralisert nettportal, en app, hvor de som bor her kan registrere seg, vi dytter dem mot sine vaksineavtaler. Vi har også en enhetlig ledelse av vaksineutrullingen, sier Tracie Collins, New Mexicos helseminister, i Zoom-møte med VG.

Foto: Erlend Ofte Arntsen / VG

Dette skiller New Mexico fra eksempelvis Texas, som har vaksinert en vesentlig lavere andel av sin befolkning på 29 millioner. Der har utrullingen vært langt mer desentralisert og tilfeldig.

– Vi vaksinerer nå 73 personer for hvert enkelt smittetilfelle vi oppdager, sier David R. Scrase, delstatens folkehelseminister, til VG i samme Zoom-møte.

I delstaten de jobber med å få vaksinert, lever nesten én av fem under fattigdomsgrensen. Det gjør New Mexico til en av USAs fattigste delstater.

Ifølge Collins jobber de derfor særskilt med å distribuere vaksinen slik at også den sårbare befolkningen i fjellene og ute i ørkenen får tilgang. Dette skjer blant annet gjennom mobile vaksineteam som reiser ut til disse.

Foto: Erlend Ofte Arntsen / VG

Det første tilfellet av den britiske varianten av viruset, som nå har utløst Norges tredje bølge med tusenvis av nye tilfeller de siste ukene, ble oppdaget i New Mexico i januar.

Siden den gang har delstaten registrert mindre enn 20 tilfeller, og de er syvende best i USA til å sjekke genene i viruset nye smittetilfeller bærer, ifølge Scrase.

Folkehelseminister Scrase hadde i utgangspunktet høye forventninger til vaksinen.

– Men den var enda raskere og mer effektiv enn jeg hadde trodd. Det handler ikke bare om personen som blir vaksinert, men også om den andre personen vedkommende kunne ha gitt covid til, forklarer han.

New Mexico er nå nede i ti smittede per 100.000 innbygger – mot Norges rundt 240.

På kontoret til Michael Chinani, andreguvernør i Jemez, blir vårt joviale, norske innledningsspørsmål avbrutt.

– Vi skal bare gjøre en åpningsbønn, sier han bak munnbindet på den andre siden av møtebordet.

Slik startes, og avsluttes, alle møter.

Sammen med tredjeguvernør Kurt Mora ber han på deres kun muntlige stammespråk towa.

Michael Chinani er også faren til vaksinerte Tyra på 16 år.

Chinani vokste opp her i Jemez-reservatet, men jobbet som flymekaniker i luftforsvaret i over to tiår før han vendte hjem med familien sin i 2012. Å bli med i guvernørteamet er noe du utnevnes til av et råd av eldre. De byttes ut hvert år.

Når du krysser elven som markerer starten på Jemez-reservatet, møter du raskt et skilt som forteller deg at området nå er stengt for offentligheten.

Det var et av de første grepene som ble tatt for å stoppe viruset.

– Stammeledelsen stengte ned slik at vi fikk ett sjekkpunkt inn og ut av landsbyen vår. Målet var å minimere spredningen, forteller Chinani.

Og de lyktes, i alle fall i begynnelsen. Fra mars til oktober i fjor så de mindre enn ti smittetilfeller.

Så kom Thanksgiving-feiringen og jul. Smitten kom ut av kontroll, og på den verste dagen registrerte de 84 smittede.

Ble ett familiemedlem i de enkle murhusene i landsbyen smittet, gikk det gjennom hele familien, forteller Melissa Stone, direktøren for folkehelsetjenesten i Jemez.

For å få informasjon ut i et område av New Mexico hvor få hadde tilgang til bredbåndsinternett, startet de lokale helsearbeiderne et nyhetsbrev.

– Staben vår tok dette nyhetsbrevet bokstavelig talt fra hus til hus. Vi har nå publisert vårt 55. nummer. Det var veldig viktig for å holde lokalmiljøet vårt oppdatert, sier Stone, som forteller at det kun er fem personer av reservatets 250 ansatte som ikke er vaksinert.

Gjennom vinteren begynte smittetallene å dale igjen, etter hvert som dosene gikk i arm etter arm.

Nå er viruset så godt som utryddet.

Men reservatet regner ikke med å slippe opp på de strenge smittevernstiltakene før resten av delstaten, ettersom mange fra landsbyen jobber inne i storbyen Albuquerque.

Samtidig som vi intervjuer stammeledelsen på urfolksguvernørens kontor, er et vaksineringsdrama under oppbygging i nabobygget, landsbyens helseklinikk.

Seks personer har ikke møtt opp til sin vaksineavtale.

Sykepleier Christina Cruz leder helseklinikken i Jemez sitt arbeid med å vaksinere befolkningen. – En av utfordringene vi har, er at folk gjør avtale om å bli vaksinert, men så møter de ikke opp, sier hun.

Det har skjedd før. Noen sliter med transport, andre med barnepass, andre igjen får ikke helsepersonellet tak i.

Nå har Cruz og hennes kolleger kastet seg over ventelister for å finne nye personer som kan ta imot dosene som knapt er tilgjengelig så mange andre steder i verden.

De har rundt en time på seg.

Finner de ikke seks personer til å fylle avtalene, må dosene kastes.

Rio Rancho Events Center utenfor Albuquerque er kjent for å arrangere monstertruck-oppvisninger. Nå er det massevaksinering her.

Fra du er i bilen til du sitter på en stol i den store arenaen og venter ut eventuelle bivirkninger i de obligatoriske 15 minuttene etter tatt vaksine, danner det seg ingen lange køer.

Til Rio Rancho-senteret har Yarely Ramos (22) med sønnen Isael Ramos på syv måneder. 11 stasjoner serverer stikk etter stikk. 1800 doser på fire timer.

VG tar tiden: 75 sekunder fra registrering til plastring av det mikroskopiske hullet på skulderen til førstemann.

108 sekunder på neste. Totalt 4 minutter og 15 sekunder på tre satte doser.

Koordinator Dominic Rodriguez forteller at de ved deres arrangementer ikke har sett én eneste dose gå til spille.

Det tar likevel ikke lang tid å finne skeptikerne i New Mexico.

Langs ikoniske Route 66, som går tvers gjennom Albuquerque, ligger tatovørforretningen til Ben Viamontes.

Han gjør jobben sin uten munnbind og ser ingen grunn til å ta vaksinen.

– Jeg er ikke interessert.

– Hvorfor ikke?

– Jeg ser ikke poenget. Jeg har trolig vært eksponert for viruset. Jeg har nok medisinsk trening i forbindelse med det jeg gjør her. Vi forholder oss til at alle som kommer inn her kan være bærere av hva som helst og bruker de samme prosedyrene, svarer han.

– Hva med kundene dine, ville ikke de foretrekke at du hadde tatt den?

– Nei, det er et veldig personlig valg. Jeg har ikke hørt om noen som insisterer på at andre skal ta den, svarer Viamontes.

Han understreker at han ikke er mot vaksiner generelt.

– Jeg er vaksinert mot hepatitt, fordi det er en stor sjanse for at jeg kan bli eksponert for det i denne jobben.

Til tross for New Mexicos fremskredne vaksinering og fallende smittetall holder den demokratiske guvernøren igjen på gjenåpningen.

Smittetallene sorterer hvert fylke etter et firedelt fargesystem.

I Albuquerque med sine drøye 550.000 innbyggere, hvor det var et førpandemisk, yrende restaurant- og uteliv, stenger de fleste serveringssteder nådeløst klokken 21 hver kveld.

Munnbind er påbudt, og kapasiteten innendørs er begrenset til 33 prosent. Utendørs: 75 prosent.

På mathallen Sawmill Market i den historiske gamlebyen får du japansk softis og botaniske drinker – men ikke uten å gi fra deg telefonnummeret til smittesporeren ved inngangen.

Og du får heller ikke gå ut igjen samme vei som du kom inn fra, men blir henvist til å ta en sidedør.

Restauranteier Chuck Parlapiano i restaurantområdet Nob Hill frykter likevel at folk kan være i ferd med å ta virusseieren på forskudd.

Han ser bort på uteserveringen til nabobaren, hvor folk ser ut til å sitte tett i tett uten hensyn til noen kapasitetsgrense.

Men den populære restaurantgaten er likevel langt fra hva den pleide å være.

– Det burde være folk som gikk opp og ned her hele tiden. Denne gaten er helt ødelagt nå. Vi håper ting kan bli mer normalt i løpet av sommeren, sier Parlapiano.

Fjelltoppene og bergene i Jemez har alle en plass i stammens tradisjon og spiritualitet.

Her er er det ruiner etter gamle bosetninger, blodstenkt mark etter gamle slag og fjellheier hvor seremoniene og dansene gjennomføres.

Steven Mora, folkehelsekoordinatoren i Jemez, legger ikke skjul på at det er grunnleggende trekk ved urfolkenes kultur som gjorde mange av samfunnene sårbare for covid-19: Livet selv kretser rundt sosiale samlinger, tradisjonelle seremonier og flergenerasjonshjem.

Men de eldre – tradisjonsbærerne – har en helt spesiell plass og respekt gjennom sin måte å leve på. Bekymringen for å miste flere av disse har vært stor.

– De sårbare hos oss er dem som bærer vår kultur videre. Derfor må vi holde fast ved våre eldre så lenge vi vi kan. Våre tradisjoner er ikke skrevet ned. Tradisjonen er muntlig og overleveres videre muntlig, forteller Mora.

Frykten for å miste de eldre og dere tradisjoner ble derfor også den kanskje største styrken i stammens kamp mot viruset.

Det ble en vei for å nå inn til de yngre, som kanskje ikke var så opptatt av smittevern eller så behovet for noen vaksine.

– Dette har vært noe av det viktigste i det vi har fortalt folk om hvorfor du skal ta vaksinen, sier Mora.

Veteranen Jonathan Bull (71) bor bare noen kilometer utenfor Jemez-reservatet.

Han var ute og jobbet i hagen da han for kort tid siden fikk telefonen fra teamet til Christina Cruz på helseklinikken.

Kunne han komme med en gang og fylle en av de seks tomme vaksineavtalene?

Han måtte komme nå. Før dosen gikk til spille.

– Jeg styrtet inn i bilen. Jeg kunne ikke vært gladere, sier han.

Bull hadde også vært registrert på delstatens vaksineringssystem, uten å ha fått noen avtale.

Én av grunnene til at flere reservater nå vaksinerer alle ned til 16 år og tilbyr doser til folk utenfor reservatet, er at de får sine leveringer med Pfizer- og Moderna-eliksir fra det føderale helsedepartementet for urfolk – og ikke via delstatens distribusjonssystem.

71-åringen er én av foreløpig tre personer som klinikken har klart å finne til å fylle de tomme vaksineavtalene.

Klarte de unngå å kaste noen doser?

Noen dager etter at vi har forlatt Jemez, får vi en e-post fra sykepleier Christina Cruz ved klinikken i Jemez.

Hun skriver:

«Vi klarte å finne seks personer torsdag kveld! (...) Pasientene var veldig takknemlige for å ha mottatt sin første covid-vaksine og ble automatisk satt opp for deres andre vaksineavtale før de dro.»