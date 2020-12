COVID-SJEKKEN: Hver morgen sjekkes kroppstemperaturen til Jens Stoltenberg - og andre som skal inn i NATOs kontorer i Brussel - for å holde corona-viruset ute fra hovedkvarteret. BIldet er tatt tidligere i desember. Foto: NATO

Jens Stoltenberg oppsummerer 2020: Slik har NATO-landene endret syn på Kina

2020 var året da NATO-landene endret syn på Kina, ifølge NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Publisert: Nå nettopp

– Inntil i fjor var det betydelig nøling i NATO om hvordan vi skulle adressere Kina. Nå er det bred enighet i NATO om utfordringen med Kina, sier Stoltenberg til VG.

Han varsler også en hektisk start på 2021:

NATOs fremtid i Afghanistan skal avklares. Den siste gjeldende avtalen om begrensning av atomvåpen kan kollapse. Og 20. januar får USA får ny president.

– 2020 har vært et krevende år, erkjenner han i dette førjul-intervjuet på telefon.

– Men jeg kan ikke love at 2021 blir mindre krevende. Dette året har lært oss at vi må være forberedt på det vi ikke kan forutse, legger Stoltenberg til.

Tar temp-en på NATO

Hver morgen sjekkes temp-en på alle som skal inn i NATOs hovedkvarter i Brussel. Laserstrålen pekes også mot Stoltenbergs panne. Den nye temp-rutinen symboliserer hvordan Covid-19 endret alt i 2020 - også i forsvarsalliansen.

I Belgia, hvor Jens Stoltenberg har bodd siden 2014, er nå 600.000 personer konstatert smittet. 18.000 mennesker har tapt sitt liv til pandemien. I lange perioder har Brussel vært helt nedstengt.

– Hvordan har livet i Brussel vært for din del?

– Det har vært annerledes. Men sammenlignet med veldig mange andre mennesker har jeg hatt det bra.

– Jeg har reist mindre og vært mindre på kontoret i NATO, og der er det strenge regler: Påbud om munnbind, stor avstand, færre folk på møtene. Hver morgen tar de temperaturen på alle som skal inn i bygget. Det gjelder meg også. Så vi har lyktes, det har knapt vært smitte mellom ansatte på NATO.

forrige















fullskjerm neste

Helsekrise

– Men alle vi som jobber her er veldig preget av at vi lever i et land med veldig høy smitte. Mange er døde. Det preger alt liv i Brussel. Men jeg personlig har det ikke vanskelig. Det er andre som har det mye verre, sier han.

– Hvordan har militæralliansen NATO klart seg?

– NATO er en ordning for å redusere usikkerhet og begrense skade. Et viktig mål var å hindre at en helsekrise også ble en sikkerhetspolitisk krise, og det har vi lyktes med. De militære operasjonene i Afghanistan, Iran, Kosovo og øst i alliansen har vært oppe og fungert hele tiden. I tillegg har våre militære styrker hjulpet medlemslandene med å bekjempe pandemien med feltsykehus, og med transport av pasienter og utstyr.

Det meste av møter har vært avviklet digitalt. Det sosiale livet i Europas travle hovedstad ligger nede. Stoltenberg sier at han ved en anledning i høst spiste middag med EU-kommisjonens president. Ursula von der Leyen:

– Alt var veldig regulert, smittevernet håndteres strengt her. Det var bare meg og en rådgiver, og hun og en rådgiver. Og det var munnbind på før vi spiste, og munnbind på igjen når vi reiste oss, forteller han.

les også Oktober: Belgias helsevesen på randen av kollaps

Intern konflikt: Tyrkia mot Hellas

Stoltenberg omtaler ofte NATO som en ordning for å redusere usikkerhet og begrense skade på medlemslandene. Nærmest som et forsikringsselskap.

Men høsten 2020 måtte Stoltenberg og NATO-apparatet løse en stadig mer anstrengt konflikt mellom medlemslandene Tyrkia og Hellas, som var nær ved å spinne ut av kontroll.

I oktober reiste han selv til hovedstedene Athen og Ankara for å forsøke å dempe konflikten.

I november hadde begge land annonsert militære øvelser samtidig, og i samme område i det østlige Middelhavet. I siste liten ble øvelsene avlyst fra begge sider, etter forslag fra Stoltenberg i NATOs forsvarsministermøtet.

Slik beskriver han hvorfor Tyrkia viktig for NATO:

– Jeg har tatt opp mine bekymringer direkte med den politiske ledelsen i Tyrkia, knyttet til kjøpet av det russiske luftvernsystemet S-400, om situasjonen i det østlige Middelhavet, og om andre konfliktområder i regionen. Men samtidig har jeg sagt at Tyrkia er et viktig land i NATO fordi de ligger der de ligger. Tyrkia er viktig i kampen mot terror og i håndteringen av flyktningsituasjonen i Europa, sier han.

les også USA og EU vil straffe Tyrkia – Stoltenberg beklager

Beklager sanksjoner

– Er du i ferd med å miste troen på prinsippet om at alle avgjørelser i NATO må være enstemmige?

– Jeg mener at NATO fortsatt bør basere seg på enstemmighet. Slik må det være i en allianse som kan sette i gang militære operasjoner. Vi tar beslutninger når den politiske viljen er til stede. Men noen ganger er det ikke politisk vilje. Prosedyrer kan ikke endre på det.

På toppmøtet i 2019 bestilte stats- og regjeringssjefene i alliansen en fremtidsutredning som fikk navnet NATO 2030. Ett tema er å gjøre NATO mer relevant politisk.

Og et tydeligere budskap om Kina.

les også Advarer mot intern NATO-uenighet: Kan true sikkerheten

Endring i synet på Kina

I november 2019 varslet Stoltenberg er langt mer kritisk fokus på Kinas kraftige militære opprusting, og hvordan det autoritære regimet bruker internett til å kontrollere sin befolkning.

– Her har det skjedd en tydelig endring, sier NATO-sjefen.

–Inntil i fjor var det betydelig nøling i NATO om hvordan vi skulle adressere Kina. Nå er det bred enighet i NATO om utfordringen med Kina, blant annet om å sikre at våre 5G-nett er trygge, og å se hvilken risiko som ligger i utenlandsk kontroll og eierskap.

– Hvorfor må NATO bry seg om Kina?

– For første gang på flere hundre år vil verdens største økonomi snart være et land som ikke deler våre verdier, ikke synet på demokrati og ikke synet på menneskerettigheter. De har våpensystemer som kan treffe alle NATO-land, og de setter enkeltland under voldsomt press. Vi så det mot Norge da Nobelkomiteen tildelte fredsprisen til en kinesisk dissident, og nå er land som Australia og Canada under press, sier han.

les også Stoltenberg langer ut mot Kina: – Bruker internett til å kontrollere folk

Avgjørende år for Afghanistan og atomvåpen

Rett over nyttår venter andre presserende saker i NATO:

– 2021 blir et avgjørende år for Afghanistan, sier Stoltenberg.

– I februar må vi vurdere og ta beslutninger om vært fremtidig militære nærvær i landet.

I februar 2021 utløper også Nye Start-avtalen, som begrenser antallet atomstridshoder i Russland og USA til 1550 på hver side. Stoltenberg er bekymret over muligheten for at avtalen kollapser:

– Hvor vi ikke får på plass noe annet eller en forlengelse innen da, står verden for første gang siden 70-tallet uten en effektiv avtale som begrenser antallet atomstridshoder i verden, Det er alvorlig. Og vi må hindre at det skjer, sier han.

les også USA truer med å trekke seg: NATO-Jens ber Russland følge avtalen

Knapt to år igjen

20. januar skal Joe Biden innsettes som USAs 46. president. Stoltenberg legger ikke skjul på at han ser fram til samarbeidet med en gammel bekjent.

I oktober rundet Stoltenberg seks år som NATO-sjef. Da han høsten 2019 fikk en ekstraordinær forlengelse til september 2022, var det delvis begrunnet med hans evne til å håndtere Donald Trump.

– Hvilke tanker har du gjort deg om din exit? Bør NATO-landene starte jakten på din etterfølger?

– Jeg gjør meg den tanken at jeg skal fokusere på den jobben jeg har, som NATOs generalsekretær, i to år til. Så får NATO finne ut hva de vil gjøre etter det, svarer han.

les også Tung støtte fra Trump: Slik fikk Jens Stoltenberg to nye år i NATO

Gjør som søstera di sier, Jens

Da Jens Stoltenberg før jul reiste hjem til Oslo, måtte han i 10 dagers utenlands-karantene.

– For ikke å risikere å smitte andre, som han sa til VG før han dro hjem.

I andre etasje i tomannsboligen på Nordberg i Oslo bor storesøster Camilla Stoltenberg, direktøren i Folkehelseinstituttet. Der i gården tuller de ikke med smittevernet.

– Lillebror gjør som storesøster sier. Camilla har alltid vært en snill storesøster. Snill, men bestemt, sier NATO-sjefen.