Valgleder i Georgia med innstendig bønn til Trump: − Noen kommer til å bli drept

De som jobber med presidentvalget i den amerikanske delstaten Georgia har måtte tåle trakassering og trusler. Nå har stemmesystemsjefen fått nok.

– Jeg kan ikke begynne å forklare hvor sint jeg er over dette akkurat nå. Enhver amerikaner, innbygger i Georgia, Republikaner og Demokrat burde være like sinte.

Det tordnet Gabriel Sterling, stemmesystemsjef i delstaten Georgia og livslang konservativ, under en pressekonferanse tirsdag.

Der kom han med en kraftig bønn til president Donald Trump, og tok blant annet opp de voldelige truslene og trakasseringen som de som jobber med valget har vært nødt til å gjennomgå.

– Det må slutte. Herr president, du har ikke fordømt språkbruken eller handlingene. Dette må ta slutt. Vi trenger at du står frem, og hvis du ønsker å være en leder, må du lede, gjengir The New York Times fra talen hans.

Sterling er tidligere byrådsmedlem i en forstad til Atlanta, og har rollen som stemmesystemsjef i Georgia.

– Herr president, det ser ut som at du sannsynligvis har tapt delstaten Georgia. Vi etterforsker. Det er alltid en mulighet, jeg skjønner det, du har lov til å ta dette til retten.

Delstaten etterforsker en rekke saker relatert til valget, men både Sterling og Raffensperger at uttalt at de ikke har funnet noe som tyder på at valgresultatet vil bli endret.

Valget i Georgia ble så jevnt at det måtte omtelling til. Over fem millioner stemmer ble talt opp for hånd, og Joe Biden ble kåret til vinner med 0,2 prosent flere stemmer enn Donald Trump. Resultatet førte til at Trump ba om enda en omtelling, noe han kan gjøre så lenge det skiller mindre enn 0,5 prosent. Denne opptellingen skal foregå maskinelt, og er forventet å være ferdig innen midnatt onsdag lokal tid.

– Det du ikke har mulighet til, og du er nødt til å stå frem og si dette, er å inspirere folk til å begå potensielle kriminelle handlinger. Noen kommer til å bli skadet. Noen kommer til å bli skutt. Noen kommer til å bli drept, fortsatte Sterling.

Sterling jobber under den Republikanske statssekretæren Brad Raffensperger, som har fått mye tyn fra Trump-tilhengere i kjølvannet av valget. Også de to senatorene Kelly Loeffler og David Perdue, som står til valg under omvalget i Georgia i januar, har vært tøffe med ham.

Det florerer konspirasjonsteorier rundt valget i delstaten. En av Trump-kampanjens tidligere advokater Sidney Powell, lanserte en teori om systemer som omgjør stemmer, om tyske servere som lagrer informasjon om amerikanske velgere, og valg-software skapt under avdøde Hugo Chávez’ ledelse i Venezuela.

Det var også Powell som gikk ut på president Trumps nye foretrukne TV-kanal, Newsmax, og hevdet at millioner av døde personer har stemt i presidentvalget. Kort tid senere gikk Trump-kampanjen ut og tok avstand fra advokaten og sa at Powell ikke var tilknyttet kampanjen.

Den tidligere Trump-advokaten påsto også at guvernøren i Georgia, Brian Kemp, og delstatens statssekretær Brad Raffensperger skal ha mottatt penger for å ha jukset med tallet i Georgia i favør av Joe Biden.

Alt av dette er tilbakevist. Kemp og Raffensperger tilhører også Trumps eget parti, Republikanerne.

Sterling ble sint under talen da han fortalte at statssekretær Brad Raffensperger har hatt uvedkommende på sin eiendom, og at kona til hans har mottatt seksualiserte trusler på sin mobil. Sterling sa også at han har politibeskyttelse.

– Dette er et valg. Det er ryggraden i demokratiet, og alle dere som ikke har sagt et forbanna ord om det som skjer nå, er medskyldige i dette. Det har gått for langt. Ja, vi skal kjempe for hver eneste lovlige stemme. Gå gjennom prosessene vi skal. Men dødstrusler, fysiske trusler – det er ikke greit.

