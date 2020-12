NÆRE ALLIERTE: USAs justisminister William Barr og Donald Trump. Foto: MANDEL NGAN / AFP

USAs justisminister William Barr går av

USAs president Donald Trump kunngjør at William Barr har sin siste arbeidsdag som USAs justisminister før jul.

Det skriver Trump på Twitter, og viser til et brev der Barr kunngjør at han fratrer sin stilling 23. desember.

Nyheten kommer samtidig som USAs valgmenn formelt har gitt Trumps motkandidat Joe Biden seieren i det amerikanske presidentvalget.

– Jeg hadde akkurat et veldig fint møte med justisminister Bill Barr ved Det hvite hus. Vårt forhold har vært et veldig godt et, og han har gjort en fantastisk jobb! skriver Trump, og kunngjør at Barr går av like før jul for å kunne tilbringe ferien med familien.

Vise-justisminister Jeff Rosen blir fungerende justisminister.

New York Times meldte tidligere i desember at Barr vurderte å trekke seg fra sin stilling før Trumps tid som president var over.

Trump har den siste tiden nektet å svare på om han fortsatt har tillitt til Barr, etter at justisministeren offentlig gikk ut og sa at hans departement ikke har funnet bevis for valgjuks som ville endret resultatet.

– Med all respekt til justisministeren, så har det ikke vært en særlig etterforskning fra justisdepartementet, sa Trump-kampanjen blant annet om disse uttalelsene.

I brevet til Trump skriver Barr at USAs justisdepartement vil fortsette å undersøke anklager om valgfusk:

– I en tid der landet er dypt splittet, er det de sittende representantene i alle nivåer av myndighetene, og alle som opererer innen deres ansvarsområde, å gjøre alt vi kan for å sikre integriteten ved våre valg og å sørge for at folk har tillit til utfallet av dem.

Barr har lenge vært en av de mest pålitelige støttespillerne til Trump, og han har også blitt anklaget for å bruke justisdepartementet til å løpe presidentens private ærend i flere saker som gjelder hans tidligere rådgivere og støttespillere.

Publisert: 14.12.20 kl. 23:53 Oppdatert: 15.12.20 kl. 00:04

