I FØRSTE REKKE: NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sto på hver sin side av USAs president Donald Trump på «familiebildet» fra NATO-toppmøtet i desember 2019.

USA og EU vil straffe Tyrkia – Stoltenberg beklager

USA og EU forbereder nå hver sine sanksjoner mot NATO-landet Tyrkia. Det beklager NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

USA straffer Tyrkia for at de har anskaffet russisk luftvern, mens EU sanksjonerer Tyrkias leting etter olje og gass i det østlige Middelhavet.

– Jeg beklager at vi er der, mellom allierte land, sa Stoltenberg i et intervju VG gjorde med generalsekretæren fredag.

Dagen før hadde EU-toppmøtet vedtatt sanksjoner mot Tyrkia, men uten at de var konkretisert.

Mandag kveld varslet USAs utenriksminister Mike Pompeo i en uttalelse at Trump-administrasjonen vil straffe Tyrkia for anskaffelsen av det russiske luftvernsystemet S-400.

NATOs kommunikasjonsstab bekrefter tirsdag morgen overfor VG at Stoltenberg står ved sin beklagelse, også etter at sanksjoner er vedtatt i USA.

I samtalen med VG fremhevet Stoltenberg hvordan NATO kan være «en plattform for å diskutere spørsmål som er vanskelig og der hvor det er uenighet».

Stoltenberg viste til hvordan man har jobbet i lengre tid i NATO, for å unngå at konflikten mellom Hellas og Tyrkia i Det østlige Middelhav skulle spinne ut av kontroll:

– Jeg har tatt opp mine bekymringer direkte med den politiske ledelsen i Tyrkia, knyttet til kjøpet av det russiske luftvernsystemet S-400, om situasjonen i det østlige Middelhavet, og om andre konfliktområder i regionen, sa Stoltenberg til VG.

– Men samtidig har jeg sagt at Tyrkia er et viktig land i NATO fordi de ligger der de ligger. Tyrkia er viktig i kampen mot terror og i håndteringen av flyktningsituasjonen i Europa, la han til.

Omstridt boring

Natt til fredag ble EUs stats- og regjeringssjefer enige om å innføre sanksjoner mot Tyrkia etter en langvarig strid om rettigheter på havbunnen øst i Middelhavet.

Straffetiltakene kommer etter at Tyrkia har startet prøveboring etter gass i et område som også Kypros gjør krav på. EU-lederne har overlatt til sine utenriksministere å bestemme hvilke personer som skal få innreiseforbud til EU-landene.

Da hadde EU tidligere tilbudt Tyrkia et nærmere økonomisk samarbeid dersom boringen opphørte.

I oktober reiste Stoltenberg til hovedstedene Athen og Ankara for å forsøke å dempe konflikten mellom Hellas og Tyrkia. På et tidspunkt hadde begge land annonsert militære øvelser samtidig og i samme område i det østlige Middelhavet. I siste liten ble øvelsene avlyst fra begge sider.

USAs varslede sanksjoner er en reaksjon på Tyrkia – trass i advarsler over flere år – nå tar i bruk luftvernvåpenet S-400 som Russland har levert. Innføringen av dette systemet i et NATO-land kan ifølge USA true alliansens flysikkerhet.

Norge har tidligere støttet et forslag om å nekte Tyrkia adgang til samarbeidet om utvikling av kampflyet F-35, dersom Tyrkia gikk videre med den russiske anskaffelsen.

Straffer våpenimportører

Tyrkiske myndigheter har på sin side hevdet at de var nødt til å satse på det russiske systemet, fordi de ikke fikk kjøpe amerikanske Patriot-missiler.

Utenriksminister Mike Pompeo varslet mandag kveld innreiseforbud og andre sanksjoner mot fire personer i ledelsen av Tyrkias militære import-myndighet, som antas å ha nære bånd til Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Holder fire millioner flyktninger

I forrige uke understreket Jens Stoltenberg at det er avgjørende å holde Tyrkia inne i NATO:

– Tyrkia er det landet i NATO som huser flest flyktninger, anslagsvis fire millioner. Tyrkia er også det allierte landet som har vært utsatt for flest terrorangrep. Så er det ulikheter og uenigheter som vi må adressere. Men samtidig må vi erkjenne hvor viktig det er at Tyrkia er en del av NATO og også en del av den vestlige familien, sa Stoltenberg etter et møte med Portugals statsminister Antonio Costa.