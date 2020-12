FORVIRRER: Monolitten som ble oppdaget på i Atascadero i California. Foto: Nic Mattson/Atascadero News

Mystiske monolitter skaper full forvirring

En tredje monolitt har dukket opp – denne gangen på toppen av et fjell i California i USA.

Det startet for to uker siden.

Tjenestepersoner fra avdelingen for samfunnssikkerhet i Utah kom tilfeldigvis over en metallmonolitt midt i ørkenen da de var ute på oppdrag for å telle tykkhornsauer.

Monolitten var trolig laget av rustfritt stål og skal ha vært rundt 3,6 meter høy.

Rundt en uke senere hadde monolitten forsvunnet. Ifølge New York Times ble den fjernet av fire menn om natten - og ikke av romvesener, som mange spekulerte i.

Bare et par dager senere dukket det opp en ny lignende monolitt i Romania.

Og nå har en tredje monolitt på mystisk vis dukket opp.

Den nye monolitten har blitt oppdaget på fjellet Pine Mountain i kommunen Atascadero, ved kysten nord for Los Angeles i California.

Ifølge den lokale avisen Atascadero News er den lik den første monolitten som dukket opp i Utah, over tre meter høy, trolig laget av rustfritt stål og rundt en halv meter bred.

Fra et av de høyeste punktene i kommunen, reflekterer monolitten solen, skyggen og Santa Lucia-fjellkjeden i bakgrunnen med en «fengslende glans», skriver avisen.

fullskjerm neste SKUE: Folk flokker til for å se på monolitten satt opp i California.

Det er ikke kjent hvem som har satt opp søylene, eller hva som er årsaken til at de har blitt satt opp.

Piloten som fløy helikopteret da en biolog oppdaget monolitten i Utah, sa at det så ut som at noen hadde sluppet den ovenfra og ned ned i bakken.

– Det er noe av de merkeligste jeg har kommet over gjennom alle mine år som pilot, sa Bret Hutchings.

fullskjerm neste FØRSTE: Tjenestepersonene ved den første monolitten som ble funnet, midt i ørkenen i Utah.

Flere har sammenlignet de mystiske monolittene med søylene som dukker opp i Stanley Kubrick-filmen «2001: En romodyssé».

I filmen setter romvesener opp monolitter.

Piloten spekulerer i at det enten er tilhengere av filmen som har satt opp monolitten eller at den var del av et kunstprosjekt.

Flere heller mot at det er en kunstinstallasjon, og noen har pekt på at monolitten ligner på arbeidet til den avdøde kunstneren John McCracken.

Men foreløpig er ikke noe bekreftet, og spekulasjonene på internett fortsetter å rase.

SØYLER: Menneskeaper oppdager den mystiske monolitten i starten av filmen «2001: En romodyssé» Foto: Courtesy Everett Collection

Publisert: 03.12.20 kl. 11:16

