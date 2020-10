ALLE ER FRISKMELDT: Barron William Trump (14), Melania Trump og president Donald Trump skal alle nå være friskmeldt. Her fra 27. august i år. Foto: Evan Vucci / AP

Melania Trump: Barron (14) testet positivt for covid-19

I en artikkel publisert på nettsidene til Det hvite hus avslører førstedame Melania Trump at sønnen hun har med president Trump også har vært coronasyk.

For to uker siden ble det kjent at Trump og hans kone Melania var smittet.

På det tidspunktet testet ikke Barron Trump (14) positivt.

– Min frykt ble virkelighet når han ble testet på nytt og det kom tilbake positivt, skriver hun i en tekst lagt ut på sidene til Det hvite hus.

Hun forteller at hennes sønn Barron testet positivt i den andre runden med testing – men at han nå har testet negativt.

– Heldigvis er han en sterk tenåring og hadde ingen symptomer. På en måte var jeg glad for at vi tre gikk gjennom dette samtidig, slik at vi kunne ta vare på hverandre og tilbringe tid sammen, skriver hun

Hun skriver at hun selv var heldig og hadde minimale symptomer, men at alle symptomene traff henne på en gang.

– Det virket som en berg-og-dalbane med symptomer i dagene som fulgte. Jeg opplevde smerter i kroppen, hoste og hodepiner, og følte meg ekstremt sliten mesteparten av tiden.

President Donald Trump fikk flere sterke medisiner da han var smittet av viruset. Det skriver Melania Trump at hun ikke fikk.

– Jeg valgte å gå en mer naturlig vei når det gjelder medisin, med vitaminer og sunn mat, skriver hun.

Hun skriver samtidig at hun vil at folk skal vite at hun forstår hvor heldig hennes familie er som har fått den typen omsorg de fikk.

– Jeg oppfordrer alle til å fortsette å leve det sunneste livet de kan. Et balansert kosthold, frisk luft og vitaminer er virkelig sentrale i å holde kroppene våre sunne.

Videre skriver førstedamen at hun vil komme tilbake på jobb så fort hun kan.

Smitten i Det hvite hus

Søndag sa legen i Det hvite hus Sean Conley at presidenten ikke lenger er smittefarlig for andre, ti dager etter at han først testet positivt.

Siden da har han deltatt på en rekke valgmøter, og onsdag setter han kursen mot Ohio for å fortsette valgkampanjen.

Det er ukjent når Donald Trump ble smittet, når han fikk de første symptomene og hvor kritisk presidentens helsetilstand egentlig har vært.

I dagene før Donald Trump testet positivt på coronaviruset, deltok presidenten og en rekke personer i valgkampen hans på møter og arrangementer ulike steder i landet. Flere med tilknytning til Trump og Det hvite hus er nå bekreftet smittet.

Ifølge VGs oversikt har minst 26 personer tilknyttet utbruddet testet positivt.

Arrangementet i rosehagen i forbindelse med annonseringen av Amy Coney Barretts kandidatur til det tomme setet i høyesterett har blitt betegnet som en «massesmittehendelse».

Det sa leder av National Institute of Health, Anthony Fauci i et intervju med CBS på radio lørdag.

– Tallene snakker for seg selv, vi har hatt en massesmittehendelse i Det hvite hus. De var i en situasjon hvor folk var samlet tett og ikke brukte masker.

