Alle presidentens menn

Hvem beleiret egentlig kongressbygningen, og hadde de en klar plan? Ny dokumentasjon viser dramaet fra innsiden.

«Det er vårt hus!»

«Flytt dere!»

Demonstrantene roper til politiet som står foran de første sperringene rundt det lovgivende organet i det som inntil onsdag ble ansett som verdens demokratiske høyborg.

Demonstrantene i Washington D.C. har fulgt den høyst ufrivillig avtroppende president Donald Trumps anmodning om å marsjere til Kongressen. På innsiden av det høyverdige hvite bygget skal valgmannstemmene formelt telles opp og Joe Biden erklæres til USAs 46. president.

Men det vil ikke Trump-tilhengerne godta. De hevder, uten bevis, at valget er rigget og falskt.

Til slutt skjer det utenkelige. Demonstrantene beleirer Kongressen. Hvem var egentlig disse menneskene? Hva ville de oppnå? Og hva foregikk på innsiden?

Foto: JOSEPH PREZIOSO / AFP

Kaoset blir tidlig et faktum onsdag. Politiet forsøker å stå imot folkemengdene. Men de er sjokkerende få, og demonstrantene er mange.

Blant dem finnes journalister og aktivister som sender live. En av dem er Elijah Schaffer. Han er programleder i det høyrevridde medieselskapet Blaze TV.

Onsdag følger han Trump-tilhengerne idet de stormer Kongressen. Videoene deler han fortløpende på Twitter.

Rundt ham står en broket forsamling av Trump-lojalister, selverklærte patrioter, høyreekstreme og militsmedlemmer. Noen av dem er etablerte aktivister som fremmer vold, hvit makt og konspirasjonsteorier, mens andre er mer tilfeldige folk som lar seg rive med.

– Det var definitivt mange hvite nasjonalister der. Jeg la merke til en gruppe som heter Groypers, som er en hvit nasjonalistgruppe. Jeg så flaggene og ledelsen deres utenfor Kongressen, sier Spencer Sunshine til VG.

Han overvåker facistiske og høyreekstreme miljøer i USA.

Den høyreekstreme hatgruppen Proud Boys er også til stede denne onsdagen.

Det samme er nynazisten Baked Alaska, som egentlig heter Anthime Gionet, en mann som fremmer hvit makt og sprer antisemittiske konspirasjonsteorier. Han var ikke den eneste nynazisten der: Flere gikk med T-skjorter med påskriften «Camp Auswitzh».

Atmosfæren utenfor Kongressen blir til slutt så opphetet at det nesten ser ut som om bygningen står i flammer. Politiets ammunisjon og røykbomber har lagt en gul tåke over demonstrantene.

Foto: Leah Millis / REUTERS

Trump-tilhengerne presser seg stadig nærmere maktens sentrum.

– Dette er det sykeste jeg noen gang har sett i hele mitt liv. Tusenvis, politiet kan ikke stoppe dem, skriver programleder Schaffer på Twitter, mens hendelsen pågår.

Blant mobben befinner også Ron Haviv seg. Den erfarne krigsfotografen har dekket krig og konflikt i hele verden i over tre tiår. Et av hans første oppdrag var kuppforsøket i Panama i 1989.

Onsdag står han utenfor Kongressen sammen med Trump-tilhengerne. Flere av dem begynner plutselig å klatre opp langs muren, for å ta seg inn i selve bygningen.

Foto: Stephanie Keith / REUTERS

Da Haviv får øye på en annen gjeng som klatrer opp langs stillaset som er satt opp til presidentinnsettelsen 20. januar, slår han til.

– Jeg lot meg rive med i øyeblikket, sier Haviv i et intervju med det amerikanske magasinet The New Republic.

– Noen ble peppersprayet og andre truffet av røykbomber, men det stanset dem ikke.

Til slutt har mobben klart å forsere fire lag med barrierer og står helt oppe ved trappen til Kongressen, der politiet igjen forsøker å presse dem tilbake.

Demonstrantene barker sammen med politiet, og det ligger blod på steingulvet i området utenfor inngangsdørene til Kongressen.

Bak de tykke, hvite murveggene, på innsiden av kongressbygget, er de folkevalgte. Noen er blitt evakuert i sikkerhet. Andre ligger under benkeradene og ber. De har fått på seg gassmasker.

Foto: Andrew Harnik / AP

Til slutt ser det ut til at størrelsen på folkemengden blir for mye for politiet, som til slutt må gi tapt.

– «Don’t Stop Believin’» durte fra en høyttaler, folkemengden ropte «USA!, USA!». En mann skrek noe om det amerikanske folkets vilje. Inngangen var allerede ramponert, skriver Aymann Ismail fra magasinet Slate om scenen som utspilte seg.

Noen av demonstrantene går løs på et vindu, og knuser seg en åpning som de kan klatre gjennom.

Krigsfotograf Havin fulgte på.

En drøy time etter at Trump hadde manet tilhengerne til å gå til Kongressen, tar de første demonstrantene seg inn i den ærverdige bygningen der USAs lover blir vedtatt.

Det hele skal ha vært sjokkerende lett.

– De var like overrasket som alle andre over at de bare kunne fortsette å bevege seg fremover, forteller Haviv til The New Repulic.

Inne i bygningen oppstår det basketak med politiet.

Noen av demonstrantene går målbevisst mot dørene til de to kamrene i Kongressen, hvor de folkevalgte fortsatt er i dekning.

En enkelt sikkerhetsvakt forsøker å holde mengden unna, før han til slutt må rømme.

Inne i Representantenes hus trekker agenter i mørke dresser og munnbind våpen mot demonstrantene som forsøker å knuse seg vei inn i kammeret. Røyken siver inn i rommet. Inngangene blir barrikadert.

Foto: J. Scott Applewhite / AP

Det samme øyeblikket foreviges fra den andre siden.

Vel på innsiden av Kongressen, oppstår det en forvirret stemning blant mange av demonstrantene.

For hva var det egentlig de skulle der? Hva nå?

– De hadde forventet at mange flere skulle følge dem inn. De visste rett og slett ikke hva de skulle ta seg til. Det var ingen som ledet det, det var ingen plan.

– Og – det var ikke noe mål. De sa ikke «Vi skal ta Pence eller McConnell». De bare sa «Vi skal inn, det er vårt. Dere lar Black Lives Matter gjøre hva de vil, og dette er det vi vil gjøre», sier krigsfotograf Haviv.

Demonstrantene begynner å vandre formålsløst rundt.

Og så finner de veien til kontorene til noen av USAs aller mektigste.

Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Richard «Bigo» Barnett inntar det evakuerte kontoret til Demokratenes flertallsleder i Representantenes hus, etter at Nancy Pelosi var brakt i sikkerhet.

Flirende legger han beina på skrivebordet og rapper en konvolutt med brevhodet hennes. Så legger den 60 år gamle våpenfanatikeren fra Arkansas en lapp på Pelosis pult med beskjeden:

«Nancy, Bigo var her, din tispe».

En annen skriver «Vi gir oss ikke».

Foto: JIM LO SCALZO / EPA

En mann setter seg ned i en skinnsofa ved siden av bysten av Richard Nixon for å slappe av litt. Den skuddsikre vesten og skjoldet har han rappet fra politiet.

Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Blant anførerne av mobben er en halvnaken «QAnon-sjaman» med ansiktsmaling, pelsprydet hjelm og det amerikanske flagget festet til et spyd. Hans navn er Jake Angeli.

32-åringen fra Arizona er en kjent skikkelse når høyreradikale samles. Han er aktiv i internettkulten QAnon, som tror at en politisk elite av satanister og pedofile styrer verden.

QAnon hoder Donald Trump som folkets redningsmann.

Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Aymann Ismail fra magasinet Slate fulgte pøblenes hærverk og herjinger.

I et av de folkevalgtes møterom satt en gjeng og røkte marihuana. I et annet rom rotet demonstrantene gjennom skap og skuffer. De skriblet slagord som «Trump vant» og «Vårt hus».

– Stemningen var løssluppen, men det var kaos. Alle var oppspilt, de hadde det moro. Det virket ikke som om de forsto alvoret i hva de hadde gjort, skriver Ismael.

Blant alle som storøyd tok selfies og rev med seg trofeer, så han også aggressive bråkmakere som skrek «fake news» og gikk til angrep på journalister.

Ismael hadde inntrykk av at politiet bare sto passivt og ventet på ordre. Det tok lang tid før de begynte å slå rundt seg med køller for å drive demonstrantene tilbake.

Etter hvert blir skarpe skudd avfyrt inne i Kongressen, og de folkevalgte blir beordret ned i kjelleren og inn i en eksplosjonssikker bunker som ble bygget etter 9/11.

Etter evakueringen inntar Trump-tilhengere salen og tar selfier på podiet.

Foto: WIN MCNAMEE / AFP

Til slutt, timer etterpå, avsluttes det absurde showet. Politiet har styrket seg, og Trump har omsider bedt demonstrantene om å gå hjem.

Det voldelige kaoset er over i Kongressen. Opptellingen kan gjenopptas, og Biden er bare dager unna å bli president i et opprevet og oppildnet USA.

PS! Det har ikke lyktes VG å få tak i Elijah Schaffer i Blaze TV.