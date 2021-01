TVINGER FREM AVSTEMMING: Senator Josh Hawley er blitt beskrevet som en av Donald Trumps mulige arvtagere i det Republikanske partiet. Nå presser han frem avstemming om valgresultatet i Kongressen. Foto: Carolyn Kaster / TT NYHETSBYRÅN

Skal stemme over valgresultatet: − Det er med på å splitte partiet

To tredjedeler av de republikanske kongressrepresentantene ventes ifølge CNN å stemme for å forkaste valgresultatet i USA.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Presidenten og hans allierte leker med ilden. Jeg kommer ikke til å delta i prosjektet om å kaste valget, og vil forsøke å avvise dette farlige knepet, sier den republikanske senatoren Ben Sasse i en uttalelse på Facebook.

6. januar skal valgresultatet i USA leses opp i Kongressen. Normalt er dette kun en formell prosess, men denne gangen har flere republikanere varslet at de vil utfordre resultatet.

Dette innebærer en to timer lang diskusjon om resultatet, og en avstemming om man ønsker å forkaste valgresultatet. Minst 140 republikanske representanter vil stemme mot resultatet, melder CNN.

Representanter som Sasse er det mange nok av i partiet til at det ikke vil bli et flertall for å kaste valgresultatet, men splittelsen blant Republikanerne er likevel stor.

– I avstemmingen må alle representantene stemme. Da blir det tolket som at man tar et standpunkt: For eller mot Trump, forklarer førsteamanuensis og USA-kjenner Sofie Høgestøl ved UiO.

MER MODERAT: Senator Ben Sasse fra Nebraska advarer sitt eget parti mot å støtte president Trumps anklager om valgfusk. Foto: HANNAH MCKAY / POOL

– Det er med på å splitte partiet, mener hun.

Fordi en stor andel av velgerne mener valget er blitt «stjålet» fra Trump, vil flere republikanske representanter ifølge Høgestøl føle seg presset til å stemme mot valgresultatet.

– En demokratisk krise

– Om du mister bare en liten andel av egne velgere i et jevnt valg – som det i Georgia neste uke – mister du seieren. 36 prosent av dem som ble spurt av alle velgere, uavhengig av partitilhørighet svarte ja på spørsmålet om valget var blitt stjålet fra Trump.

Det viser tall fra en spørreundersøkelse gjennomført av Fox News.

– Stemmer disse tallene, betyr det at en tredjedel av befolkningen ikke tror på valgresultatet. Det er en demokratisk krise, sier hun.

– For fire-fem år siden ville det vært utenkelig at folkevalgte republikanere i skulle engasjere seg i konspirasjonsteorier om valgresultatet. Det er alvorlig, fortsetter Høgestøl.

USA-EKSPERT: Førsteamanuensis i rettsvitenskap Sofie Høgestøl ved Universitetet i Oslo. Foto: Frode Hansen

Hun understreker at det ikke virker å finnes objektive bevis på at det har vært valgfusk. Mindre uregelmessigheter kan ha skjedd, slik det skjer i alle valg, poengterer hun.

– Satt på spissen

Også USA-ekspert Jan Arild Snoen beskriver situasjonen som dramatisk for Republikanerne, dersom tallene fra CNNs kilder stemmer

– 140 representanter er i denne sammenhengen et stort tall. Stemmer de til støtte for Trumps kuppforsøk, har de gått ut imot demokratiske spilleregler. Da kan de ikke lenger kalle seg et demokratisk parti i Representantenes hus, mener Snoen.

Senatsleder Mitch McConnell – en av partiets fremste ledere – ba i desember senatorene om å ikke utfordre resultatet. Likevel har Missouri-senator Josh Hawley gått imot lederens oppfordringer, og sier han vil tvinge gjennom en slik avstemming.

For å utfordre valget, kreves det støtte fra minst to folkevalgte fra Representantenes hus, og én fra senatet.

Snoen beskriver McConnell som en dreven spiller, som har forsøkt å finne en balanse og samle de moderate og de mer Trump-vennlige delene av partiet.

– Med denne avstemmingen blir spørsmålet satt på spissen, og Trump kommer til å bli rasende på alle dem som stemmer for at resultatet skal gjelde. De som ikke stemmer for ham, vil kunne bli utfordret i nominasjonene neste gang.

Partiets fremtid vipper

Både Snoen og Høgestøl beskriver Hawley som en mulig arvtager for Trump, og allerede nå en sentral kandidat for Republikanerne i valget i 2024. Han posisjonerer seg ved å appellere til Trumps kjernevelgere.

Andre sentrale skikkelser i partiet vil kunne komme til å følge hans linje allerede nå. Jan Arild Snoen trekker frem Ted Cruz som et eksempel.

– Cruz er en fullstendig prinsippløs mann. En politiker helt uten kjerne, mener han.

I ukene og månedene som kommer, vipper hele fremtiden til det republikanske partiet, sier Snoen.

– Vi vet ikke nå hva som er partiets fremtid, men at det som skjer 6. januar vil være en viktig milepæl for dem, og hvilken retning de skal gå i.

– Donald Trump mobiliserer sterke følelser for seg, og like sterke følelser mot seg. De som kun ser den ene delen av dette, vil kjøre partiet i grøften.

Et tredje parti er likevel usannsynlig i USA, til tross for at en del moderate republikanere yter motstand. I stedet mener Snoen splittelsen vil være synlig i partiet på regionalt nivå.

– Eksempelvis har alle ledende republikanere i Georgia stemt for ham frem til nå. Nå truer Trump likevel med å fjerne dem, fordi de ikke er for statskupp, sier Snoen.

Han nevner også at en del av Trumps mest aggressive tilhengere har kommet med trusler mot den fysiske sikkerheten for politikerne i Georgia.