KONTORET: President Donald Trump på det ovale kontor mandag 4. januar. Foto: Andrew Harnik / AP

Pelosi krever at Trump fjernes: − Han er en veldig farlig person

Den demokratiske minoritetslederen i Senatet Nancy Pelosi ber om at Donald Trump fjernes som president umiddelbart. Det skal pågå diskusjoner i Det hvite hus, ifølge amerikanske medier.

– Han er en veldig farlig person som ikke kan få fortsette. Dette haster. Denne farlige mannen kan gjøre ytterligere skade på vårt demokrati de neste 13 dagene, sier Nancy Pelosi.

Hun viser til det 25. grunnlovstillegget, som sier at makten midlertidig kan overføres til visepresidenten dersom en president president er medisinsk inkapabel.

Pelosi sier hun venter et svar på om regjeringen og visepresidenten vil få Trump fjernet i løpet av dagen.

Også den republikanske kongressrepresentanten Adam Kinzinger sier i en video på Twitter at man nå bør ta i bruk det 25. grunnlovstillegget for å avsette sittende president Donald Trump.

– Det er med tungt hjerte jeg for demokratiets skyld ber om at vi tar i bruk det 25. grunnlovstillegget, sier Kinzinger, som sitter i Representantenes hus for delstaten Illinois.

VIL FJERNE PRESIDENTEN: Den demokratiske minoritetslederen i Senatet Nancy Pelosi ber om at Donald Trump fjernes som president umiddelbart. Foto: J. Scott Applewhite / AP

I tillegg sier en «godt plassert republikansk kilde» til CNN at enkelte av Donald Trumps regjeringsmedlemmer har startet samtaler om å potensielt avsette presidenten ved hjelp av det 25. grunnlovstillegget.

CBS News twitret først om nyheten natt til torsdag norsk tid.

Washington Post skriver også at enkelte medlemmer i Trump-administrasjonen skal ha startet samtaler om dette, ifølge et tidligere medlem av administrasjonen, som er kjent med samtalene.

Også den demokratiske senatoren Chuck Schumer ber om at man tar i bruk dette tillegget. Schumer er påtroppende leder for Senatet, etter at demokratene onsdag sikret seg flertall i også dette kammeret av kongressen.

Marylands republikanske guvernør Larry Hogan ber visepresident Mike Pence om å ta over presidentembetet, melder Reuters torsdag kveld.

– Det er ikke spørsmål om at USA ville være bedre tjent med at president går av eller blir fjernet. Hvordan det skal skje, vet jeg ikke, sier han ifølge lokalavisen The Baltimore Sun.

VIL AVSETTE TRUMP: Den republikanske kongressrepresentanten Adam Kinzinger mener man må ta i bruk det 25. grunnlovstillegget for å avsette president Donald Trump. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Minister går av

USAs transportminister Elaine Chao trekker seg torsdag kveld fra sitt embete, opplyser hun i en uttalelse på Twitter.

– Landet vårt opplevde et traumatisk og fullt unngåelig hendelse, da presidentens tilhengere stormet kongressbygningen, skriver hun.

Ved å gå av holder man seg ute av 25th-debatten, skriver NBC-reporter Benjy Sarlin på Twitter.

– Det er mye som skjer her, skriver han.

Tidligere justisminister Bill Barr skal ha kommet med anklager mot Trump i skrivet som sirkulerer i Kongressen, skriver journalist Seth Abramson på Twitter.

Barr hadde sin siste arbeidsdag som USAs justisminister før jul. Barr har vært sett på som en av Trumps nærmeste allierte og støttespillere, men overrasket mange da han tidligere i desember i et intervju sa at hans departement ikke hadde funnet beviser for valgfusk som ville endret resultatet.

PÅ TALERSTOLEN: Trump talte til sine tilhengere i Washington, D.C. i går. Foto: SHAWN THEW / EPA POOL

«Et totalt monster»

Et medlem av Trump-administrasjonen skal ifølge Washington Post ha omtalt Trumps oppførsel onsdag som noe som minnet om «et totalt monster», mens en annen omtalte det som «galskap».

Ifølge CNN skal Trump ha fulgt gårsdagens opptøyer på TV, og deres kilder hevder han likte hva han så, og at han måtte overtales til å spille inn en video der han ber pøblene gå hjem.

I den videoen lyver han også om at han vant valget og han sier til de som inntok Kongressen i går at «jeg elsker dere, dere er spesielle.»

Det er uklart både hvem i regjeringen som eventuelt deltar i samtaler om å avsette han, hvor mange de skal være, eller hvor seriøse de skal være om å faktisk gjennomføre det, men Washington Posts kilde sier at det er snakk om uformelle samtaler, som det er langt fra sikkert at fører til noe som helst.

Diskutert før

Det som er sikkert er at muligheten til å avsette en president ved hjelp av det 25. grunnlovstillegget finnes, men at det er ekstremt uvanlig at det i det hele tatt er et tema.

Det er likevel ikke første gang det er det når det gjelder Donald Trump. I 2018 skal den daværende visejustisministeren Rod Rosenstein ifølge New York Times ha diskutert å få regjeringsmedlemmer med på en slik plan. Rosenstein har selv nektet for at dette er sant.

Muligheten ble også tatt diskutert i mediene da Trump i fjor høst ble innlagt på sykehus med corona, men det skal aldri ha vært en reell diskusjon på regjeringsnivå.

fullskjerm neste En av pøblene veiver et Trump-flagg inne i kongressbygningen, foran et maleri av landets første president George Wasingtons kryssing av Delaware-eleven.

Ikke skjedd før

Skal man avsette Trump på denne måten må både visepresident Mike Pence og et flertall av regjeringen stemme for å gjøre det på grunn av presidentens «manglende evne til å forvalte makten og ansvaret i sitt embete.»

Det har aldri før skjedd i USAs historie.

Det har derimot skjedd frivillig og midlertidig, for eksempel overlot Ronald Reagan frivillig makten til sin visepresident George W. Bush da han skulle gjennomgå en operasjon og underlegges narkose.

Kort fortalt er det 25. grunnlovstillegget en mulighet til å overføre makten fra presidenten til visepresidenten dersom presidenten av en eller annen grunn ikke lenger er skikket til å gjøre jobben. For eksempel ved at han er mentalt uegnet.

Dersom en president nekter å godta en regjerings vedtak om det 25. grunnlovstillegget kan Kongressen likevel kreve at det skjer med 2/3 flertall i begge kamrene.

– Sjokk for systemet

CNN skriver at «et økende antall» av republikanske ledere og regjeringsmedlemmer nå mener at Donald Trump bør fjernes før han uansett skal gå av om 13 dager. Fire av dem mener man bør bruke det 25. grunnlovstillegget for å gjøre dette, ifølge kanalen.

– Han må bli stilt for riksrett, eller fjernet, sier en folkevalgt republikaner, som ikke ønsker stå frem med navn.

Vermonts republikanske guvernør Phil Scott er en annen som mener at nok er nok.

– President Trump må enten trekke seg eller blir fjernet fra embetet av sin regjeringe, eller Kongressen, twitret han.

Et tidligere høytstående medlem av partiet mener at presidentens oppførsel nå er så ille at man bør fjerne ham selv om det er mindre enn to uker igjen av hans regjeringstid.

– Jeg tror dette har vært et stort sjokk for systemet. Hvordan holder du ham på plass i to uker etter dette, sier han etter at en stor gruppe Trump-supportere i går kveld tok seg inn i kongressbygningen i Washington, D.C.

Brev til Pence

Det fullstendige kaoset som utspant seg på direktesendt fjernsyn, og som stoppet Kongressens opptelling for å godkjenne presidentvalget Trump tapte i november, endte blant annet med at fire mennesker mistet livet.

STORMET BYGNINGEN: Et ukjent antall mennesker tok seg inn i kongressbygningen i går. Foto: Shannon Stapleton / Reuters

– Jeg håper at Pence og et flertall av regjeringsmedlemmene nå tar i bruk det 25. grunnlovstillegget, for jeg vet ikke om dette lenger er trygt, sier Annie Kuster, som sitter i Representantenes hus for Demokratene, i et intervju med CNN, der hun også fortalte om frykten som utspant seg blant de folkevalgte da Trump-tilhengerne tok seg inn i Kongressen i går.

Totalt skal 17 demokrater i Representantenes hus ha signert et brev til visepresidenten der de ber ham avsette Trump, melder New York Times.

Ted Lieu er en av dem:

Også en rekke næringslivstopper ber nå om det samme.

Senatorer skal være informert

Også to erfarne «republikanske aktivister og allierte av Det hvite hus» sier ifølge TV-kanalen at det 25. grunnlovstillegget nå bør tas i bruk.

Flere senatorer skal være informert om at enkelte regjeringsmedlemmer har startet samtaler som altså kan ende med at Trump ikke blir sittende ut perioden.

En rekke republikanere har i etterkant av kaoset i går uttalt seg sterkt kritisk mot presidenten, og hans mangel på forsøk på å stoppe det som skjedde.

Flere demokratiske kongressmedlemmer har tatt til orde for igjen å stille presidenten for riksrett, noe som vil være en annen mulighet for å avsette ham før tiden på. Men med bare 13 dager igjen av hans presidentperiode er det høyst usikkert om det vil være nok tid til at det vil kunne skje før 20. januar.

Donald Trump har i dag sagt at til tross for at han er fullstendig uenig med valgresultatet, som han feilaktig hevder er juks, så lover han en fredelig maktovertakelse 20. januar.

Den sier han altså etter at hans supportere i går stormet Kongressen, noe han selv blir beskyldt for å ha oppildnet til.