FORBEREDER SEG: Mens politikerne vurderer å stille Donald Trump for riksrett, forbereder soldatene seg på å forsvare Kongressen mot flere opprørere. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Venter 20.000 soldater fra Nasjonalgarden til Bidens innsettelse

USAs nasjonalforsamling kan minne om en krigssone.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Myndighetene i USA forbereder seg på flere væpnede opptøyer og mulige terroraksjoner i tiden fram mot innsettelsen av Joe Biden som landets nye president.

Politisjef Robert J. Contee i Washington, D.C., sier at det kommer til å være over 20.000 soldater fra Nasjonalgarden på plass 20. januar, og at det allerede før kommende helg vil være 10.000 på plass.

Ifølge Jennifer Griffin, som dekker nasjonal sikkerhet for Fox News, er det til sammenligning bare 5000 soldater utstasjonert i Irak og Afghanistan til sammen.

Se flere bilder i galleriet under

forrige

















fullskjerm neste HVILER: Mens politikerne i Representantenes hus debatterer hvorvidt president Donald Trump skal stilles for riksrett, hviler soldater i Nasjonalgarden ut inne i Kongressen.

Mens det ser ut som en krigssone i gangene i Kongressen, kan det høres ut som en politisk krigssone i salen der riksrett debatteres av medlemmene i Representantenes hus.

Anna Eshoo (D) fra California kaller Trump «en forræder mot landet», mens Marjorie Taylor Greene (R) fra Georgia mener at Demokratene støtter vold.

– Donald Trump er en levende, pustende riksretts-fornærmelse. Det er slik det er, sier Hakeem Jeffries (D) fra New York.

SOVER: Det er så mange soldater på plass i hovedstaden at Kongressen brukes som «brakke». Foto: J. Scott Applewhite / AP

Onsdag i forrige uke mistet fem personer livet, mens over 50 politimenn ble skadd, da Trump-tilhengere med makt presset seg inn i Kongressen.

Det ble funnet rørbomber utenfor hovedkvarterene til både Demokratene og Republikanerne, en galge ble satt opp utenfor Kongressen og flere av opprørerne ropte at de ville henge visepresident Mike Pence.

Mike Pence har vært en lojal støttespiller for Trump i fire år, men onsdag i forrige uke var han nødt til å følge amerikansk lov og sertifisere valgresultatet, noe både president Trump og mange av hans tilhengere ønsket at han skulle la være å gjøre.

Et FBI-notat som ABC News omtalte tidligere denne uka, advarer om at det planlegges væpnede demonstrasjoner i alle 50 delstatshovedsteder fra 16. januar av.