Sveriges regjering kastet

Mandag formiddag ble det flertall for mistillitforslaget mot statsminister Stefan Löfven.

Fra klokken 10 diskuterte 349 riksdagsmedlemmer for eller imot mistillitsforslaget mot regjeringen Löfven.

De fire partiene som støtter mistillitsforslaget har flertall og de 181 stemte for forslaget.

Löfven har kalt inn til pressetreff 11.30 mandag. Ifølge Aftonbladet oppgir en kilde i regjeringen at det da går mot nyvalg.

Dette er saken * Forslaget fremmes av Vänsterpartiet, som var støtteparti for Löfvens første regjering fra oktober 2014 til januar 2019. * For å felle regjeringen kreves det minst 175 stemmer i Riksdagen. De fire partiene som stiller seg bak mistillitsforslaget, har 181 av de 349 plassene i nasjonalforsamlingen. * Avstemningen skal holdes mandag klokken 10. * Striden står om regulering av leieboligmarkedet. Et forslag som regjeringen jobber med, går inn for fri fastsettelse av husleie i nybygde boliger. Markedet er i dag regulert, og leien fastsettes basert på boligens bruksverdi, ikke markedsverdi. * Vänsterpartiet stilte regjeringen et ultimatum om å droppe forslaget eller forhandle fram forbedringer. Da det ikke ble oppfylt, varslet partiet mistillit. * Löfven la søndag fram et kompromissforslag som går ut på at partene i boligmarkedet skal forhandle fram til 1. september om en løsning som regjeringen i så fall vil støtte. Vänsterpartiet avviste forslaget som useriøst. * De to siste årene har Löfven ledet en mindretallsregjering bestående av Socialdemokraterna – der han er leder, og Miljöpartiet. * Den såkalte januaravtalen ble inngått med opposisjonspartiene Centerpartiet og Liberalerna for å sikre at dagens regjering kunne tiltre. Ett av de 73 punktene i avtalen handler om liberalisering av husleiereguleringen og utredning av frislipp av leieprisene. * Januaravtalen skulle sørge for at Vänsterpartiet ikke fikk påvirke den politiske retningen. Samtidig krevde den at partiet ikke stemte mot innsettelsen av regjeringen. Vänsterpartiet motsatte seg først dette, men avsto fra å blokkere innsettelsen mot løfter om at avtaler og reformer fra samarbeidsperioden ikke skulle reverseres. * Vänsterpartiet varslet allerede i 2019 at de ville stille mistillitsforslag dersom enkelte av forslagene i januaravtalen ble gjennomført. Kilde: TT, AFP, januaravtalen Vis mer

Löfven har overlevd i et vanskelig politisk farvann siden han tiltrådte som statsminister i 2014.

Krisen denne gang skyldes en utredning om liberalisering av husleiemarkedet (se mer i faktaboks).

Til tross for at han i sine to regjeringsperioder aldri har hatt flertall i Riksdagen, har 63-åringen bitt seg fast ved makten.

SKJEBNEDAG: Sveriges statsminister Stefan Löfven har overlevd mange politiske kriser. Mandag kan det være slutt på hans tid som statsminister. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Da han tiltrådte første gang, var det som leder for en rødgrønn mindretallsregjering som kun 132 av Riksdagens 349 representanter sa ja til. 49 representanter sa nei, mens hele 149 avsto fra å stemme ettersom det ikke fantes noe annet regjeringsalternativ.

Det skyldtes først og fremst den økende oppslutningen om Sverigedemokraterna, et parti som ingen andre i Riksdagen ønsket å samarbeide med.

Dermed sto de fire borgerlige partiene som da utgjorde Alliansen, uten noen mulighet til å sikre seg parlamentarisk flertall.

GIR IKKE OPP: Stefan Löfven fikk hjelp av Jonas Gahr Støre under valgkampen i 2018. Etter mye tautrekking mellom partiene, fikk Löfven fortsette som statsminister. Foto: Hallgeir Vågenes

Regjeringssamarbeidet mellom Socialdemokraterna og Miljöpartiet overlevde helt til neste valg selv om det underveis opplevde både manglende budsjettstøtte og regjeringskrise.

Löfven fikk forhandlet frem en avtale om hvordan budsjetter skulle stemmes frem, noe som gjorde at han mot alle odds kunne fortsette som statsminister.

Nektet å gi opp

Etter riksdagsvalget høsten 2018 så det igjen mørkt ut for Löfven. Han ble nedstemt i en tillitsvotering og fikk hele 204 stemmer mot seg. Aldri tidligere hadde en statsminister blitt stemt ned på denne måten i Sverige.

Men Löfven ville ikke gi seg og ledet fram til nyåret en overgangsregjering. Da de borgerlige mislyktes med å danne en ny regjering i januar 2019, ble Löfven stemt fram som statsminister for en ny periode.

Siden i fjor vår har Sverige vært hardt rammet av coronapandemien. Löfvens håndtering høstet i begynnelsen lite motstand, men etter hvert har tilliten blant velgerne dalt kraftig, og opposisjonen er blitt krassere i sin kritikk.

Regjeringen kritiseres blant annet for å ha vært for passiv og for sent ute med å fremme nye lover som åpnet for mer inngripende smittetiltak. Kritikerne mener også at Löfven har latt Folkhälsomyndigheten spille en for dominerende rolle.

Flere alternativer

Et nytt kompromissforslag fra Löfven ble avvist av Vänsterpartiet søndag. Om mandagens avstemning betyr at Löfven går av slik at de borgerlige kan forsøke å danne en ny regjering, eller om han skriver ut nyvalg, er usikkert.

Löfven er fortsatt en standhaftig motstander av alt samarbeid med Sverigedemokraterna.

Men på borgerlig side er flere partier på glid, blant dem Moderaterna, Liberalerna og Kristdemokraterna, som for få uker siden fremmet et felles forslag med Sverigedemokraterna om en strengere innvandringspolitikk.