Foreslår kompromiss dagen før mistillitsavstemning

Statsminister Stefan Löfven sier at regjeringen ønsker å inngå et kompromiss i saken om regulering av utleiepriser i Sverige for å avverge regjeringskrise.

Mandag skulle riksdagen stemme over et mistillitsforslag som kunne ende opp med å felle Stefan Löfvens regjering.

Den svenske regjeringen, med Sosialdemokratene i spissen, har gjennom en utredning åpnet for at nybygg kan leies ut til markedspris, og ikke under regulerte priser, slik den svenske modellen har vært frem til nå.

Det er med bakgrunn i denne utredningen at de fire partiene har stilt mistillitsforslag mot regjeringen.

Et flertall i Riksdagen bestående av borgerlige Moderaterna og Kristdemokraterna, samt Vänsterpartiet og Sverigedemokraterna, varslet tidligere at de ville stemme for, og det ble varslet en regjeringskrise.

POLITISK KRISE: Statsminister Stefan Löfven sa tidligere denne uken at han syntes det var uansvarlig å kaste landet inn i en politisk krise i denne tiden. Foto: Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Det skal et mirakel til for at Stefan Löfven skal klare seg gjennom dette, sa SVTs innenrikspolitiske kommentator Mats Knutson lørdag.

Men nå foreslår statsministeren å inngå et kompromiss i saken for å unngå regjeringskrise i Sverige.

– Dette er ikke tiden for å sette landet vårt i en vanskelig politisk krise, sier Löfven på en pressekonferanse søndag.

Nå inviterer han partene både politisk og på boligmarkedet til en forhandling som skal avsluttes før 1. september.

«Ikke ansvarsfullt» med regjeringskrise

Løsningen innebærer at boligmarkedets parter får en mulighet til å løse dette sammen med politikerne, sier Löfven, og legger til at han forventer at partiene er villige til å forhandle fram en løsning i stedet for å føre landet inn i en politisk krise.

– Ta ansvar og finn løsninger, oppfordrer statsministeren.

Hvis partene blir enige, vil regjeringen legge seg på samme linje.

Löfven har de siste to årene ledet en mindretallsregjering bestående av Socialdemokraterna og Miljöpartiet. Tidligere denne uken uttrykte også statsministeren tydelig hva han syntes om mistillitsforslaget.

– Å kaste inn Sverige i en politisk krise i denne vanskelige situasjonen for landet, er ikke ansvarsfullt, sa Löfven under en pressekonferanse torsdag.

For å felle regjeringen hadde det krevd minst 175 stemmer i Riksdagen. De fire partiene som stilte seg bak mistillitsforslaget har 181 av de 349 plassene i nasjonalforsamlingen.

Negativ til forslag om kompromiss

Lederen i Vänsterpartiet, Nooshi Dadgostar, skriver på Twitter at hun er fornøyd med at partene forhandler, men understreker at de ikke kommer til å gå med på forslaget om frie leiepriser.

– Om regjeringen holder fast ved punkt 44 kommer det til å lede til markedsrenter. Det blir en forhandling der leietakerne loses ut, skriver politikeren.

– Det her er useriøst og et politisk teater for å hale ut prosessene. Ta ansvar for landet, legger hun til.