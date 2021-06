PÅ VANDRING: Påfugler har blitt et vanlig syn i gatene i Los Angeles. Foto: Mel Melcon / Polaris Images

Påfuglproblemer i Los Angeles: − De er ute av kontroll

Noen har i-landsproblemer mens Los Angeles County har påfuglproblemer. Nå går nabokranglene om det bør bli forbudt å mate de påtrengende fuglene eller ei.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Coronapandemien har ført med seg mange konsekvenser ut over de helsemessige. Ifølge Los Angeles Times er en av fenomenene i deres distrikt at færre folk og biler i gatene har gjort at flere og flere påfugler nå våger seg inn til bykjernene.

Påfuglene er ikke naturlig hjemmehørende i California, men ble innført, muligens fra India, til San Gabriel Valley på slutten av 1800-tallet.

Siden har de spredt seg. Nå er de muligens Los Angeles Countys måker, skal vi tro avisen.

– De er ute av kontroll, sier Kenneth McPheeters (66) til avisen.

Han bor i Pasadena, og mener folk burde støtte en foreslått vedtekt med forbud mot å mate fuglene.

– De er en plage. Jeg er en hage-mann. Jeg elsker en vakker hage, men de spiser opp blomstene mine.

FARGERIK: En hann-påfugl i Florida i 2014. Foto: J Pat Carter / AP

Temaet har blitt så betent at Los Angeles County Board of Supervisors nylig stemte for å lage et utkast til et vedtak som vil forby innbyggere å mate fuglene.

Gruppen som er for påfugler mener de er en kulturskatt som bør mates og få vandre fritt i hagene. Mens motgruppen mener påfuglene hindrer trafikk, ødelegger hager og gjør fra seg på tak og biler.

– Det virker som de enten hater eller elsker dem, sier Mike Maxcy.

Han er en tidligere dyrepasser som nå engasjeres av myndighetene i byer og counties for å omplassere påfugler fra Altandena til Arcadia i The Valley.

– Jeg har drevet med dette som en bijobb i over 20 år, og jeg har aldri sett et så polariserende tema som påfuglen, sier Maxcy til LA Times.

PLAYFUGL: En hvit påfugl foran playboy Mansion i Los Angeles. Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

Ifølge LA Times vet man ikke hvor mange påfugler som lever i LA County (omtrentlig storkommune journ. anm.), men county-ansatte anslår at det er hundrevis og at bestanden har «eksplodert» de siste to årene.

– De klarer seg faktisk fint uten at vi mater dem. Å mate dem skaper en større bestand som hekker og det påvirker lokalamfunnene, sier San Marino-boer Kathryn Barger som har ledet initiativet som ønsker fôre-forbud.

Ryktet skal ha det til at personen som innførte påfuglene til Sør-California i sin tid var forretningsmannen Elias J. «Lucky» Baldwin som hadde som mål å bygge en egen Edens hage i San Gabriel Valley. Han skal ha tatt med noen hjem fra en reise til India på slutten av 1800-tallet.

Delstaten og LA County kjøpte senere hans «arboret» med medfølgende påfugler, nå Los Angeles County Arboretum and Botanic Garden, og i tiår har de som driver den botaniske hagen fått telefoner fra irriterte naboer som ber dem om å komme og hente påfugler.

– Beklageligvis er ikke det noe vi gjør. De er ville dyr, påpeker besøksleder Robin Sease.