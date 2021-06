SYMBOLSK START: EU-kommisjonens leder lanserer EUs gigantfond denne uken. Foto: Johanna Geron / Reuters Pool

Lanserer gigantfond: − Historisk øyeblikk

EU-kommisjonens leder starter godkjenningen av medlemslandenes gjenreisingsplaner og lanserer EUs gigantfond når hun besøker Lisboa og Madrid onsdag.

Av NTB-AFP

– Portugal er først ute. Deretter fortsetter jeg min rundreise denne uken til Spania, Hellas, Danmark og Luxembourg, skriver Ursula von der Leyen på Twitter.

– Dette er bare begynnelsen. Jeg gleder meg til å se NextGenerationEU ta form, legger hun til.

NextGenerationEU er navnet på gjenreisingspakken som skal hjelpe EU-landene å få økonomien på fote igjen etter pandemikrisen.

Symbolsk start

At von der Leyen starter prosessen på den iberiske halvøya, har stor symbolsk verdi. Portugal har for tiden formannskapet i EU og har prioritert rask godkjenning av gjenreisingsplanene. I tillegg er Spania en av de største mottakerne av penger fra gjenreisingsfondet.

Totalt får landet 140 milliarder euro – omtrent like mye som et norsk statsbudsjett – rundt halvparten i direkte lån og tildelinger.

– To medlemsland i sør, som tidligere følte at de ikke fikk støtte i Europa, nyter nå godt av støtte og sjenerøsitet uten sidestykke fra sine nordlige partnere, sier forsker Toni Roldan ved et spansk senter for økonomisk politikk.

Spania ble hardt rammet da pandemien slo til tidlig i 2020, mens Portugal opplevde en kraftig oppgang i antall smittede og syke tidlig i år.

Har begynt å låne

Tirsdag tok EU opp de første lånene på 20 milliarder euro – drøyt 200 milliarder kroner – til å finansiere gjenreisingspakken.

– Dette er et historisk øyeblikk, sa von der Leyen tirsdag kveld.

– Dette er bare første skritt i en lang reise som skal sprøyte 800 milliarder euro inn i EU-økonomien. Nå er NextGenerationEU en realitet og er klar til å lede an i vår felles gjenreising og føre Europa inn på en grønn, digital og robust kurs, supplerte budsjettkommissær Johannes Hahn.