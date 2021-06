En dame blir vaksinert i Kampala i Uganda. Foto: Nicholas Bamulanzeki / AP / NTB

WHO: Den tredje smittebølgen tiltar i styrke i Afrika

Den tredje bølgen med coronasmitte i Afrika tiltar i styrke, og smittetilfellene på kontinentet øker, advarer WHO.

Av NTB-AFP

– Afrika er i midten av en tredje bølge. Kurven som viser økningen av smittetilfeller, burde gjøre at alle handler med en gang, sier WHOs Afrika-direktør Matshidiso Moeti på en pressekonferanse.

Ifølge WHO ble det registrert over 116.500 smittetilfeller forrige uke, mens det uken før ble registrert 91.000.

I 22 afrikanske land steg smittetilfellene med over 20 prosent i forrige uke. Kongo, Namibia og Uganda registrerte sine høyeste smittetall på én uke siden pandemien startet.

Varianter sprer seg

WHO forklarer smitteøkningen med at lav etterfølgelse av smitteverntiltak har kommet kombinert med noe kaldere vær i vintermånedene. I tillegg har de mer smittsomme virusvariantene begynt å spre seg.

Deltavarianten, som først ble påvist i India, har blitt registrert i 14 afrikanske land. I over 22 land er alfavarianten og betavarianten registrert. De ble først påvist i Storbritannia og Sør-Afrika.

– Økningen i smittetilfeller og dødsfall er en vekker for landene som henger etter, sier Moeti.

Kontinentet har blitt rammet mindre hardt av pandemien enn de fleste andre regioner. Det er så langt registrert 135.885 dødsfall og litt over 5 millioner smittetilfeller.

Vaksinering tar seg opp

WHO viser til at over fem millioner vaksinedoser har blitt satt i løpet av de siste fem dagene, og at vaksineringen tar seg opp i Afrika.

– Flere afrikanske land har vist at de kan frakte vaksiner raskt. Selv om vi setter pris på internasjonale vaksineløfter, trenger vi vaksiner her og nå hvis den tredje bølgen skal overkommes, sier Moeti.

Nesten tolv millioner er nå fullvaksinert på kontinentet, noe som utgjør under en prosent av innbyggertallet.