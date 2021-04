Juryens avgjørelse i George Floyd-saken er klar

Juryen i rettssaken mot politimannen som er tiltalt for drap på afrikansk-amerikanske George Floyd er ferdig med sine drøftelser.

Det melder nyhetsbyrået AP.

Kjennelsen vil bli avsagt mellom klokken 22.30 og klokken 23.00 tirsdag kveld norsk tid, og sendes direkte på VGTV.

Etter at sluttprosedyrene i saken var over mandag kveld norsk tid trakk juryen seg tilbake for å drøfte om den tidligere politimannen Derek Chauvin (45) er skyldig i drap på George Floyd. De har siden vært samlet i rettsbygningen i sentrum av Minneapolis, med unntak av at de har overnattet på hotell.

Ifølge amerikanske medier har domstolen opplyst at juryen drøftet saken i fire timer mandag. Det er ikke opplyst om hvor lang tid de har brukt til drøftelser tirsdag.

Juryens avgjørelse må være enstemmig.

– Under drøftingene må dere ikke la slagside, fordommer, medlidenhet og sympati eller offentlige meninger påvirke deres beslutning, sa dommer Peter Cahill til de tolv jurymedlemmene før han sendte dem av gårde.

Floyd døde i Minneapolis 25. mai i fjor etter at Chauvin hadde presset kneet sitt mot halsen hans i over ni minutter. Dødsfallet førte til massive «Black Lives Matter»-demonstrasjoner. «Jeg får ikke puste», som Floyd sa gjentatte ganger før han døde, ble et mye brukt slagord.

Chauvin nekter straffskyld og ønsket ikke å forklare seg under rettsforhandlingene.

Sluttprosedyrene: – Det var som han pustet gjennom et sugerør

Dette er juryen: Juryen som har avgjort om Derek Chauvin er skyldig i drap på George Floyd består av 12 medlemmer, syv kvinner og fem menn: * 3 svarte menn * 2 hvite menn * 3 hvite kvinner * 1 svart kvinne * 2 kvinner med flerkulturell bakgrunn Åtte av dem er under 50 år gammel og den yngste er i 20-årene. Fire av medlemmene er 50 år eller eldre, og den eldste er i 60-årene. Kilde: AP Vis mer

Omtrent samtidig som juryen trakk seg tilbake, kom delstaten Minnesotas guvernør Tim Walz med en erklæring om krisetilstand i flere fylker. Den demokratiske guvernøren frykter konsekvensene av dommen, og viste til de voldsomme protestene i Minneapolis i kjølvannet av drapet på Floyd, der flere bedrifter og eiendommer ble plyndret og ødelagt.

Det er reist tre ulike tiltaler mot Chauvin, hvorav den mest alvorlige er forsettlig drap og den mildeste uaktsomt drap, skriver NTB.

For at Chauvin i det hele tatt skal bli kjent skyldig, må juryen komme fram til at den daværende politimannens handlinger var en vesentlig årsak til at Floyd døde, og at maktbruken var overdreven.

De tre ulike drapstiltalene har en strafferamme på henholdsvis 40, 25 og 10 års fengsel.

Forskjellen i tiltalene ligger i hvilken intensjon Chauvin hadde når det gjaldt å skade Floyd alvorlig, og i hvilken grad han var klar over at handlingen kunne føre til at Floyd døde.

Rettssaken startet i slutten av mars, og et av de viktigste temaene under forhandlingene har vært hvorvidt Floyd døde utelukkende av preset mot halsen eller om andre helseproblemer, som bruk av rusmidler og hjerteproblemer, også kan ha vært medvirkende årsaker.