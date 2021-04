Drapet på George Floyd: Derek Chauvin kjent skyldig

MINNEAPOLIS/OSLO (VG) Den tidligere politimannen Derek Chauvin er kjent skyldig i drap på afrikansk-amerikanske George Floyd i mai i fjor.

Chauvin ble funnet skyldig på alle tiltalepunkter.

Han var tiltalt for tre ulike forsettformer av drap, hvorav den strengeste er «unintentional murder in the second degreee».

Det innebærer at jurymedlemmene mener Floyd døde som følge av det som var en forsettlig og åpenbart farlig handling fra Chauvins side.

Floyd døde i Minneapolis 25. mai i fjor etter at Chauvin hadde presset kneet sitt mot nakken hans i over ni minutter.

Strafferammen er 40 års fengsel og straffeutmålingen er ventet å være klar om åtte uker.

Inntil da vil Chauvin bli sittende i varetekt.

Utenfor rettslokalet brøt jubelen løs blant de flere hundre fremmøte da avgjørelsen ble kjent. Fordi det var ventet store protester ved en eventuell frifinnelse er sikkerhetsoppbudet stort.

Etter at sluttprosedyrene i saken var over mandag kveld norsk tid trakk juryen seg tilbake for å drøfte om den tidligere politimannen Derek Chauvin (45) er skyldig i drap på George Floyd. De har siden vært samlet i rettsbygningen i sentrum av Minneapolis, med unntak av at de har overnattet på hotell.

Ifølge amerikanske medier har domstolen opplyst at juryen drøftet saken i fire timer mandag. Det er ikke opplyst om hvor lang tid de har brukt til drøftelser tirsdag.

Juryens avgjørelse var, som den måtte være, enstemmig.

Videoen som utløste enorme demonstrasjoner – Derek Chauvin satt med kneet på nakken til Georg Floyd i rundt ni minutter:

– Under drøftingene må dere ikke la slagside, fordommer, medlidenhet og sympati eller offentlige meninger påvirke deres beslutning, sa dommer Peter Cahill til de tolv jurymedlemmene før han sendte dem av gårde.

George Floyds dødsfall førte til massive «Black Lives Matter»-demonstrasjoner. «Jeg får ikke puste», som Floyd sa gjentatte ganger før han døde, ble et mye brukt slagord.

Chauvin nekter straffskyld og ønsket ikke å forklare seg under rettsforhandlingene.

Sluttprosedyrene: – Det var som han pustet gjennom et sugerør

Dette er juryen: Juryen som har avgjort om Derek Chauvin er skyldig i drap på George Floyd består av tolv medlemmer, syv kvinner og fem menn: * Tre svarte menn * To hvite menn * Tre hvite kvinner * En svart kvinne * To kvinner med flerkulturell bakgrunn Åtte av dem er under 50 år gammel og den yngste er i 20-årene. Fire av medlemmene er 50 år eller eldre, og den eldste er i 60-årene. Kilde: AP

Omtrent samtidig som juryen trakk seg tilbake, kom delstaten Minnesotas guvernør Tim Walz med en erklæring om krisetilstand i flere fylker. Den demokratiske guvernøren frykter konsekvensene av dommen, og viste til de voldsomme protestene i Minneapolis i kjølvannet av drapet på Floyd, der flere bedrifter og eiendommer ble plyndret og ødelagt.

Rettssaken startet i slutten av mars, og et av de viktigste temaene under forhandlingene har vært hvorvidt Floyd døde utelukkende av preset mot halsen eller om andre helseproblemer, som bruk av rusmidler og hjerteproblemer, også kan ha vært medvirkende årsaker.