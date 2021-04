forrige











fullskjerm neste NYE PROTESTER: En stor folkemengde har tirsdag kveld samlet seg i Brooklyn Center, en forstad til byen Minneapolis. Minst 40 personer ble pågrepet på samme sted mandag, etter at de brøt portforbudet.

Ny politiskyting vekker sinne i USA – politibetjent og politisjef sier opp

20 år gamle Daunte Wright ble skutt bak rattet i Minneapolis-forstaden Brooklyn Center. Politibetjenten som skjøt hevder det var et uhell.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Hendelsen har skapt sinne i Minneapolis-forstaden Brooklyn Center. Demonstranter har samlet seg ved politiets tungt bevoktede hovedkvarter i flere dager på rad.

Her er sikkerheten styrket med et høyt metallgjerde og barrikader, og politi og medlemmer av nasjonalgarden står vakt iført fullt opprørsutstyr.

Mandag ble rundt 40 personer pågrepet, og sent tirsdag kveld lokal tid er det igjen sammenstøt mellom demonstranter og politi på stedet.

Det er allerede høy spenning i området på grunn av den pågående rettssaken mot politimannen som er tiltalt for drapet på George Floyd 25. mai i fjor. Både i Brooklyn Center, Minneapolis og St. Paul er det nå innført portforbud etter klokken 22.

Bakgrunn: Politiet hevder 20-åring ble skutt ved et uhell

Bakgrunnen for demonstrasjonene er en hendelse søndag, der 20 år gamle Daunte Wright ble skutt av politiet etter å ha blitt stanset for brudd på trafikkreglene i Brooklyn Center utenfor Minneapolis. Han ble senere erklært død.

Politiet hevder at hendelsen var et uhell.

– Betjenten trakk pistol i stedet for elektrosjokkpistol. Det var et uhell som resulterte i Wrights tragiske død, sa den lokale politisjefen Tim Gannon etter hendelsen.

Tirsdag har både politibetjenten og politisjefen levert inn sine oppsigelser, skriver nyhetsbyrået AP.

–Jeg har elsket hver minutt i jobben som politibetjent og å tjene dette lokalsamfunnet som best jeg kan. Men jeg tror det er til det beste for både lokalsamfunnet, politikontoret og mine kolleger at jeg sier opp med umiddelbar virkning, skriver betjenten Kim Potter i sitt oppsigelsesbrev.

Ordfører i Brooklyn Center Mike Elliot sier han håper Potters avgjørelse om å si opp kan «bringe en form for ro til lokalsamfunnet».

– Vi må sørge for at rettferdigheten seirer. Daunte Wright fortjener det. Familien hans fortjener det, sier ordføreren tirsdag.

Det er foreløpig uklart om hun vil straffeforfølges, skriver AP.

– Jeg kan ikke akseptere det

Demonstrantene er ifølge AP opprørte over det de mener er bortforklaringer fra politiet.

– Jeg mistet sønnen min. Han kommer aldri tilbake. Jeg kan ikke akseptere det. En feil? Det høres ikke engang riktig ut. Denne betjenten har vært med i politistyrken i 26 år. Jeg kan ikke akseptere det, sier Wrights far Aubrey Wright i et intervju med ABC-programmet «Good Morning America».

DØDE: Daunte Wright (20) ble skutt av politiet i Minneapolis. Han etterlater seg en sønn. Foto: Privat Foto: Privat

Familien representeres av borgerrettighetsadvokaten Ben Crump, som blant annet også representerer familiene til George Floyd og Jacob Blake.

– Daunte Wright utgjorde ikke noen trussel mot dem. Var det den beste beslutningen? Nei, men unge mennesker tar ikke alltid de beste beslutningene. Som moren hans sa: Han var redd, sier advokaten under en pressekonferanse tirsdag.

Den ble holdt utenfor rettsbygningen i Minneapolis – bygget hvor tidligere politibetjent Derek Chauvin er stilt for retten etter politidrapet på George Floyd 25. mai i fjor.

Daunte Wright etterlater seg også en sønn.

– Politiet har stjålet min sønns far fra ham, sa sønnens mor Chyna Whitaker under en pressekonferanse tirsdag.

BORGERRETTIGHETSADVOKAT: Familien til Daunte Wright representeres av advokaten Ben Crump. Han holdt tirsdag en pressekonferanse utenfor rettsbygningen i Minneapolis, der rettssaken mot politimannen som er tiltalt for drapet på George Floyd holdes. Foto: KEREM YUCEL / AFP

Politiforeningen Minnesota Police and Peace Officers Association ber folk la være å konkludere i saken før hendelsen er ferdig etterforsket.

Stanset for brudd på trafikkreglene

20 år gamle Daunte Wright ble stanset av en politipatrulje på grunn av et bilskilt som ikke skal ha vært gyldig, skriver CNN.

Politiet skal da ha funnet ut at han hadde en arrestordre på seg, etter at han ikke dukket opp i retten etter en anklage om at han skal ha flyktet fra politiet etter en hendelse i juni i fjor. De skal ha forsøkt å legge ham i håndjern mens han sto utenfor bilen.

Videoopptak fra politiets kroppskamera ble offentliggjort mandag, og viser ifølge AP at Wright prøver å komme seg løs fra politiet idet den ene politibetjenten roper «Taser! Taser! Taser».

Wright kommer seg imidlertid løs, og han setter seg bak rattet i bilen sin og kjører av gårde. Samtidig drar politibetjenten våpenet sitt og avfyrer et skudd.

– Holy sh*t! Jeg skjøt ham, roper hun etterpå.

20-åringen ble truffet. Han kolliderte flere kvartaler unna og ble senere erklært død. En kvinnelig passasjer ble skadet.