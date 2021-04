SMITTE: Slektninger forbereder kremering av en person som har omkommet av covid-19 i Mumbai i India. Foto: DIVYAKANT SOLANKI / EPA

217.000 smittetilfeller på én dag i India: − Viruset vil alltid være smartere enn mennesket

MUMBAI/BEIRUT (VG) India er inne i en voldsom smittebølge, og setter nye rekorder daglig. Nå har de oppdaget en helt ny mutant.

Av Priti Gupta og Kyrre Lien

Publisert:

Vi er i Mumbai, en av de hardest rammede byene i India, mens landet er inne i den verste smittebølgen hittil.

I gatene har politiet satt opp veisperringer for å påse at innbyggerne følger det strenge portforbudet.

– Det er en tsunami av nye tilfeller, forteller legen Shashank Joshi til VG.

Han jobber i covid-19-gruppen som myndighetene har nedsatt for å håndtere pandemien i landet.

– Problemet nå er at vi har muterte varianter som sprer smitte raskere enn før. I fjor kunne vi se at kanskje en eller to i en familie ble smittet, men nå ser vi at hele familier får corona, forteller han.

– Unge blir smittet og havner på sykehus

Torsdag ble over 217.000 mennesker registrert smittet av covid-19 i India, ifølge VGs coronaoversikt. Det er det høyeste registrerte smitteantallet på én dag i landet med 1.3 milliarder innbyggere.

Smittetallene begynte å stige i mars, og den siste bølgen har ført til fulle sykehus og krematorier, utløst vaksinemangel og tvunget flere deler av landet til å innføre strenge smitteverntiltak.

– Under den første smittebølgen så vi at det var arbeiderklassen som ble smittet. Nå ser vi at middelklassen og de øvre samfunnslagene har mest smitte. Vi ser også at unge blir smittet og havner på sykehus, forteller legen Shashank Joshi til VG.

I hovedstaden New Delhi er sykehusene så fulle at pasienter må dele seng, men smittespredningen er verst i delstaten Maharashtra, der storbyen Mumbai ligger.

– Hovedproblemet er at folk ikke følger retningslinjene eller bruker ansiktsmaske. I tillegg er det jo veldig tett befolket her, forteller legen.

VEISPERRING: Politiet i Mumbai har satt ut veisperringer i byen for å kontrollere at coronarestriksjonene følges. Foto: Arun Patil, VG

Dobbel virusmutant

I India har de også fått et nytt problem å hanskes med. Lege Shashank Joshi, som VG snakker, med peker på den nye virusmutanten som en av utfordringene.

– Vi har over hele verden sett nye mutasjoner av viruset, og den mutasjonen vi ser her nå, er ikke veldig alarmerende. Men det er noe vi må være oppmerksomme på, forteller han.

Den indiske mutasjonen er kalt B. 1.617, og indiske forskere har funnet en såkalt dobbel virusmutasjon, som inkluderer to tidligere oppdagede varianter – E484Q og L452R, ifølge BBC.

Helseministeren i India gikk ut og sa at «slike mutasjoner er ekstra smittsomme». Samtidig peker forskere på at dette er forventet utvikling, og at viruset alltid vil prøve å mutere seg videre.

– Viruset vil alltid være smartere enn mennesket. Det er dens natur, sier Joshi.

SMITTEBØLGE: Det siste døgnet er det registrert 1038 døde av corona, som tar det totale dødstallet i landet til 173.123. Foto: DANISH SIDDIQUI / Reuters

Stenger dørene

Denne uken innførte Mumbai et to uker langt portforbud, med unntak av nødvendige ærend. Bøtene politiet gir ut til de som bryter reglene, er på 112 kroner.

En av dem som er blitt tvunget til å stenge dørene, er Gustad Irani, som har tatt over hjørnekafeen fra sin bestefar.

Siden 1936 har den vært i drift, men i dag er den stengt.

– Det er ingen kunder for meg nå. Folk kjøper kanskje litt vann og kjeks, men kundene kan jo ikke sitte inne lenger, forteller han.

LUKKET: Gustad Irani prøver å holde motet oppe, på tross av at han har måttet stenge dørene til kafeen sin i Mumbai. Foto: Priti Gupta, VG

Han forteller at han har jobbet i den lille fortauskafeen siden han var barn. Nå støver bordene til, og forretningen går dårlig.

– Jeg må bare prøve å klare meg gjennom dette, så jeg kommer hit hver dag bare for å holde stedet gående.

For å hindre at kunder kommer inn i selve kafeen, har han trukket et tau foran døren.

– Jeg prøver bare å ta en dag av gangen, forteller han til VG.

SPERRE: De eneste kundene denne dagen var taxisjåfører som kom for å kjøpe te. Tauet har Gustad Irani hengt opp for å hindre at kunder kommer inn i selve kafeen. Foto: Priti Gupta, VG

Også i andre deler av India er det de siste dagene blitt innført strenge restriksjoner og enkelte steder er det også portforbud.

– Dette er for å bryte smittekjedene og smitteveksten vi har sett, forteller legen Shashank Joshi til VG.

– Men vil det hjelpe?

– Jeg håper det.