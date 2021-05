forrige







fullskjerm neste En pasient som har mistet livet til covid-19 bæres ut av sykehus i Kathmandu av militært personell onsdag denne uken. Kroppen skal fraktes til et krematorium.

Frykter Nepal vil bli «det neste India»: − Situasjonen blir verre dag for dag

Antallet smittetilfeller har skutt i været. Nå jobber Nepal for å prøve å unngå nabolandet Indias skjebne.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det som skjer i India akkurat nå er en fryktelig forsmak på Nepals fremtid dersom vi ikke får kontroll på den siste covid-bølgen som krever flere liv hvert eneste minutt, sier Netra Prasad Timsina, som er styreleder i Nepalsk Røde Kors til CNN.

– Vi må handle nå, og vi må handle raskt, sier Alexander Matheou, som er leder for Asia-kontoret til Røde Kors og Røde halvmåne til nyhetsbyrået Reuters.

Her er tallene som får dem til å slå alarm:

Nepal melder i disse dager om rundt 20 smittetilfeller per 100.000 innbygger. Det er omtrent de samme tallene som India meldte om for to uker siden.

For én måned siden var smittetallet rundt 100 om dagen – nå er det over 8500. 44 prosent av alle testene som ble tatt forrige uke, var i tillegg positive. Det indikerer at det reelle smittetallet kan være langt høyere.

– Som om vi er i en krigssone

Det offentlige helsesystemet i Nepal er sårbart – og landet har ifølge CNN færre leger per innbygger enn nabolandet India.

– Det er som om vi er i en krigssone, sier legen Sher Bahadur Pun, som leder forskningsavdelingen ved sykehuset Sukraraj til Kathmandu Post, og legger til at pasienter blir behandlet på gulvet og i bakgården.

Ifølge tall fra myndighetenes egen corona-plan fra mai i fjor, har landet kun 1595 intensivsenger og 480 respiratorer. Det skal holde for over 30 millioner innbyggere. 22 av landets 77 distrikter meldte denne uken at de manglet sykehussenger.

SYKEHUS UNDER PRESS: En covid-pasient får oksygentilførsel i en gang på intensivavdelingen ved et sykehus i Katmandu onsdag denne uken. Foto: Niranjan Shrestha / AP

Andelen vaksinerte er også lavere i Nepal enn i India.

– Situasjonen blir verre dag for dag, og den kan komme ut av kontroll i fremtiden, sier Samir Adhikari, en talsperson for landets helse- og befolkningsdepartement til CNN og legger til:

– Om noen uker vil situasjonen vår være ille. Men vi prøver vårt beste.

Nepals statsminister K.P. Sharma Oli har i likhet med nabolandets Narendra Modi fått kritikk for sin håndtering av krisen.

Landet har – som India – tillatt store festivaler, politiske møter og bryllupsfester under pandemien. I april skal flere tusen blant annet ha reist til India for å bade i Ganges under den religiøse festivalen Kumbh Mela.

Blant dem var landets tidligere kongepar Gyanendra Shah og Komal Shah, som ble innlagt med covid-19 da de kom tilbake til Nepal, skriver CNN.

Nedstengning og oksygen-kjøp

Nepal har imidlertid tatt grep den siste tiden: De har innført flere grenserestriksjoner, og de har iverksatt nedstengninger i de hardest rammede områdene, som hovedstaden Katmandu. Fra torsdag 6. mai ble også alle internasjonale flyginger satt på vent.

Denne uken har de også skjerpet grenserestriksjonene mot det hardt rammede nabolandet India, der sykehusene er overfylte og pasienter dør av oksygenmangel.

– Det er veldig vanskelig å stoppe all bevegelsen mellom de to landene, sier Adhikari i helsedepartementet.

Bare 13 av 35 grensestasjoner vil nå være åpne for nepalske borgere som vil vende hjem fra India, og de må teste seg ved grensen. De som tester positivt, må i karatene.

EN BILLETT HJEM: Folk kjøper billetter for å reise hjem til landsbyene sine i Nepals hovedstad Katmandu 28. april. Dagen etter trådte en to uker lang nedstengning av byen i kraft. Foto: Niranjan Shrestha / AP

Etter å ha vært vitne til oksygenmangelen i nabolandet India, der sykehus har gått rettens vei for å sikre oksygentilførsel, har Nepal bestilt 20.000 sylindre med oksygen fra utlandet, skriver CNN.

Denne uken har landets militære også satt i gang arbeid for å øke kapasiteten ved sykehus langs grensen til India, for å kunne ta imot innbyggere som ønsker å komme hjem fra det kriserammede nabolandet.