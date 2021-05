Tribunekollaps i israelsk synagoge – 167 skadet og to døde

132 mennesker skadet og to døde da en tribune kollapset i en synagoge i en jødisk bosetting på Vestbredden utenfor Jerusalem.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mange mennesker var samlet til bønn i synagogen i Givat Zeev ved starten på den jødiske helligdagen Shavuot, også kjent som «Den jødiske pinsen», søndag kveld. Ifølge Reuters deltok rundt 650 personer på samlingen.

Synagogen var fullpakket med flere hundre mennesker da tribunen ga etter.

På en video fra stedet kan man se folk står tett på tribunen og at den bakerste delen av den plutselig kollapser. Videoen viser flere personer forsvinner ut av bildet.

Ifølge den israelske ambulansetjenesten MDA er tilstanden for ti av de skadede kritisk eller alvorlig.

forrige









fullskjerm neste TRIBUNEKOLLAPS: 167 personer er skadet og to døde.

Avisen Jerusalem Post skriver at 167 personer er skadet og to personer ha omkommet. Fem av de 167 personene er kritisk skadet.

Ifølge AP har ordføreren i Givat Zeev sagt at bygningen var “improvisert og farlig” fordi den var under konstruksjon, men at politiet har unnlatt å gjøre noe med det.

Ulykken skjer bare noen uker etter at 45 ultraortodokse jøder ble trampet i hjel da det oppsto panikk under en religiøs festival i Nord-Israel.

I slutten av april døde minst 44 personer etter at det oppsto kaos på en tribune under en samling med titusener av jøder – her ble det først meldt om en tribune som kollapset, men senere kom frem at det brøt ut panikk blant folk på tribunen.