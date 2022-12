I NORGE: Her er tyske Wörner i Namsos august 2020.

I årevis har tyskeren arrangert overlevelseskurs i Norge – nå er han pågrepet for kuppforsøk

Grytidlig onsdag morgen slo tysk politi til mot et nettverk som de mistenker har planlagt et statskupp. Fallskjermjegeren Peter Wörner (54) skal ha vært en av lederne i organisasjonens «militære arm».

Tyske Wörner er en av 25 personer fra et terrornettverk knyttet til den omstridte Reichsbürger-bevegelsen ble arrestert under en stor politiaksjon i Tyskland onsdag morgen. Politiet mener de planla et statskupp.

Flere av dem er folk med militærtrening, tidligere politikere og adelige. Nettverket skal ha trent med våpen for å ta politikere som gisler.

Peter Wörner er tidligere spesial- og fallskjermsoldat.

I pressemeldingen til tyske påtalemyndigheter, omtales han som Peter W.

De beskriver ham som en sentral spiller i den militære fløyen av terrornettverket. Disse har som mål å bygge en ny tysk armé – og skal håndheve den planlagte maktovertagelsen med våpenmakt.

VG kjenner til at han holdt kursene i Norge i 2014, 2019, 2020 og 2021.

På Instagram har han lagt ut bilder fra et kurs han holdt i august:

Reichsbürger-bevegelsen mener at dagens Tyskland er en illegitim stat som er kontrollert av seiersmaktene etter annen verdenskrig. De mener den legitime tyske staten er Tyskland før 1918, da landet var en keiserstat.

Politiet mener gruppen har som mål om å erstatte regjeringen med et fyrstedømme og sette inn prinsen av Reuss som sin nye statsleder.

VG har vært i kontakt med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) om saken og Wörners reisemønster til Norge. De viser til tyske myndigheter.

Tysk politi sier til VG at de har som regel ikke å bekrefte etternavn.

1 / 2 STORSTILT AKSJON: Tysk politi og spesialstyrker slo til mot de mener er et terrornettverk med planer om statskupp. PÅGREPET: Her blir Heinrich XIII ledsaget av politiet etter et raid i en bygning i Frankfurt. Prinsen fra den tyske adelsfamilien Reuss skal være en av hovedlederne bak Reichsbürger-bevegelsen. forrige neste fullskjerm STORSTILT AKSJON: Tysk politi og spesialstyrker slo til mot de mener er et terrornettverk med planer om statskupp.

Namdalsavisa lagde i 2010 en reportasje med Peter Wörner da han skulle arrangere overlevelsesuke for storbyfolk fra Tyskland.

– Menn blir gutter igjen når de deltar på dette kurset, sa han den gang.

I saken forteller han at han var fallskjermjeger på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet.

Han beskriver seg selv som en internasjonalt trent jagerfly og jagerkommandoleder med flere tiår med frilufts- og overlevelseserfaring, spesialisert i Sentral-Europa og Skandinavia. Han omtaler seg også som en visjonær.

Overlevelseskurset som ble holdt den gang besto av tre dager med teoretisk undervisning med noen praktiske oppgaver der de lært basiskunnskaper om overlevelse. Etter det blir de sendt ut i naturen på en større utfordring.

På nettsiden hans står det også at han arrangerer en rekke kurs fra mars til oktober 2023, blant annet i Sveits og Tyskland.

Ifølge flere tyske medier begynte opprullingen av statskuppet i april i år, da tysk politi avslørte en planlagt kidnapping av den tyske helseministeren, Karl Lauterbach.

MÅLET: Politiet mener den nynazistiske gruppen hadde planer om å angripe Forbundsdagen i Berlin og ta parlamentsmedlemmer som gisler. Foto: LISI NIESNER / Reuters

I tillegg til å kidnappe statsråden hadde de mistenkte planlagt å sette ut sprengladninger ved transformatorstasjoner ifølge politiet. Målet skal ha vært å sette strømforsyningen ut av spill og forårsake «borgerkrigslignende tilstander», sa justisministeren i delstaten Rheinland-Pfalz.

Fire personer som ble pågrepet hadde ifølge den tyske påtalemyndigheten koblinger både til grupper som har demonstrert mot covid-restriksjoner og til «Reichsbürger»-bevegelsen. De mistenkte skal ha kommunisert på en chattegruppe på Telegram, under navnet «Forente patrioter».

Blant adressene politiet slo til mot i april var nettopp Peter Wörners leilighet og kontoradresse i tettstedet Hohenmirsberg i Bayern, hvor det skal ha blitt funnet og beslaglagt våpen og ammunisjon. En statsadvokat opplyste den gang til avisen Bild-Zeitung at Wörner hadde status som mistenkt.

Den gigantiske politiaksjonen som ble gjennomført onsdag morgen er ifølge Bild en av de største operasjonene mot ekstremister i tysk historie.

Peter Wörner ble arrestert i aksjonen onsdag, men det er ikke kjent hvor han ble pågrepet.

Tidlig på morgenen slo spesialstyrker fra politiet til mot det gamle posthuset i den lille landsbyen Fichtelberg nordøst i Bayern, ikke så langt fra grensen mot Tsjekkia.

Ifølge avisen Frankenpost hadde Peter Wörner leid hele bygningen. Han skal selv ha hatt tilhold i en leilighet i øverste etasje, men naboer har opplyst til avisen at han sjelden var der.

Frankenpost skriver at politiet fraktet sveiseutstyr inn i bygningen, og at politiaksjonen varte lenge. I kjelleren på det gamle postkontoret skal det ha vært tilfluktsrom og flere andre sikre rom.

OVERLEVELSESUKE: I 2010 laget Namdalsavisa denne reportasjen med Peter Wörner. Han er til venstre i bildet.

– Jeg har ikke hatt kontakt med ham siden 2011. Jeg har visst at han av og til har vært i Namsosområdet men ikke truffet ham, sier norske Johann Lahner som deltok på overlevelseskurset sammen med Wörner i 2010.

Lahner er opprinnelig tysk og var også fallskjermjeger samtidig, men i forskjellige bataljoner. De kjente ikke hverandre fra Tysland, men møttes bare i 2010 og 2011 da Lahner hjalp med logistikk og organisering av kursene.

De brøt kontakt på grunn av pengekrangel.

Kursene dreide seg om å gå i fjellet, kjøre ut deltagerne med båt for så å svømme på land, plukke sopp og blåskjell.

– Han viste hvordan du kunne lage et bål, bruke bark av bjørk, men det var ikke mer enn det.

HJALP TIL: Johann Lahner snakker om Wörner.

«En rømningsryggsekk bør være klar»

I Tyskland besto ofte kursene i mer enn sopptur – der ble de også trent på ulike gisselsituasjoner, viser bilder VG har sett.

Wörner selv beskriver kursene i mer detalj på sine nettsider og trekker frem at han siden 2009 har trent kursdeltagerne i kriseforebygging på mange plan. Både hva som skjer hvis strømmen går eller det blir finanskrakk.

«Det betyr at du bør forberede deg, ha nok mat hjemme, samt vann, nødstrømforsyning (...) Ting som pepperspray etc. for selvbeskyttelse. Bor du i hovedstadsområdet, er sjansene for å bli der lenge og trygt svært små. En pakket rømningsryggsekk/nødutstyr bør være klar, samt nok drivstoff til å muliggjøre fremgang/midlertidig unndragelse eller til og med rømme til et trygt sted. Det er helt andre scenarioer som er absolutt realistiske, men ønsker ikke å gå i dybden her.»

Info Fakta om Reichsbürger-bevegelsen: Tysklands etterretningstjeneste anslår 2000 av Reichsbürger-bevegelsens rundt 20.000 medlemmer som potensielt voldelige

Bevegelsen består av en rekke små grupper og individer, hovedsakelig i delstatene Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern og Bayern i Sør- og Øst-Tyskland.

De nekter å betale skatt, lager ofte sine egne pass, og har erklært sine egne små «nasjonale territorier», som de kaller «Det andre tyske riket», «Fristaten Preussen» eller «Fyrstedømmet Germania». Kilder: AFP Vis mer

Ikke kjent med norske avleggere

Ekstremismeforsker Tore Bjørgo kjenner ikke til noen direkte forbindelser mellom Reichsbürger-bevegelsen og Norge.

– Jeg tror ikke de har noen avleggere i Norge, men lignende tankegods som handler om anti-stat, det har vi hatt i Norge, sier Bjørgo som er leder for Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo.

Han kaller dem en «særtysk»-bevegelse.

– I Norge er det ikke noe fare, men i Tyskland har vi sett at de har en vilje til å bruke vold, til å begå attentat, kidnappinger og statskupp, sier Bjørgo og legger til:

– Dette er tyske sikkerhetsmyndigheter veldig klare over og de følger tett med på dem.

RETTELSE: VG skrev først at Peter Wörner var 64 år. Det riktige er at han er 54. Dette ble endret torsdag 8. desember 2022, klokken 15.40.