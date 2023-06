BESØKTE MOSKÉ: Russlands president i Juma-moskeen i Dagestand, som er Russlands eldste.

Putin med stikk til Sverige etter koranbrenning

Den russiske presidenten besøkte en moské i Dagestan samme dag som Sverige tillot koranbrenning i Stockholm.

Onsdag morgen ble det kjent at det svenske politiet innvilget en søknad om å brenne koranen utenfor en moské i Stockholm.

Det skjer etter at forvaltningsdomstolen i Sverige slo fast at politiet gjorde feil da de tidligere i vinter nektet tillatelse til å brenne koranen.

Det var ifølge Aftonbladet 37-åringen Salwan Momika som gjennomførte koranbrenningen med stor politibeskyttelse.

En mann som deltok i motdemonstrasjoner ble ført bort av politiet da han ifølge dem forsøkte å kaste en stein. Etterpå konkluderte politiet med at demonstrasjonen var gjennomført uten ordensforstyrrelser, samtidig som det ble klart at koranbrenneren var anmeldt for to forhold: Hets mot en folkegruppe, siden koranbrenningen skjedde utenfor en moské, og for brudd på loven om bruk av ild.

– Det er riktig at det er bålforbud. Men det grunnlovfestede vernet av ytringsfriheter er over det. Hvis det oppstår fare, vil politiet gripe inn, sier Helena Boström Thomas i Stockholm-politiet som forklaring på hvorfor Momika ble anmeldt.

SATTE FYR PÅ KORANEN: Salwan Momika, som opprinnelig kommer fra Irak, satte fyr på koranen foran en moské på Medborgarplatsen midt i Stockholm sentrum.

Koranbrenningen ble raskt fordømt av Tyrkias utenriksminister.

– Å tolerere slike grusomme handlinger er å være medskyldig, skriver Hakan Fidan på Twitter ifølge Aftonbladet.

Tyrkia har som kjent blokkert Sveriges søknad om Nato-medlemskap, blant annet etter at den høyreradikale politikeren Rasmus Paludan fikk tillatelse til å brenne koranen utenfor Tyrkias ambassade.

Nå har også Russlands president Vladimir Putin tatt seg tid til å kommentere den lille demonstrasjonen i Sverige, til tross for svært mye å hanskes med på hjemmebane.Han er for tiden på besøk i Dagestan, hvor over 80 prosent av innbyggerne er muslimer.

Samme dag som koranbrenningen fant sted besøkte han en moské i byen Derbent.

– Dette er en helligdom og bør være det for alle, sa han i moskéen.

– - Vi vet at det ikke er slik i andre land. De respekterer ikke folks religiøse følelser, og mener også at det ikke er en forbrytelse, sier han om å vise mangel på respekt for koranen.

Han refererer også ifølge det statskontrollerte nyhetsbyåret Ria til de russiske lovene som forbyr det å vise ringeakt mot religioner.

Putin nevner ikke Sverige spesifikt, men hans uttalelser refereres i det statskontrollerte nyhetsbyåret i samme sak som koranbrenningen i Sverige nevnes.