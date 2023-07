DRAMATISK: Situasjonen i Frankrike har den siste uken vært ute av kontroll. NRK hadde selv to medarbeidere som ble angrepet og frastjålet utstyr på jobb.

NRK-ansatte ble angrepet under Frankrike-opptøyene: − Bekymringsfullt

Den siste uken har det vært store opptøyer i Frankrike, etter at en 17-åring ble drept av politiet. Midt i dramaet havnet to NRK-ansatte, som selv ble fysisk angrepet.

NRKs utenriksredaktør, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, sier at situasjonen var uforutsigbar og eskalerte raskt.

De to NRK-medarbeiderne er basert i Oslo, og returnerte som planlagt på søndag. De har nå gått tilbake til jobb som normalt. Vis mer

Det bekrefter NRKs utenriksredaktør, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, overfor VG.

– Det stemmer at det har vært en voldshendelse, hvor to NRK-ansatte havnet midt i opptøyene og ble angrepet. De ble fysisk angrepet og frastjålet kamerautstyr. Heldigvis klarte de å komme seg i sikkerhet til hotellrommet, som lå like i nærheten.

Angrepet skjedde rett før en livesending til «Kveldsnytt» på lørdag.

– Dermed ble det ingen livesending som planlagt.

IKKE UTEN RISIKO: NRKs utenriksredaktør, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, er glad de to medarbeiderne kom seg i trygghet.

– Bekymringsfullt

De to medarbeiderne har base i Oslo, og reiste hjem søndag formiddag som planlagt.

– Det er bekymringsfullt at noe slikt kan skje, men det viser at det kan være krevende og risikofylt å være journalist under slike tilstander.

KAOTISK: Den siste uken har vært preget av kaos og opptøyer i Paris og områdene rundt hovedstaden. To NRK-ansatte ble selv angrepet, når de var på jobb for å rapportere om situasjonen.

– Var sikkerheten til de ansatte ivaretatt når de var på jobb i Paris?

– De hadde gjort en god jobb med sikkerhet og tenkt seg nøye om, men det var en uforutsigbar situasjon som eskalerte.

– Hadde de to sikkerhetskurs før de ble sendt ned?

– Fotografen har sikkerhetskurs og journalisten har svært god kjennskap til Frankrike. Derfor ble de sendt ned for å dekke opptøyene.

Viktig å ta hensyn

Lederen i Norsk Journalistlag, Dag Idar Tryggestad, var ikke kjent med hendelsen før VG slo på tråden. Han uttaler seg derfor på generelt grunnlag.

– Først og fremst er jeg glad for at det gikk bra med de to NRK-medarbeiderne. NRK har gode rutiner på oppfølging, så jeg vil tro de har blitt fulgt opp på en bra måte nå i ettertid.

Det er imidlertid ikke oppsiktsvekkende at journalister er upopulære i mange områder, mener NJ-lederen.

ALVORLIG: Lederen i Norsk Journalistlag, Dag Idar Tryggestad, syns norske journalister stort sett er godt forberedt på krevende oppdrag. Likevel syns han at det er alvorlig at to NRK-ansatte ble angrepet på åpen gate i jobbsammenheng.

– Norske journalister er i stor grad godt forberedt når de sendes på slike oppdrag, og det er viktig. Selv om slike hendelser er skremmende, så er det viktig med journalistisk tilstedeværelse også under krevende arbeidsforhold, slik som i Frankrike nå.

Det er likevel ikke helt uten risiko, erkjenner Tryggestad.

– Det er alvorlig at journalister blir angrepet på denne måten.

Følges opp

NRK-medarbeiderne er tilbake i full jobb som normalt, og Falkenberg Mikkelsen bekrefter at de blir fulgt opp av bedriftshelsetjenesten til statskanalen.

– Dette er på ingen måte dagligdags for NRK-ansatte. Vi tar dette på største alvor og vil fortsette å følge opp hendelsen i dagene som kommer.