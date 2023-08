VIKTIG VITNE: Journalisten George Chidi forklarte seg for storjuryen i Georgia mandag. Han avdekket et møte med falske valgmenn i delstaten.

Donald Trump tiltalt i Georgia: − Viser hvor skadet og skjørt demokratiet vårt er

ATLANTA (VG) USAs tidligere president er tiltalt for fjerde gang. Statsadvokaten i Georgia mener han prøvde å endre valgresultatet i delstaten.

Etter flere motstridende meldinger mandag, kom bekreftelsen på at en storjury i delstaten Georgia har bestemt seg for at det skal tas ut tiltale mot Donald Trump.

Tiltalen er basert på arbeidet til statsadvokat Fani Willis, som har etterforsket valgjuks og forsøk på å endre valgresultatet i Georgia. Til sammen tas det ut tiltaler mot ti ulike personer.

Demokratenes Joe Biden sikret en knapp seier over Trump og republikanerne i Georgia i 2020 – noe Trump ifølge den ferske tiltalen altså ikke ville akseptere.

Dette er fjerde gangen den tidligere presidenten tiltales. Sett deg raskt inn i de tre andre her:

Vitne: – Dessverre var jeg ikke overrasket

VG er natt til tirsdag på plass utenfor rettsbygningen i Atlanta der tiltalen ble levert inn til dommer Robert McBurney.

Her møter vi den uavhengige journalisten George Chidi. Han er mannen som avdekket møtet til de mye omtalte falske valgmennene – folk som skal ha blitt rekruttert av Trumps nære medarbeidere for å prøve å endre valgresultatet.

– Da jeg kom inn og så hva som foregikk tenkte jeg «hvor lenge har jeg før de kaster meg ut», sier han til VG etter å ha vært ett av de viktigste vitnene mandag.

– Dessverre var jeg ikke overrasket over at noen ville ramme demokratiet vårt på denne måten. Hele denne saken viser hvor skadet og skjørt demokratiet vårt er. Det er derfor jeg har vitnet i dag, fortsetter han.

Chidi har ikke lov til å uttale seg i detaljer om vitnemålet, men det er kjent at han fulgte etter en republikansk politiker og slik avslørte forsøket på et politisk komplott.

SKJER HER: Rettsbygningen i Atlanta sent mandag kveld lokal tid.

Dette er Trump tiltalt for

Et av de viktigste punktet i tiltalen mot Trump dreier seg om at han ringte til den republikanske administrasjonsministeren Brad Raffensperger for å få endre resultatet i valget i delstaten.

«Du må finne 11.780» stemmer, krevde Trump. Raffensperger nektet, og gikk ut med et lydopptak av samtalen.

Et annet punkt handler om at Trumps nære medarbeidere skal ha rekruttert falske valgmenn i syv ulike delstater som skulle vippe valget i favør av Trump.

Valgmennene skulle ifølge planen ha stemt for Trump som ny president, selv om Biden egentlig vant valget. I Georgia anses bevisene for dette som særlig sterke.

PÅ STEMMEJAKT: USAs tidligere president Donald Trump snakker til velgere i Des Moines i Iowa 12. august. Han er favoritt til å bli republikanernes presidentkandidat til valget i 2024.

De to første punktene er også del av saken der Trump i begynnelsen av august ble tiltalt for angrep på det amerikanske demokratiet på føderalt nivå.

Et tredje punkt er unikt for Georgia-saken: Statsadvokaten mener Trump var kjent med et ulovlig forsøk på å skaffe seg tilgang til opptellingen av stemmer i valgdistriktet Coffee County.

Det ble først antatt at Trump-tilhengere som handlet på eget initiativ sto bak, men Ifølge CNN skal statsadvokaten ha bevis på at nære medarbeidere av Trump sto bak planen, og at han var til stede da dette ble diskutert i Det hvite hus.

SKJER HER: Mandag morgen lokal tid ble medlemmer av storjuryen fraktet inn bakveien til rettsbygningen i Atlanta i store, svarte minibusser.

Vil bruke «mafiaboss-lov»

Statsadvokaten i Georgia har også jobbet for å inkludere tiltalepunkter som utpressing og korrupsjon knyttet til et kriminelt nettverk mot Donald Trump i tiltalen.

Hun har brukt «Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act» (RICO), en amerikansk føderal lov som gir utvidet straff for kriminelle handlinger som blir utført i forbindelse med en kriminell organisasjon.

Altså mener Willis at Trump hadde kjennskap til alle de angivelig ulovlige forsøkene på å endre valgresultatet i Georgia.

Loven brukes vanligvis mot mafiabosser, men Willis har tidligere gjort seg bemerket ved å bruke loven mot blant annet et nettverk av lærere som fusket med prøveresultatene ved en privatskole.

Påstanden om valgfusk er blitt tilbakevist en rekke ganger, og flere av Trumps nære medarbeidere fra den tiden har vedgått at presidenten snakket usant.

Trump selv hevder at tiltalene mot ham er politisk motivert.

Natt til tirsdag sier Trump-kampanjen i en uttalelse at tiltalen er «vrøvl», og at statsadvokat Fani Willis er partisk. De sier også at tiltalene mot Donald Trump er forsøk på å blande seg inn i det forestående amerikanske presidentvalget i 2024.

Trump har tidligere kalt Willis for en rasist og en kommunist som vil gjøre karriere ved å ta ham for retten.