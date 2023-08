Russland under angrep av droner: − Viser at de har svakheter

Torsdag meldte russiske myndigheter at 13 angrepsdroner på vei mot Moskva var skutt ned. Fredag meldes det om nye angrep i den russiske hovedstaden. - Vi vil se stadig mer bruk av droner mot Russland fremover, sier forsvarseksperter.

Fredag morgen skjedde det igjen: Luftrommet over Moskva-flyplass ble stengt etter nok et antatt droneangrep.

Også flygninger til og fra Vnukovo flyplass, en av tre flyplasser i den russiske hovedstaden, ble i en periode stengt fredag.

Moskvas ordfører Sergey Sobayanin sier de har skutt ned en drone over byen, ifølge Reuters. Russiske myndigheter hevder det er Ukraina som står bak.

Videoen over viser øyeblikket etter en drone ble skutt ned i Moskva, fredag morgen.

I sosiale medier dukker også klipp av det som skal være en drone i luften opp:

DRONEANGREP: Et moderne nabolag i Moskva med kontorbygg og boligblokker ble truffet av angrepsdroner 30. juli.

Torsdag meldte det russiske forsvarsdepartementet at 13 droner på vei mot Moskva var skutt ned på 24 timer.

Bare timer før, onsdag kveld, ble to droner ble skutt ned nær Moskva, melder Aljazeera.

Så langt i år har det vært over 120 droneangrep på Russland og russiskokkupert territorie, viser en kartlegging fra BBC.

Etter 17 måneder med krig, kommer krigen stadig nærmere innbyggerne i Russlands maktsentrum Moskva.

Angrep inne på russisk territorium skjer ikke bare langs grensen mot Ukraina, men også i Russlands hovedstad.

Våpenet som brukes er fjernstyrt og ubemannet.

DRONESVAR: Krigen «vender tilbake til russisk territorium», og det er «en uunngåelig, naturlig og absolutt rettferdig prosess, sa Zelenskyj om droneangrepene den 30. juli.

Skremme og ramme

Ukraina har foreløpig ikke kommentert det siste døgns hendelser, men står ganske sikkert bak dronene, sier sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukkvoll.

– Målsettingen er todelt: For de første, å skremme, og fortelle russerne at «hvis dere trodde at det ikke fikk konsekvenser å gå til krig mot naboen, må dere tenke om igjen», og for det andre: Å treffe militære kapabiliteter, kapabiliteter,En kapabilitet er evnen til å oppnå visse resultater, etter det engelske "capability". Begrepet brukes ofte i forsvarsindustrien. forklarer forskeren.

Forskeren trekker frem treffene på flybasen Engels, som ligger ca. 46 mil i luftlinje fra grensen til Ukraina som svært vellykkede sett med en angripers øyne. Angrepet skadet blant annet et strategisk bombefly som blir brukt til å utføre angrep mot Ukraina, forklarer Bukkvoll.

FØLGER KRIGEN: Tor Bukkvoll er spesialisert i forsvars- og sikkerhetspolitikk i Ukraina og Russland, og jobber ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Halvt tonn

Dronene som brukes, er mellom 200 og 500 kilo tunge, avhengig av hvor mye sprengstoff og drivstoff de skal bære.

Sistnevnte avgjør hvor langt dronene kan gå. De navigerer etter satellitt eller koordinater.

Farkosten kan ha opp til 70 kg sprengstoff, men som oftest rundt 20 - 40 kilo, forklarer hovedlærer i etterretning ved forsvarets høyskole, Tom Røseth.

Dronene kan være vanskelige å oppdage og skyte ned, og dermed har de blitt viktige i krigføringen, sier forskeren til VG.

– Dronene har vist at russerne har svakheter i sitt forsvar og at de ikke er usårbare. Russerne får krigen hjem i større grad, og krigens konsekvenser synes mer for dem. Jeg tror det kan være en del av den ukrainske strategien: Å realitetsorientere den jevne russer, mener Røseth.

SKAL SKYTE NED: Et luftvernsmissilsystem er plassert på toppen av det russiske forsvarsdepartementet i Moskva, som skal skyte ned fly og innkommende missiler.

Egen droneproduksjon

Forsker Bukkvoll forteller at det var etter Russlands annektering av Krimhalvøya i 2014 at Ukraina fikk fart på droneproduksjonen. Det eskalerte virkelig da angrepskrigen startet for halvannet år siden.

Ikke alle dronene har blitt fanget opp av Russland.

Forrige uke ble en bygning sentralt i Moskva som huser regjeringsdepartementene, truffet av droner to ganger på 48 timer, ifølge New York Times.

Droneangrepene er i stor grad fokusert mot beslutningssenteret Moskva, og den symboltunge Krimhalvøyas største by, Sevastopol. Til nå har flybaser, finansdistrikt og selve Kreml blitt angrepet.

ETTERRETNINGSEKSPERT:

Venter mer

Kommandokontrollsenter, logistikk-hubber og drivstofflager er innretninger som kan være utsatt fremover, forklarer Røseth.

– Bruken av droner ser ut til å øke, og jeg tror ikke at Zelenskyj hadde kommentert angrepene om ikke han visste at dette var en kapasitet Ukraina kom til å ha fremover. Det er et «billigmanns-angrepsverktøy», som likevel skaper frykt dypt inne på russisk territorie, sier Røseth.

Forsker Bukkvoll venter også å se mer av bruk av droner.

– Så fremt ukrainerne klarer å øke produksjonen av droner, tror jeg vi vil se stadig mer av dette. I hvert fall tror jeg det så lenge Russland fortsetter sine bombekampanjer rundt omkring i Ukraina, sier sjefsforsker Tor Bukkvoll til VG.