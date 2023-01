DREPT: Småbarnsfaren Jesús Sepúlveda Martínez (22) fra Mexico ble drept av skudd med hagle etter å ha gått gjennom ørkenen fra grensen.

Familiefaren krysset grensen og ble skutt: Tvillingbrødre hevdet de jaktet svin

SIERRA BLANCA (VG) Mens verden fyker gjennom den lille, forfalne byen på motorveien, tråkker stadig flere migranter inn i USA her. Nylig endte det med drap.

Gruppen med migranter hadde gått over 30 kilometer gjennom det karrige landskapet fra grensen til Mexico.

Det var i ferd med å bli mørkt 27. september i fjor ved småbyen Sierra Blanca i Texas.

De to 60 år gamle, bevæpnede tvillingene, Mark og Michael Sheppard, var samtidig ute på jakt – etter navlesvin, kom de til å forklare senere.

Migrantene gjemte seg i noen busker. Bilen stoppet. Så kom skuddene.

Jesús Sepúlveda Martínez (22), far til en jente på seks måneder, ble skutt i hodet og døde. Berenice Casias Carrillo (31) ble skutt i magen.

– Jeg dør. De skjøt meg. Vær så snill, ikke fortell det til min mor, sa hun på en talemelding til tanten hjemme i Mexico.

Carillo overlevde.

ÅSTEDET: Ved dette vannreservoaret noen få minutters kjøring sør for Sierra Blanca ble migrantene skutt etter av de to tvillingene.

Rekordinnvandring

Grensen mot Mexico har i lang tid vært et splittende tema i USA, og spesielt i Texas.

Retorikken har blitt skarpere og skarpere, enten det er presidenter som kaller meksikanere for voldtektsmenn eller guvernører som kaller innvandringen for en invasjon.

De siste månedene har det aldri passert flere ulovlige migranter inn i landet.

I tiden før drapet hadde antallet som tar seg forbi kaktuser i ørkenen mellom grensen og Sierra Blanca økt fra noen få i uken til flere hundre. 15 lik ble funnet her i fjor, skriver The New York Times.

Migrantdrapet skjedde derfor på et spesielt betent tidspunkt.

TVILLINGER: Mark Sheppard (t.v.) og Michael Sheppard.

Navlesvin

På en lokal matutdeling i Sierra Blanca møter VG halvt meksikanske Wayne West, folkevalgt rådmann i i byen gjennom flere tiår.

Den siste av flere skiftende forklaringer til Sheppard-brødrene var at det var navlesvin de skjøt med hagle, etter å ha sett en «svart rumpe».

– Men, mine herrer, hvordan kan du ta feil av en person med to bein og et dyr med fire bein? spør Wayne West, halvt meksikansk og folkevalgt rådmann i Sierra Blanca gjennom flere tiår.

Ifølge de overlevende migrantenes forklaring hadde de to brødrene ropt mot dem og bannet på spansk før skuddene falt: «Kom ut derfra, drittsekker!»

«Tok du han?», forklarte Mark Sheppard at han spurte broren sin, før han endret «han» til «den», ifølge politiforklaringen, som VG har lest.

Etter skuddene gikk de ikke for å undersøke hva de hadde skutt. Dagen etter ble de pågrepet. Nå er de siktet for uaktsomt drap.

1 / 2 BERYKTET: Grensekontrollen til Sierra Blanca har fersket mang en kjendis med hasj eller annen narkotika. PRIVAT: USAs grensemyndigheter brukte lenge denne private fengselsinstitusjonen som et sted å oppbevare migranter som skulle deporteres. Etter påstander om mishandling og problemer med vanntilførselen, brukes det i dag mer som et ordinært fengsel. forrige neste fullskjerm BERYKTET: Grensekontrollen til Sierra Blanca har fersket mang en kjendis med hasj eller annen narkotika.

Kloakk og kjendisnarko

Sierra Blanca, helt sørvest i Texas, har kun 800 innbyggere, men er i areal nesten på størrelse med delstaten Connecticut.

Liggende langs Interstate 10, motorveien som tar deg fra Los Angeles i vest til Florida i øst, huser byen en beryktet grensekontroll grensekontrollUSAs grensemyndigheter har kontrollstasjoner så langt som 120 kilometer inn i landet fra Mexico. . Her har turbussene til Willie Nelson, Snoop Dogg, Fiona Apple og rapperen Nelly alle røket på narkotikabeslag, men VG blir skuffende nok bare veivet videre.

Byen var også kjent for å gjøre New Yorks kloakk om til sitt eget gull. 250 tonn ankom daglig fra storbyen med «the sludge train» frem til 2001 og ble spredt utover i ørkenen som «peanøttsmør», ifølge The New York Times.

I 2018 dukket Sierra Blanca opp på den nasjonale radaren igjen, da en rapport avslørte påstander om grov mishandling i byens private fengsel av migranter på vei til å bli deportert.

Sjefen for fengselet var nettopp Michael Sheppard, en av tvillingbrødrene pågrepet for drapet på den meksikanske migranten i fjor høst. En etterforskning av påstandene førte ikke noe sted.

LOKALE: Bill Addington, til venstre, og Wayne West, kjente til de to brødrene pågrepet for drap, Michael og Mark Sheppard. Her er de medarbeidere på en matutdeling i Sierra Blanca, hvor fanger fra det lokale fengselet også får bidra med bæring.

«Fordømte meksikanere»

VG møter de Wayne West og Bill Addington, de to lokale ildsjelene, på en matutdeling i den lille byen.

Fanger kledd i svart-og-hvitstripete drakter hjelper til. Før var det Michael Sheppard som pleide å ta dem med hit for å overse fangene.

Med over 75 prosent latinoer i byen, snakker mange spansk, fremfor engelsk. Det likte Sheppard dårlig, ifølge Addington.

– Han trodde vi snakket om ham, sier Addington.

– Han kunne si «fordømte meksikanere». En dag da han sa noe slikt, spurte jeg om han visste hvem jeg var. Jeg fortalte at moren min var fra Mexico og at jeg satte lite pris på det han sa, sier West.

Men det er en liten by, dette. Broren til Wayne West, er sheriff Arvin West, og han var så tett på Michael Sheppard at han måtte si fra seg saken.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. De er gode karer. De bruker mye tid utendørs. Mike elsker å dra på jakt, sa sheriffen til The New York Times.

1 / 3 MAIN STREET: Hovedgaten i Sierra Blanca har flere falleferdige bygninger og lite aktivitet. Trafikken fosser forbi rett ved på, motorveien Interstate 10. forrige neste fullskjerm MAIN STREET: Hovedgaten i Sierra Blanca har flere falleferdige bygninger og lite aktivitet. Trafikken fosser forbi rett ved på, motorveien Interstate 10.

– Åpne armer

I Ciudad Juarez sitter det en ung mor igjen med en baby, etter drapet på Jesús Sepúlveda Martínez.

– Jeg har ikke tenkt på hva jeg skal si til min datter eller hvordan jeg skal forklare henne hva som skjedde, sier moren, Sandra Lizeth Cárdenas Ramírez (21), til The Texas Tribune.

De to siktede tvillingbrødrene, som selv kom flyttende hit fra Florida, har ikke vært å se siden pågripelsen. Etter å ha blitt holdt fengslet mot kausjon, skal de nå være løslatt mens etterforskningen pågår.

Forsvareren til Mark Sheppard, som ikke holdt skytevåpenet, hevder han lider av tidlige tegn til demens, skriver The Big Bend Sentinel.

Skuddene og migrantdrapet sendte sjokkbølger inn i det lille samfunnet i Sierra Blanca.

– Fordi mange av de eldre familiene her de kom fra Mexico. De var født her, men foreldrene kom derfra, sier Bill Addington.

– Alle her står med åpne armer, sier Wayne West.

Info VGs USA-kontor Erlend Ofte Arntsen er VGs USA-korrespondent med base i Austin, Texas. Ta kontakt om du tips til historier fra Nord- og Sør-Amerika. E-post: erlend@vg.no

Instagram: @erlendofte

Twitter: @erlendofte

Signal/WhatsApp: Ta kontakt for nummer Vis mer