Det brenner fortsatt om bord i skipet Fremantle Highway. Dette bildet ble tatt onsdag.

Klarer ikke berge skip i brann – er lastet med flere tusen biler

Et skip lastet med over 3000 biler begynte å brenne utenfor den nederlandske kysten tirsdag kveld. Ett besetningsmedlem er død etter hendelsen.

Det skriver blant annet nyhetsbyrået Reuters.

Reuters skriver at skipet Fremantle Highway, registret i Panama, var på vei fra Tyskland til Egypt da det begynte å brenne om bord tirsdag kveld.

Ifølge nederlandske De Telegraaf er skipet nå strandet 16 kilometer utenfor kommunen Ameland.

– Lasten til skipet brenner fortsatt, men skipet er stabilt for øyeblikket, sier Peter Berdowski, administrerende direktør i selskapet Boskalis.

Flere besetningsmedlemmer så seg nødt til å hoppe over bord tirsdag. Én person omkom og flere ble skadet, skriver Reuters.

Australske News skriver at det var 23 personer om bord da det begynte å brenne.

Ifølge De Telegraaf at det er rundt 3800 biler om bord i skipet, mens det i flere andre medier nevnes et noe lavere og mer upresist antall.

Skipet ble forsøk berget torsdag kveld, men forsøket mislyktes. Dette bildet ble tatt onsdag.

De Telegraaf skriver torsdag kveld at det første forsøket på å berge skipet har mislyktes.

Dette skal ha skyldes vindretningen, som gjorde at det kom for mye røyk mot den aktuelle taubåten.

News skriver imidlertid at man har klart å forhindre at skipet driver slik at det potensielt blokkerer handelsruten inn til Tyskland.

Skipet er per torsdag kveld fortsatt for varmt til å gå om bord i. Dette bildet ble tatt onsdag.

De Telegraaf skriver at skipet fortsatt er for varmt til at noen kan gå om bord.

Nedkjølingen av skipet skal ha blitt stoppet torsdag, da det var frykt for at skipet kunne synke.

– Om du starter å fylle skipet med vann risikerer du å destabilisere det, og det kan tippe over, sier en talsperson for den nederlandske kystvakten, ifølge News.

News skriver videre at mer enn 140 fiskearter befinner seg i området, samt at det innehar store bestander av sel og nise.

Med tanke på det maritime livet omtaler enkelte medier det som en potensiell katastrofe om skipet skulle synke.

Brannårsaken er foreløpig ukjent, men ifølge De Telegraaf er det mistanke om at det begynte å brenne i en bilbatteri.

Det skal både være fossil- og elbiler om bord.

