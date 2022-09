FLYKTET: 17 år gamle Jenya har levd i et halvt år under russisk okkupasjon. Nå har han klart å flykte.

Livet under okkupasjon: − Flere har aldri kommet tilbake

I et halvt år har den 17 år gamle studenten Jenya levd under den russiske okkupasjonsmakten. Han forteller om bortføringer, propaganda og eksplosjoner.

– Den siste uken var veldig skummel, med mange eksplosjoner, sier Jenya.

I et halvt år har krigen i Ukraina rast, og russiske styrker har sakte, men sikkert kvernet seg gjennom ukrainsk territorium.

Men nå er det i endring.

I september lanserte ukrainske styrker en sjokkerende motoffensiv som har tatt tilbake flere tusen kvadratkilometer i Nord-Østlige-Ukraina, i Kharkiv fylke.

Og i slutten av august ble en motoffensiv lansert for å ta tilbake deler av sør-Ukraina, og målet skal være å blant annet gjenerobre den strategisk viktige byen Kherson. Det blir omtalt som en seig nedsliting av russiske soldater.

For dette området har i et halvt år vært okkupert av russiske soldater, og en av dem som har følt det på kroppen er den 17 år gamle ukraineren Jenya. Han har nylig klart å flykte ut fra området og over til Ukraina. Han har fortalt sin historie til VG via en kryptert meldingstjeneste.

I frykt for egen sikkerhet ønsker han ikke å vise ansikt eller bruke fullt navn.

OKKUPANTENE: Russiske soldater i Kherson 7. mars.

Kherson hadde 200.000 innbyggere i det russiske stridsvogner rullet over landegrensene til Ukraina den 24. februar.

Stridsvogner og titusenvis av russiske soldater stormet nordover fra Krim-halvøya, og det tok bare noen dager før Kherson var i hendene på de russiske soldatene.

Innbyggerne demonstrerte og motsatte seg okkupantene, og ble møtt med tåregass og skudd. Bybildet var raskt i endring, sier Jenya.

– Det var mange soldater i militære kjøretøy med symbolene Z og V på.

– Ofte ble bekjente ført bort av russerne, og noen ble banket opp. Flere har aldri kommet tilbake, skriver han.

Menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch har dokumentert systematisk tortur, bortføringer og det som trolig er krigsforbrytelser i regionen.

Z: Russiske soldater i Kherson fylke.

Sabotasjeangrep

17-åringen forteller at skolehverdagen fortsatte som før, siden undervisningen foregikk over nett. Men nå når nytt skoleår er begynt, skal russerne ha introdusert russiske skolebøker.

De siste månedene har det også vært flere store aksjoner inne i Kherson. Russiske militære ledere er blitt drept, og Ukraina har uttalt at det er deres sabotasjegrupper som har stått bak.

Jenya har ikke selv sett aksjonene, men han forteller at det var mye snakk om dem.

Russiske styrker holdt også strengt oppsyn på den ukrainske befolkningen, og hadde satt opp flere veisperringer i byen.

– De krevde hele tiden dokumenter, og kunne stille oss provoserende spørsmål.

LIKVIDERT: Restene av bilen til den prorussiske sjefen for familie, ungdom og sports-departementet i den militære administrasjonen i Kherson, Dmitry Savluchenko. Lokale medier skriver han ble drept i et ukrainsk sabotasjeangrep.

Supermarkedene var ofte tomme, og det kunne være vanskelig å få tak i mat i butikkene.

– Prisene steg 3–10 ganger, og det var nesten ingen ukrainske varer der. Bare russiske.

Okkupasjonsstyrken skrudde også av de ukrainske TV-kanalene og endret dem til russiske. Der ble befolkningen matet med den russiske fortellingen om krigen, eller «spesialoperasjonen» som Putin kaller den. Befolkningen måtte også gå over til det russiske mobilnettet og fikk russiske SIM-kort. Dette nettet er kjent for å være tungt overvåket og gjennomsensurert.

Motoffensiven

I august startet en motoffensiv for å ta tilbake områder i sør-Ukraina – inkludert Kherson.

På grunn av et strengt informasjonsregime er det få nyheter som slipper ut fra kampene. Ukrainske myndigheter holder kortene svært tett til brystet, og journalister nektes adgang.

Samtidig begynner de menneskelige konsekvensene å materialisere seg. Washington Post har besøkt et sykehus, og der forteller utslåtte og skadde soldater om slagene på slagmarken.

– Vi mistet fem folk for hver person de mistet, sa den ukrainske soldaten Ihor (30) til avisen. Selv er han innlagt med en ryggskade han fikk under motoffensiven.

VG har vært i kontakt med en lege på et sykehus i Zaporizjzja fylke. De mottar pasienter fra både sør- og øst-Ukraina. Selv om de er et stykke unna motoffensiven, har de merket en endring.

– Vi har mye gjøre nå. Jeg forsøker å finne tid til litt hvile, skriver han på melding til VG.

KHERSON: Livet i den russiskokkuperte byen.

Minnene om kampene vil han bære med seg.

– Jeg husker det så godt. Det var et grusomt syn. Det var mye røyk og de bombet gjennom hele natten, sier Jenya.

Nå etter motoffensiven har startet, er det bare blitt verre.

– Den siste uken var veldig skummel med mange eksplosjoner. Nå er det bare blitt verre. Mine foreldre er der nå og sier det er veldig vanskelig å leve under okkupasjonen.

Selv klarte Jenya å flykte ut for en uke siden. Nå skal han starte på studier i Lviv, vest i Ukraina, for å kunne jobbe som sjømann.

– Det å krysse ut var veldig skummelt, forteller han om reisen fra russisk til ukrainskkontrollert territorium - igjennom ingenmannslandet mellom de to kjempene styrkene.

Han sier de på de russiske veisperringene sjekket gjennom datamaskinene de hadde med seg. Tekstmeldinger og bilder han hadde på telefonen hadde han slettet, i frykt for å bli tatt for å være en kollaboratør.

Men ett bilde fra Kherson tok han vare på. Det hadde han sendt til venner med teksten «Dette er slik Kherson ser ut nå. Faen ta dette skumle helvete», mens røyk siver opp fra bygninger i det fjerne.