BESYNING OVENFRA: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg tar innover seg de massive ødeleggelsene i den jordskjelvrammede byen Iskenderun sør i Tyrkia. Torsdag møtte han .

Stoltenberg om jordskjelvet i Tyrkia: − Mest dødbringende i Natos historie

Nato-sjefen besøkte Tyrkia torsdag, og fikk se konsekvensene av jordskjelvet fra luften. Stoltenberg lover opptrapping av den humanitære bistanden fra Nato i de kommende dagene og ukene.

– Jordskjelvkatastrofen i Tyrkia er den mest dødbringende i et Nato-land siden alliansen ble grunnlagt, sier Nato-sjef Jens Stoltenberg.

Torsdag besøkte han det kriserammede landet i middelhavsbyen Iskenderun sør i Tyrkia.

Fra helikoptervinduet fikk Nato-sjefen se de enorme ødeleggelsene jordskjelvet har påført byen.

UBEBOELIG: En totalskadet boligblokk i Iskenderun, observert fra vinduet til Stoltenberg.

– På vegne av Nato vil jeg uttrykke min dypeste kondolanse til Tyrkias folk og familiene til alle som mistet livet eller er skadd, sier Stoltenberg på en felles pressekonferanse med Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavuşoğlu.

Nesten 42.000 mennesker er funnet omkommet etter katastrofen som rammet Tyrkia og Syria, ifølge oppdaterte tall ti dager etter det første jordskjelvet.

Om lag 36.000 av disse er i Tyrkia, men situasjonen i det krigsherjede området i Syria er langt mindre oversiktlig enn i Tyrkia og det reelle tallet kan være langt høyere.

Det pågår et storstilt redningsarbeid hvorav Nato-allierte bidrar i kriseresponsen.

President Recep Tayyip Erdogan har lovet at redningsarbeidet skal fortsette fram til alle er hentet ut av ruinene.

FRA LUFTEN: Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg i luften over Iskenderun.

– Militære luftfartøy fra Nederland, Norge, Storbritannia og USA jobber dag og natt med å transportere internasjonal bistand Tyrkia og gjennomføre medisinske evakueringer, orienterte Stoltenberg.

Fremover kommer Nato til å ha fokus på gjenoppbygging av ødelagte bygninger og bistå dem som har mistet hjemmene sine.

– Nato setter nå opp husvære for tusener av hjemløse personer, sier Nato-sjefen og legger til at forsendelser av titusenvis av telt er under opprulling i de kommende dagene og ukene.

Soltenberg reiste til Tyrkia etter at Natos forsvarsministre møttes i alliansens hovedkvarter tirsdag og onsdag.

Torsdag snakket han med redningsarbeidere i de jorskjelvrammede områdene og møtte Tyrkias president Erdogan.

I helgen deltar Stoltenberg på Natos sikkerhetskonferanse i München, hvor temaet er krigen i Ukraina og det politiske etterspillet.