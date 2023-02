TRENING: Vladimir Putin fotografert under besøk på et øvingsanlegg i Rjazan-området. Bildet er tatt i oktober 2022.

Ekspertene om russisk offensiv: − Tror ikke de har evnen til større gjennombrudd

Vladimir Putin (70) sier at de skal vinne krigen, og det er torsdag kommet meldinger om en ny, stor offensiv i Ukraina. Men ekspertene tviler sterkt på at Putins soldater kan snu til seier.

Natt til torsdag begynte en russisk storoffensiv på flere fronter i Øst-Ukraina, melder tankesmien Institute for the Study of War (ISW) . Angrepene er blant annet rettet mot vestsiden av fylket Luhansk. Ukrainske styrker har så langt hindret russerne i å gjøre stor fremgang, skriver tankesmien.

Russerne har i en periode forberedt seg på massive rakettangrep, hevder det ukrainske forsvarsdepartementet. De mener det handler om hele 500.000 nye soldater.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier at de må presse de ukrainske styrkene lenger tilbake for å beskytte det som Russland anser som sitt territorium.

Vladimir Putin sier Russland er sikker på seier i Ukraina. Uttalelsen kom under markeringen av 80 årsdagen for seieren i slaget om Stalingrad.

CIA-sjef William Burns har sagt at de mener at de neste seks månedene blir avgjørende for utfallet av krigen.

Men ekspertene er veldig usikre på om de russiske styrkene vil lykkes.

– Det er ingen beviser for at de russiske styrkene har fått tilstrekkelig slagkraft for å overvinne ukrainerne, skrev den amerikanske tenketanken Institute for the Study of War (ISW) tidligere i uken.

– Med mindre russerne har klart å løse de problemene vi har sett helt siden krigen startet, er det vanskelig å se hvordan de skal klare å bryte gjennom de ukrainske linjene, sier Peter Viggo Jakobsen ved Institutt for Strategi og krigsstudier ved det danske Forsvarsakademiet til VG.

– Ja, Russland vil nok forsøke, men jeg tror ikke de har evnen til noe større operativt gjennombrudd, sier Joakim Paasikivi, lærer ved den svenske Försvarshögskolan, til VG.

President Vladimir Putin og forsvarssjefen Valerij Gerasimov fotografert under et kart over Ukraina og Svartehavet.

– Jeg tror Putin nå satser på at tiden jobber for ham, sier CIA-sjef William Burns under et møte ved Georgetown-universitetet, melder CBS.

– Det er viktig å gjøre det klart for ham at han ikke kan rykke frem, men at han for hver måned som går i stadig større grad risikerer å miste de områdene han illegalt har erobret fra Ukraina, sier Burns.

– Putin vil i første omgang forsøke å ta hele Donetsk-området. De vil prøve på dette før den ukrainske offensiven kommer senere på våren når de har fått leveransene fra Vesten og utdannet soldatene i å bruke dem, sier Joakim Paasikivi til VG. Han nevner spesielt stridsvognene av typene Leopard, Abrahams og Challenger.

President Vladimir Putin gjentok forrige uke hvor lite fornøyd han er med at ukrainerne får hjelp fra utlandet til å forsvare seg.

Samtidig går ryktene fortsatt om mobilisering. Denne uken ble plutselig muligheten til å søke på nye utenlandspass fjernet i Russland. Ifølge nettstedet Meduza er også den mest kjente grenseovergangen til Georgia stengt for russere.

– Det er ikke umulig at det kommer en mobilisering i Russland, men det er tvilsomt hvor god kvalitet det vil være på disse soldatene - og hva de skal utrustes med, mener Joakim Paasikivi.

MILITÆRSTRATEG: Joakim Paasikivi.

Hans danske kollega Peter Viggo Jakobsen er enig:

– Om Russland skal vinne, som Putin sier, må de mobilisere betydelig flere soldater. Men de må også organisere sine styrker bedre enn det vi har sett til nå. De må overkomme de feil som er gjort. Jeg tror ikke det er mulig fra den ene dagen til den andre.

Både Paasiki og Jakobsen peker også på et annet problem:

– De sliter med å omstille krigsindustrien.

Ifølge en artikkel i Novaja Gazeta Europa har den russiske militærindustrien alle mulige problemer. Det handler blant annet om mangel på deler til stridsvogner og elektronikk for luftvåpenet.

– Det er åpenbart at den russiske armeen er i katastrofal mangel på nesten all type utstyr, sier en ansatt i den statlig eide forsvarsindustrien til Novaja Gazeta Europa, som har valgt å holde personens navn hemmelig av frykt for represjoner mot kilden.

– Det virker som om det som er prioritert nå, er kvanitetet, ikke kvalitet. Enkelt sagt: det er ikke viktig hvilke stridsvogner som nå blir sendt til fronten, de nyeste T-90M-modellene eller T-62-modellene, som er tatt i bruk på igjen.