ALVOR: Sveriges statsminister Ulf Kristersson under pressemøtet tirsdag.

Sveriges statsminister om Nato-situasjonen: − Dette er alvor

Sveriges statsminister Ulf Kristersson slår fast at Nato-spørsmålet er det viktigste for landets sikkerhet. Det skjer dagen etter at Tyrkia har stoppet sin behandling av søknaden.

– Det finnes ikke noe viktigere sikkerhetsspørsmål for Sverige at vi, sammen med Finland, raskt blir medlem i Nato, sa Kristersson og la til:

– Dette er alvorlig på ordentlig.

Tirsdag kveld hasteinnkalte den Svenske regjeringen til pressemøte om Nato-prosessen og landets sikkerhet, i tillegg til landets statsminister, deltok også utenriksminister Tobias Billström og forsvarsminister Pål Jonson.

– La oss ikke være naive

Dagen før sa president Recep Tayyip Erdogan at Sverige ikke kunne vente videre støtte fra Tyrkia til sin Nato-søknad, etter koran-brenningen utenfor Tyrkias ambassade i Stockholm søndag.

– Dette er det verste vi har vært med på siden andre verdenskrig, det truer vårt demokrati og det truer freden, sa Kristersson og viste til krigen i Ukraina og Nato-prosessen.

– Men la oss ikke være naive. Det finnes krefter både i og utenfor Sverige som vil forhindre at vi blir Nato-medlem, sa Kristersson.

Se statsministerens budskap:

Kristersson var tydelig på at koranbrenningen ikke skulle få konsekvenser for søknadsprosessen.

– I Sverige gjelder fullt ut svensk ytringsfrihet. Det er den vi vil forsvare gjennom et Nato-medlemskap for å forsvare vårt demokrati, sier Kristersson.

Statsministeren understrekte også et stort flertall blant den svenske befolkningen ønsker Nato-medlemskap, i tillegg støtter seks av landets åtte politiske partier medlemskap.

Vil ha dialog med Tyrkia

På spørsmål om hvordan Statsministeren stiller seg til Erdogans uttalelse, sier Kristersson:

– Det er derfor jeg vil komme tilbake til en fungerende dialog om Nato-medlemskap. Vi må ha respekt for at andre land reagerer slik som de gjør it ifra den informasjonen de har. Det er åpenbart at vi ikke tenker likt om alt, men man kan ha to tanker i hode samtidig.

Tidligere tirsdag ble Sveriges ambassade i den tyrkiske hovedstaden Ankara stengt. Det som følge av sannsynlighet for flere demonstrasjoner.

Finlands utenriksminister Pekka Haavisto sier tirsdag at han tror det blir noen ukers pause i trepartsforhandlingene mellom Tyrkia, Sverige og Finland.

Det var i mars i fjor at det ble klart at Sverige, i likhet med Finland, ville søke medlemskap i Nato.

Men for å bli medlem i alliansen må alle medlemsland godkjenne søknaden og Tyrkia har satt seg på bakbenene.