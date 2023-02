VÅPEN: VG besøkte en våpenmesse i York, Pennsylvania. Illustrasjonsfoto.

Lar personer med voldshistorikk bære våpen

En domstolen i USA har slått fast at det å nekte noen våpen, til tross for voldsforbrytelser og besøksforbud, strider mot Grunnloven.

Bare siden nyttår har det vært 39 masseskytinger i USA. De tre siste i California.

Delstaten har siden tryglet om strengere våpenlover på føderalt (nasjonalt) nivå, noe som er i tråd med president Joe Bidens egen politikk.

Men domstolen stikker kjepper i hjulene for de som ønsker en strengere våpenpolitikken.

Torsdag ville ikke en amerikansk ankedomstol gå med på en føderal lov som gjør det ulovlig for personer under besøksforbud, på grunn av vold i hjemmet, å eie skytevåpen. De mener det er grunnlovsstridig.

Dette er nok en seier for våpenrettighetsforkjempere, etter at den amerikanske høyesteretten i juni i fjor tydeliggjorde amerikaneres rett til å bære skytevåpen utenfor hjemmet.

Konservative dommere

Avgjørelsen er tatt av et panel på tre dommere i den femte amerikanske lagmannsretten.

Kretsdommer Cory Wilson kaller det å forby personer som er underlagt begrensninger på grunn av familievold for «godt mente politiske mål for å beskytte sårbare mennesker», men sier dette er irrelevant, fordi det fra et historisk perspektiv var noe deres forfedre aldri ville ha akseptert.

De tre dommerne anses alle som konservative. Wilson ble utnevnt av tidligere president Donald Trump. Det samme ble James Ho, mens Edith Jones ble utnevnt av president Ronald Reagan i sin tid.

Vil prøve på nytt

Justisdepartementet signaliserte samme dag at de planlegger å anke kjennelsen.

USAs justisminister Merrick Garland sier i en uttalelse at han er uenig i domstolens kjennelse.

Dommerne kastet også kjennelsen og seks års fengsel for en mann som innrømte å ha våpen i sitt hjem i Texas, etter påtalemyndighetens påstand om at han deltok i fem skytinger i desember 2020 og januar 2021.

Han var da underlagt besøksforbud siden februar 2020, etter et angivelig overgrep mot en tidligere kjæreste.