Tysklands regjering forslår at dyrking og oppbevaring av mindre mengder marihuana ikke skal være straffbart. Gruppelederen i konservative CDU kaller forslaget farlig og naivt.

Tysk opposisjon raser mot legaliseringsforslag

Opposisjonen i Tyskland «vil åpenbart avvise» regjeringens forslag om delvis legalisering av marihuana. Farlig og naivt, sier gruppelederen til konservative CDU.

NTB

VG

Kristendemokratene i CDU er sterkt kritiske, til tross for at legaliseringsforslaget er langt mer moderat enn regjeringens opprinnelige planer.

– Vi kommer åpenbart til å avvise dette tullet i Forbundsdagen, sier CDUs Thorsten Frei i et intervju med avisen Rheinische Post. Frei leder den kristendemokratiske partigruppen i den tyske nasjonalforsamlingen.

Han mener regjeringen ser bort fra realitetene og toner ned de farlige konsekvensene narkotikabruk kan få, særlig for unge.

Også Dorothee Bär i CDUs bayerske søsterparti CSU anklager regjeringen for å sette unge mennesker i fare.

Olaf Scholz' regjering la onsdag fram et forslag om legalisering av rekreasjonsbruk rekreasjonsbruk Rekreasjon kan oversettes til hvile, og i sammenheng med rusmidler betyr det å bruke rusmidler for avslapning og nytelse.av cannabis. Det gjør at man kan ha inntil 25 gram marihuana eller dyrke opptil tre planter uten å bli straffet.

Det blir også lovlig for godkjente klubber å dyrke marihuana for distribusjon blant medlemmene. Klubbene får 18-årsgrense og kan ha maks 500 medlemmer. Det vil ikke bli lov å være medlem i flere klubber.