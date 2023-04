PRESIDENT: Vladimir Putin.

Putin om forholdet til Norge: − Et minimum

President Vladimir Putin (70) omtaler Russlands forhold til Norge i en tale i Kreml onsdag.

– Forholdet til Norge er nå redusert til et minimum. Dette er neppe i de to lands interesse, sier Putin i en tale til nye utenlandske ambassadører, gjengitt av RIA.

– Russland har ingen forutinntatte og fiendtlige intensjoner mot noen, hevder presidenten.

Forholdet mellom Norge og Russland har vært på kjølepunktet siden Putin beordret invasjonen i Ukraina den 24. februar 2022.

– Russland er åpen for konstruktivt partnerskap med alle land og kommer ikke til å isolere seg, sier Putin.

Mens Putin er kritisk til forholdet til Norge, snakker han varmt om forholdet til flere andre land, som også er representert. Det gjelder blant andre Mexico og Paraguay.

Ifølge RIA er den norske ambassadøren Robert Kvile blant 17 ambassadører som er til stede.

Presidenten sier at forholdet til Europa har blitt dårligere og hevder at det er Europa som har skylden for det.

– Forholdet til Danmark har historisk vært nært, men nå er det uro i Østersjøen.

Danmark er også blant landene som er representert ved seremonien i Kreml.

Putin snakker om at Russland vil være et av sentrene for verdenspolitikken og opprettholde balansen i verden.

Han minner også om sabotasjen mot Nordstream-rørledningen.

– Vi håper å etablere en internasjonal kommisjon for å etterforske forbrytelsen, sier Putin.