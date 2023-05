Israel: Tusenvis demonstrerer for 21. uke på rad

«Ikke hjelp ham å ødelegge Israel» står det på et massivt banner blant folkemengden i Tel Aviv lørdag kveld. Mannen på bildet er Israels statsminister.

Korrupsjonstiltalte Benjamin Netanyahu leder det som kalles for Israels mest ytterliggående og høyrevridde regjering noensinne.

Selv representerer Netanyahu høyrepartiet Likud. I tillegg består regjeringen av flere høyrenasjonalistiske og ultraortodokse partier.

Sammen har de varslet planer om en kontroversiell rettsreform – som har møtt bred motstand i befolkningen:

Hver lørdag i 21 uker på rad har titusenvis av israelere demonstrert regjeringens planer.

Forslaget innebærer blant annet at folkevalgte kan tilsidesette kjennelser fra høyesterett høyesterett Høyesterett er et lands høyeste domstol og overordnede rettsinstans.med simpelt flertall simpelt flertallSimpelt flertall i en avstemning betyr at det ikke trengs over 50 prosent av stemmene.. I tillegg vil politikere få større makt i utnevnelsen av høyesterettsdommere.

Planens kritikere mener reformen bryter ned domstolenes uavhengige rolle – samtidig som statsministeren samler mer makt i egne hender.

De mener reformen utgjør en trussel mot demokratiet.

Også USA og andre vestlig allierte har uttrykt bekymring for regjeringens planer.

Regjeringen mener derimot at den er nødvendig for å justere maktforholdet mellom nasjonalforsamlingen og domstolene.

I februar ga landets riksadvokat Netanyahu forbud mot å involvere seg direkte i reformen.

Riksadvokaten mener han selv kan dra fordel av den.

23. mars vedtok også nasjonalforsamlingen en lov som vil gjøre det langt vanskeligere å fjerne en statsminister. Kritikere mener loven er skreddersydd for Netanyahu.

Lovforslaget har også ført til oppsiktsvekkende kritikk fra deler av militæret. Hundrevis av reservister, blant dem jagerflypiloter, har undertegnet opprop og nekter å møte til tjeneste.

Info Rettsreformen i Israel: Lovendringene vil begrense høyesteretts makt ved å åpne for at Knesset kan overstyre kjennelser med simpelt flertall. Politikerne vil få mer makt i utnevnelsen av høyesterettsdommere.

Høyesteretts kritikere mener domstolen er venstrevridd og elitistisk, at den griper for mye inn i politikken og ofte setter minoriteters rettigheter foran nasjonale interesser.

Regjeringens kritikere mener endringene vil svekke rettsvesenet og maktfordelingsprinsippet, gi regjeringen utøylet makt og sette grunnleggende rettigheter og friheter i fare. Dette kan igjen true økonomien og Israels forhold til vestlige allierte.

Opposisjonelle mener også at Netanyahus nasjonalistiske koalisjonspartnere vil svekke høyesterett for å etablere flere folkerettsstridige bosetninger på den okkuperte palestinske Vestbredden.

De ultraortodokse partiene ønsker også å lovfeste at ultraortodokse israelere er fritatt fra militærtjeneste og frykter høyesterett vil underkjenne en slik lov. Det gjorde høyesterett i 2017, men ultraortodokse menn får i stor grad unntak.

Et rettsvesen som ikke lenger anses som uavhengig, kan også gjøre at Israel mister ett av sitt fremste forsvar i saker som handler om internasjonal rett, advarer kritikere.

26. mars fikk forsvarsminister Yoav Gallant fra Likud sparken etter å ha sagt at protestene mot reformen truer Israels sikkerhet.

10. april bekreftet Netanyahu at Gallant ikke er formelt oppsagt og at han blir sittende som forsvarsminister. Kilde: NTB Vis mer