Russiske medier: Truet med voldtekt om han ikke ble soldat

Slektninger til to unge russiske menn hevder at de to har blitt slått og truet med voldtekt om de ikke ble vernepliktige soldater.

Det er den uavhengige Telegram-kanalen «Mozjem objasnit» som skriver dette. Dette er et medium finansiert av Mikhail Khodorkovskij, oligarken som ble fengslet i Vladimir Putins Russland og som nå bor i Sveits.

Saken gjelder to unge moskovitter, 22 år gamle Ivan Dubenko og 20 år gamle Jevgenij Komarov.

Deres slektninger og venner hevder at begge er for syke til å være soldater.

De hevder at de to har blitt utsatt for juling og trusler fra det militære vervingskontoret.

Saken er ikke omtalt i Kreml-kontrollerte medier. Flere uavhengige medier har derimot sitert fra Telegram-mediet.

Politiet tok ifølge «Mozjem objasnit» de to moskovittene fra hjemmene sine. Familiene hevder at de ikke er egnet for soldatlivet: Dubenko har en ryggmargssykdom, mens Komarov har astma og en depressiv lidelse. Likevel har begge gått gjennom helseundersøkelsen og oppholder seg i militærleirer.

Ivan Dubenkos venninne Elizaveta forteller at han har fortalt at han ble presset og tatt kvelertak på av vervingsoffiserer. Mens de tok kvelertak, skal de ha sagt at «nå skal vi kurere osteokondrosen osteokondrosenStore medisinske leksikon: Osteokondrose er endegenerativ forandring av knokler og deres tilhørende brusk. din».

Han skal ha blitt truet med å bli «voldtatt med en pinne» hvis han ikke underskrev vernepliktspapirene, heter det.

Dubenkos venn Pavel sier til «Mozjem objasnit» at de er lovt at militærpoliti skal undersøke saken.

De to ble fratatt sine mobiltelefoner. Begrunnelsen for det var at militærleiren var et sensitivt anlegg og at den slags duppeditter derfor var ulovlig. De to unge mennene klarte likevel å komme i kontakt med slektninger.

Slektningene har sendt inn klage til militæradvokaten, de væpnede styrker, Moskva borgermester Sergej Sobjanin og Moskvas ombudsmann Tatjana Potjajeva.

Menneskerettighetsaktivisten Elena Popova jobber for en organisasjon for menn som nekter militærtjeneste av samvittighetsgrunner, hevder at hun aldri tidligere har hørt om fysisk vold i militære vervingskontorer.

– Men det siste året har graden av vold i samfunnet økt, inkludert der det ikke var vold tidligere, sier hun.