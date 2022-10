Ukrainsk jagerpilot om bro-eksplosjonen: − En av de beste morgenene

En enorm eksplosjon rammet broen over til Krim-halvøya lørdag morgen. En kaptein i det ukrainske luftforsvaret sier til VG at russerne «må forstå at de ikke er uslåelige».

– Dette var en av de beste morgenene på mange måneder, vi er alle så glade, sier den ukrainske jagerpiloten «Juice» i et videointervju med VG lørdag ettermiddag.

Det som ifølge den erfarne piloten gjorde morgenen så god, var eksplosjonen som rammet Vladimir Putins prestisjebro mellom det russiske fastlandet og den ukrainske, annekterte Krim-halvøya.

– Kan du si om ukrainske styrker sto bak eksplosjonen?

– Nei, det kan jeg ikke. Jeg vet ikke grunnen til eksplosjonen og hvem som organiserte det, men dette har vi ventet på de siste månedene, sier han.

VG har i en periode vært i kontakt med det ukrainske luftforsvaret for å få intervjue en av deres jagerpiloter om hverdagen langs frontlinjene i Ukraina-krigen.

Den erfarne piloten VG intervjuet lørdag, er kaptein i «Den taktiske flybrigaden» og har ti år bak seg i det ukrainske forsvaret. Han har trent med NATO og har også besøkt Norge og det norske luftforsvaret tidligere.

Mannen kan ikke stå frem med full identitet, så vi bruker derfor bare hans kodenavn «Juice».

ERFAREN PILOT: Jagerpiloten VG intervjuet er kaptein i «Den taktiske flybrigaden». Medsoldater har gitt ham kodenavnet «Juice» fordi han ikke drikker alkohol.

Først og fremst «psykologisk» effekt

Den ukrainske piloten mener lørdagens eksplosjon, som mange nå hevder er en ukrainsk sabotasjeaksjon, først og fremst er et psykologisk angrep mot Russland.

– Det er veldig viktig psykologisk. Russerne må forstå at de ikke er uslåelige og at de vi kan ta dem overalt, selv på lang avstand, sier han.

Tre personer skal ifølge russiske myndigheter ha blitt drept som følge av eksplosjonen, og deler av broen kollapset og falt i havet.

Kort tid etter eksplosjonen pekte flere analytikere på at hendelsen vil komplisere den russiske militærforsyningen til Krim og til fronten i Kherson, sør i landet.

En ukrainske motoffensiv har den siste tiden presset russerne tilbake i Kherson, og deres styrker får forsyninger via Krim-halvøya.

«Juice» sier han ikke tror eksplosjonen vil ha for mye innvirkning på russernes forsyningsevne. Veibanen ble delvis åpnet allerede lørdag ettermiddag.

– Det er så klart at ødeleggelsene fører til et logistisk problem, men det er nok ganske midlertidig. Etter et par dager vil de kunne reparere skaden, sier han.

Han sier videre at russerne kanskje vil tvinges til å bruke toglinjene sør i Ukraina i større grad, og da vil de være i en posisjon som er mer utsatte for ukrainske angrep.

RASTE UT I VANNET: Bildet viser en del av den ødelagte broen, fotografert lørdag morgen.

Bryr seg ikke om annektering

Da Russland startet fullskalainvasjonen av Ukraina i februar, klarte de aldri å ødelegge det ukrainske luftforsvaret. Så siden den første uken av krigen har «Juice» og hans medpiloter gjennomført oppdrag over store deler av landet.

For to uker siden, etter en tid med store ukrainske fremskritt i krigen, annekterte Russland fire av regionene i sørlige og østlige Ukraina, som de kjemper for å kontrollere.

Info KORT FORKLART: ANNEKTERING Hva har skjedd: Russland har sagt at fire regioner i Ukraina nå er del av selve Russland. Det gjelder fylkene Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja. Annektering betyr å forsøke å erobre et område, og erklære det for sitt. Hva er bakteppet: Russland har siden 2014 støttet utbrytere i Donetsk og Luhansk. Kherson og Zaporizjzja ble okkupert da Russland invaderte Ukraina i februar. Men Russland har ikke full kontroll på bakken, Ukraina forsøker å vinne tilbake områdene. Hvordan har det skjedd: Russland har presset gjennom folkeavstemninger, der innbyggere under okkupasjon ble spurt om de ville bli del av Russland. Man gjorde det samme på Krim-halvøya, som ble annektert i 2014. Derfor er det viktig: Det internasjonale samfunnet godtar ikke disse annekteringene, men det gir Putin-regimet et påskudd til å gå enda hardere til verks i krigen – i verste fall med atomvåpen. Vis mer

«Juice» sier han ikke kunne brydd seg mindre om Putins annektering.

– De er noen dumme jævler, sier han om de russiske styrkene.

– Vi bryr oss ikke om hva Putin kaller disse områdene, og det gjør heller ikke andre siviliserte samfunn. Ingenting er forandret. Disse regionene er ukrainsk land, og vi skal kjempe for vårt land. Vi skal vinne denne kampen og få alle regioner og byer tilbake til det suverene Ukraina, sier han.

At krigen den siste tiden har gått dårlig for de russiske styrkene, har også ført til at det stadig oftere snakkes om muligheten for at Putin vil velge å ta i bruk atomvåpen i konflikten.

Jagerpiloten VG snakker med sier den faren heller ikke må påvirke de ukrainske soldatene i deres oppdrag.

– Det er klart at vi forstår at muligheten for bruk av atomvåpen er ekte. Vi er forberedt på det, men vi er ikke redde. Uansett hva som skjer er dette vårt land og vi skal forsvare det på alle mulig måter. Vi må bekjempe Russland, vi har ikke noe valg, sier «Juice»

Ber om mer våpen

En av grunnene til at det ukrainske luftforsvaret ønsker å la seg intervju i denne perioden av krigen, er at de ønsker å formidle behovet for flere og større våpenleveranser.

Norge har så langt vært et sentral leverandør til den ukrainske hæren.

I april bestemte den norske regjeringen at Norge skulle gi bort luftvernsystem, i form av Mistral-luftvernsystem. I tillegg har Ukraina mottatt en amerikansk donasjon av det norske luftvernsystemet NASAMS.

Norge har også bidratt med inntil to milliarder kroner til humanitær innsats i Ukraina og for mennesker på flukt fra landet. Midlene blir i hovedsak kanalisert gjennom FN, Røde Kors-bevegelsen og norske humanitære organisasjoner.

Under intervjuet sier «Juice» at Ukrainas luftforsvar også trenger nye kampfly.

– Vår motstand er så sterk som vi klarer. Vi har så mange profesjonelle soldater. Vi er motiverte og trente. Men vi er ingenting uten moderne våpen i en moderne krig, sier han.

Både piloten VG snakker med og en annen representant fra det ukrainske forsvaret, sier de ønsker å takke Norge for støtten så langt.

«Juice» avslutter intervjuet:

– Internasjonal våpenassistanse er kritisk for oss for å kjempe i denne krigen. Med mer moderne våpen kan vi kjempe mer effektivt og redde enda flere sivile liv. Derfor ber vi hele den siviliserte verden om å hjelpe oss med dette.