Tannlege tilbakeviser at «gulltenner» tilhører drepte torturofre

Ukrainas forsvarsdepartement knyttet funnet av en boks med «gulltenner» til et påstått russisk torturkammer. Den lokale tannlegen hevder at tennene er hans – mens innbyggere forteller om tortur av russiske styrker.

Det ukrainske Forsvarsdepartementet la onsdag ut bilder av en gassmaske og det som ser ut som en boks med gulltenner og teksten:

«Et torturkammer i Pisky-Radkivski. To bilder. En gassmaske ble satt på et offers hode. Offeret ble dekket av ulmende filler og begravet levende. Og en boks med tannkroner i gull. Et mini-Auswitch. Hvor mange slike vil bli funnet i okkuperte Ukraina?».

Landsbyen Pisky-Radkivski i Kherson ble nylig frigjort etter syv måneders russisk okkupasjon.

Flere internasjonale medier gjenga forsvarsdepartementets Twitter-melding. VG skrev også om departementets Twitter-melding.

En lokal tannlege navngitt kun ved sitt fornavn Sergej avviser overfor den tyske storavisen Bild at tennene tilhører drepte torturofre. Men flere innbyggere deler sine historier om tortur under den russiske okkupasjonen.

Tannlege: – Må være mine

– Disse tennene ser ut som de kommer fra samlingen min som ble plyndret. Jeg er den eneste tannlegen her, så hvis de ble funnet her, må de være mine, sier Sergej til Bild.

Tannlegen sier til avisen at han mistenker at russerne stjal tennene fordi de trodde det var ekte gull. Sergej kan imidlertid opplyse at det ikke er tilfelle. Tennene er laget av rustfritt stål.

– Innbyggere i nærheten har fortalt med at russerne så ut til å bruke det for å skremme folk, sier Sergej ti avisen.

På spørsmål fra Bild om tennene kan samme fra døde mennesker, svarer han:

– Herregud, nei! De kommer fra folk jeg har behandlet opp gjennom årene Jeg tok ut tennene fordi de var dårlige.

Han forteller at han har jobbet som tannlege i Pisky-Radkivski i 30 år og trukket mange tenner i løpet av sin karriere – noen ganger så mange som åtte om gangen.

På et bilde Bild har tatt av tannlegen viser han frem en bøtte med flere tenner som ligner de på Forsvarsdepartementets bilde.

Landsbyen Pisky-Radkivsk ligger en kort kjøretur vest for Izium i det frigjorte området ved Izium på kartet:

Beskriver tortur

Sergiy Bolvinov, lederen for Kharkivs etterforskningsenhet, sier at russiske styrker torturerte lokalbefolkning, veteraner og soldater i en kjeller i Pisky-Radkivski, før landsbyen ble frigjort av ukrainske styrker. Dette skriver avisen The Kyiv Independent.

Flere beboere har fortalt Bild om skrik om hjelp fra forskjellige bygninger.

Avisen har snakket med en Volodyja (46) som forteller at han ble torturert av russiske styrker.

– De tok meg bare med seg. Da jeg ble slått sa de «hvis du ikke jobber med oss, skyter vi deg i beina, og det er det».

Andrej (46) forteller til Bild at han ble holdt fanget av russerne i to måneder. Bild skriver at han ble holdt i en kjeller i fem dager og slått. Han skal også ha blitt tvunget til å rydde gater og grave skyttergraver til russerne i Liman.

Torturkamre i Izium

Vitnebeskrivelsene om tortur kommer bare dager etter nyhetsbyrået AP skrev om ti steder der det skal ha blitt utført tortur i den strategisk viktige byen Izium i Ukrain, basert på beretninger fra overlevende og politiet.

Torturkamrene nyhetsbyrået AP fant, inkluderte et dypt hull uten tilgang til sol i et boligområde, et klamt underjordisk fengsel som stinket av urin og rotten mat, en medisinklinikk, en politistasjon og en barnehage.

Tortur skal ha vært tilfeldig, utbredt og rutinepreget, ifølge nyhetsbyrået AP.

AP har snakket med 15 overlevende og to familier som skal ha forsvunnet i russisk fangenskap.

Minst tre massegraver er funnet.