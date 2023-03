USIKRE: Et klokketårn i Beiruts Jdeideh-distrikt 26. mars 2023, etter at Libanons regjering kunngjorde en beslutning om å utsette sommertid.

Intern strid gjør at Libanon har to tidssoner

Natt til søndag stilte vi klokka til sommertid - én time frem. Men i Libanon er ikke innbyggerne enige om hvilken tidssone de nå er i.

Den libanesiske regjeringens beslutning i siste øyeblikk om å utsette starten av sommertid med en måned til slutten av den muslimske hellige måneden Ramadan resulterte i masseforvirring søndag, skriver nyhetsbyrået AP.

Noen institusjoner innførte endringen, mens andre nektet.

Derfor har libanesere nå måttet være i en situasjon mellom å sjonglere arbeid og andre planer i forskjellige tidssoner.

Mange kristne politikere og institusjoner, inkludert Libanons største kirke, den maronittiske kirken, har protestert mot å usette oppstarten av sommertid.

Libanon stiller normalt klokken en time frem den siste søndagen i mars, noe som stemmer overens med de fleste europeiske land - inkludert Norge.

Tidsforvirring

Torsdag kunngjorde imidlertid Libanons regjering en beslutning fra midlertidig statsminister Najib Mikati om å skyve starten på sommertid til 21. april. Det ble ikke gitt noen offisiell begrunnelse, men en video lekket til lokale medier skal ifølge AP avsløre at det handler om å bryte Ramadan-fasten en time tidligere.

Etter at utsettelsen av sommertid ble kunngjort, sa Libanons statlige flyselskap, Middle East Airlines, at avgangstidene for alle flyvninger som er planlagt å gå fra Beirut-flyplassen mellom søndag og 21. april, vil bli fremskyndet med én time.

Haruka Naito, en japansk ikke-statlig organisasjonsarbeider bosatt i Beirut, oppdaget at hun må være på to steder samtidig mandag morgen, skriver AP.

I BEIRUT: Mohamed al-Arab, en libanesisk muslim, viser de forskjellige tidspunktene på klokken og mobiltelefonen sin, midt i en strid mellom politiske og religiøse myndigheter om en beslutning om å forlenge vintertiden.

